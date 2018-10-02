「気動車」の最新情報・話題まとめ
2018年10月31日(水)
いすみ鉄道、キハ28形に準急「房総」「京葉」復刻ヘッドマーク掲出
鉄道 10/31 18:43
平成筑豊鉄道「ことこと列車」水戸岡鋭治氏デザイン、来春から運行
鉄道 10/31 18:21
2018年10月28日(日)
2018年10月22日(月)
ひたちなか海浜鉄道、犬と一緒に乗車「わんわんライド湊線」を企画
鉄道 10/22 19:34
2018年10月18日(木)
JR北海道キハ54形「地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン」運行
鉄道 10/18 19:11
2018年10月17日(水)
JR九州「福北ゆたか線フェスタ」キハ66・67形や「DENCHA」の展示も
鉄道 10/17 17:54
JR西日本「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」山陽コース再開、イベント開催
鉄道 10/17 17:05
2018年10月16日(火)
JR東日本「海里」HB-E300系の観光列車新造、新潟～酒田間で運行へ
鉄道 10/16 17:39
2018年10月15日(月)
JR四国2000系「予讃線周遊ワイン列車」ワイン・生ビール飲み放題
鉄道 10/15 16:54
2018年10月07日(日)
智頭急行「あまつぼし」使用「ハッピーハロウィンとれいん」運行
鉄道 10/07 18:11
2018年10月05日(金)
JR九州821系・YC1系「やさしくて力持ち」新型車両を公開! 写真149枚
鉄道 10/05 16:34
2018年10月02日(火)
JR九州、肥薩線観光列車に「ハイカラさん風乗務員」10/28のみ登場
鉄道 10/02 19:24
JR北海道「元気です 北海道号」新駅舎開業の苗穂駅から11/17運転
鉄道 10/02 15:05
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「気動車」の検索結果
JR東日本GV-E400系、新型車両8/19デビュー! 車両展示会を7/27実施
鉄道 06/27 18:56
リニア・鉄道館、夏のイベント - プラレール展＆蒸気動車ツアーも
鉄道 05/27 19:17
静岡DC開催、天竜浜名湖鉄道「天浜線」天竜二俣駅で転車台乗車体験
鉄道 05/19 07:00
ニコニコ超会議「超鉄道」2019年は巨大「プラレール」に注目集まる
鉄道 04/29 17:02
JR東日本GV-E400系＆上越新幹線E7系投入など2019年度設備投資計画
鉄道 04/27 07:00
JR四国2600系を使用、多度津工場見学ツアー - TSE展示・車内見学も
鉄道 04/22 19:10
鉄道ニュース週報 第169回 JR北海道、長期経営ビジョン・中期経営計画とその反響
鉄道 04/21 07:00
JR北海道、新千歳空港アクセス強化へ - 2両ワンマン電車新製も検討
鉄道 04/10 21:46
JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画
鉄道 04/03 16:47
JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ
鉄道 03/22 19:41