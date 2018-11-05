「気動車」の最新情報・話題まとめ
2018年11月30日(金)
JR北海道、花咲線の列車がゆっくり走る絶景ポイントを12月から追加
鉄道 11/30 13:11
2018年11月29日(木)
JR九州「ゆふいんの森」などD＆S列車、年末年始にイベントを開催
鉄道 11/29 20:40
2018年11月26日(月)
JR四国「四国まんなか千年ものがたり」のスイーツトレインを企画
鉄道 11/26 19:56
JR四国「予土線3兄弟」3重連「クリスマスパーティー号」12/22運行
鉄道 11/26 19:35
JR四国2700系、特急形気動車の新型車両が完成へ - 緑のライン入る
鉄道 11/26 17:09
2018年11月22日(木)
JR北海道、稚内駅開駅90周年「道北 流氷の恵み」車両を公開・運転
鉄道 11/22 21:15
2018年11月21日(水)
由利高原鉄道「エボルタ」ラッピング車両で「クリスマス列車」運転
鉄道 11/21 16:57
JR北海道、日高本線苫小牧～鵡川間運転再開 - 一部列車で時刻変更
鉄道 11/21 16:45
2018年11月09日(金)
JR西日本、呉線・福塩線・芸備線一部区間の運転再開予定日を発表
鉄道 11/09 18:13
2018年11月06日(火)
JR九州「幸せの黄色い列車」で婚活、はあちゅうがキューピッド役に
鉄道 11/06 17:30
2018年11月05日(月)
JR東海、高山本線11/21全線再開「ひだ」全車で無料Wi-Fiサービスも
鉄道 11/05 17:57
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「気動車」の検索結果
JR東日本GV-E400系、新型車両8/19デビュー! 車両展示会を7/27実施
鉄道 06/27 18:56
リニア・鉄道館、夏のイベント - プラレール展＆蒸気動車ツアーも
鉄道 05/27 19:17
静岡DC開催、天竜浜名湖鉄道「天浜線」天竜二俣駅で転車台乗車体験
鉄道 05/19 07:00
ニコニコ超会議「超鉄道」2019年は巨大「プラレール」に注目集まる
鉄道 04/29 17:02
JR東日本GV-E400系＆上越新幹線E7系投入など2019年度設備投資計画
鉄道 04/27 07:00
JR四国2600系を使用、多度津工場見学ツアー - TSE展示・車内見学も
鉄道 04/22 19:10
鉄道ニュース週報 第169回 JR北海道、長期経営ビジョン・中期経営計画とその反響
鉄道 04/21 07:00
JR北海道、新千歳空港アクセス強化へ - 2両ワンマン電車新製も検討
鉄道 04/10 21:46
JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画
鉄道 04/03 16:47
JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ
鉄道 03/22 19:41