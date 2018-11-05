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「気動車」の最新情報・話題まとめ

全国の非電化区間などを走る気動車の最新ニュース・コラムを紹介します
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2018年11月30日(金)

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JR北海道、花咲線の列車がゆっくり走る絶景ポイントを12月から追加

鉄道 11/30 13:11

2018年11月29日(木)

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JR九州「ゆふいんの森」などD＆S列車、年末年始にイベントを開催

鉄道 11/29 20:40

2018年11月26日(月)

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JR四国「四国まんなか千年ものがたり」のスイーツトレインを企画

鉄道 11/26 19:56

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JR四国「予土線3兄弟」3重連「クリスマスパーティー号」12/22運行

鉄道 11/26 19:35

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JR四国2700系、特急形気動車の新型車両が完成へ - 緑のライン入る

鉄道 11/26 17:09

2018年11月22日(木)

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JR北海道、稚内駅開駅90周年「道北 流氷の恵み」車両を公開・運転

鉄道 11/22 21:15

2018年11月21日(水)

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由利高原鉄道「エボルタ」ラッピング車両で「クリスマス列車」運転

鉄道 11/21 16:57

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JR北海道、日高本線苫小牧～鵡川間運転再開 - 一部列車で時刻変更

鉄道 11/21 16:45

2018年11月09日(金)

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JR西日本、呉線・福塩線・芸備線一部区間の運転再開予定日を発表

鉄道 11/09 18:13

2018年11月06日(火)

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JR九州「幸せの黄色い列車」で婚活、はあちゅうがキューピッド役に

鉄道 11/06 17:30

2018年11月05日(月)

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JR東海、高山本線11/21全線再開「ひだ」全車で無料Wi-Fiサービスも

鉄道 11/05 17:57

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JR東日本GV-E400系、新型車両8/19デビュー! 車両展示会を7/27実施

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リニア・鉄道館、夏のイベント - プラレール展＆蒸気動車ツアーも

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静岡DC開催、天竜浜名湖鉄道「天浜線」天竜二俣駅で転車台乗車体験

鉄道 05/19 07:00

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ニコニコ超会議「超鉄道」2019年は巨大「プラレール」に注目集まる

鉄道 04/29 17:02

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JR東日本GV-E400系＆上越新幹線E7系投入など2019年度設備投資計画

鉄道 04/27 07:00

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JR四国2600系を使用、多度津工場見学ツアー - TSE展示・車内見学も

鉄道 04/22 19:10

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鉄道ニュース週報 第169回 JR北海道、長期経営ビジョン・中期経営計画とその反響

鉄道 04/21 07:00

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JR北海道、新千歳空港アクセス強化へ - 2両ワンマン電車新製も検討

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JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画

鉄道 04/03 16:47

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JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ

鉄道 03/22 19:41

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