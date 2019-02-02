「気動車」の最新情報・話題まとめ
2019年02月25日(月)
JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」外観デザインを公開
鉄道 02/25 21:11
2019年02月21日(木)
智頭急行「スーパーはくと」車両更新も検討 - 中期経営計画を策定
鉄道 02/21 19:12
2019年02月18日(月)
JR東日本・東武鉄道、栃木アフターDCに合わせイベント列車を運行
鉄道 02/18 23:13
2019年02月17日(日)
道南いさりび鉄道、運行開始3周年の「おでん列車」企画 - 3/9運行
鉄道 02/17 19:02
2019年02月14日(木)
JR北海道キハ40形「山紫水明」シリーズ「紫水」号・「山明」号導入
鉄道 02/14 19:39
JR北海道キハ261系5000番台(仮称)多目的特急車両、2編成を新製へ
鉄道 02/14 19:17
2019年02月12日(火)
JR北海道とJR東日本・東急電鉄・JR貨物が協力、観光列車を運行へ
鉄道 02/12 16:41
2019年02月07日(木)
JR九州、原田線(筑豊本線)桂川～原田間3/9始発列車から運転再開へ
鉄道 02/07 19:49
2019年02月06日(水)
JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」2020年春めどに運行
鉄道 02/06 19:21
2019年02月03日(日)
JR西日本「トワイライトエクスプレス瑞風」乗車、展望デッキが人気
鉄道 02/03 22:50
京都鉄道博物館にJR四国「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」初入線
鉄道 02/03 06:50
2019年02月02日(土)
JR九州「或る列車」4・5月も長崎コースで運行 - 運行時間は見直し
鉄道 02/02 23:54
京都鉄道博物館「アンパンマン列車」特別展、シートでの記念撮影も
鉄道 02/02 22:19
2019年02月01日(金)
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静岡DC開催、天竜浜名湖鉄道「天浜線」天竜二俣駅で転車台乗車体験
鉄道 05/19 07:00
ニコニコ超会議「超鉄道」2019年は巨大「プラレール」に注目集まる
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JR東日本GV-E400系＆上越新幹線E7系投入など2019年度設備投資計画
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JR四国2600系を使用、多度津工場見学ツアー - TSE展示・車内見学も
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鉄道ニュース週報 第169回 JR北海道、長期経営ビジョン・中期経営計画とその反響
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JR北海道、新千歳空港アクセス強化へ - 2両ワンマン電車新製も検討
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JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画
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JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ
鉄道 03/22 19:41