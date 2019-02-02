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「気動車」の最新情報・話題まとめ

全国の非電化区間などを走る気動車の最新ニュース・コラムを紹介します
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2019年02月25日(月)

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JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」外観デザインを公開

鉄道 02/25 21:11

2019年02月21日(木)

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智頭急行「スーパーはくと」車両更新も検討 - 中期経営計画を策定

鉄道 02/21 19:12

2019年02月18日(月)

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JR東日本・東武鉄道、栃木アフターDCに合わせイベント列車を運行

鉄道 02/18 23:13

2019年02月17日(日)

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道南いさりび鉄道、運行開始3周年の「おでん列車」企画 - 3/9運行

鉄道 02/17 19:02

2019年02月14日(木)

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JR北海道キハ40形「山紫水明」シリーズ「紫水」号・「山明」号導入

鉄道 02/14 19:39

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JR北海道キハ261系5000番台(仮称)多目的特急車両、2編成を新製へ

鉄道 02/14 19:17

2019年02月12日(火)

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JR北海道とJR東日本・東急電鉄・JR貨物が協力、観光列車を運行へ

鉄道 02/12 16:41

2019年02月07日(木)

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JR九州、原田線(筑豊本線)桂川～原田間3/9始発列車から運転再開へ

鉄道 02/07 19:49

2019年02月06日(水)

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JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」2020年春めどに運行

鉄道 02/06 19:21

2019年02月03日(日)

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JR西日本「トワイライトエクスプレス瑞風」乗車、展望デッキが人気

鉄道 02/03 22:50

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京都鉄道博物館にJR四国「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」初入線

鉄道 02/03 06:50

2019年02月02日(土)

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JR九州「或る列車」4・5月も長崎コースで運行 - 運行時間は見直し

鉄道 02/02 23:54

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京都鉄道博物館「アンパンマン列車」特別展、シートでの記念撮影も

鉄道 02/02 22:19

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鉄道好き芸人・吉川正洋「鉄道ひとり旅」シリーズを語る 第5回 「新・鉄道ひとり旅」は「おじいちゃんになってもやっていたい」

鉄道 02/02 17:00

2019年02月01日(金)

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鉄道好き芸人・吉川正洋「鉄道ひとり旅」シリーズを語る 第4回 吉川さんが好きな車両とは? 視聴者との出会いも

鉄道 02/01 17:00

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JR東日本GV-E400系、新型車両8/19デビュー! 車両展示会を7/27実施

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リニア・鉄道館、夏のイベント - プラレール展＆蒸気動車ツアーも

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静岡DC開催、天竜浜名湖鉄道「天浜線」天竜二俣駅で転車台乗車体験

鉄道 05/19 07:00

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ニコニコ超会議「超鉄道」2019年は巨大「プラレール」に注目集まる

鉄道 04/29 17:02

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JR東日本GV-E400系＆上越新幹線E7系投入など2019年度設備投資計画

鉄道 04/27 07:00

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JR四国2600系を使用、多度津工場見学ツアー - TSE展示・車内見学も

鉄道 04/22 19:10

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鉄道ニュース週報 第169回 JR北海道、長期経営ビジョン・中期経営計画とその反響

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JR北海道、新千歳空港アクセス強化へ - 2両ワンマン電車新製も検討

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JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画

鉄道 04/03 16:47

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JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ

鉄道 03/22 19:41

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