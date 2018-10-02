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「気動車」の最新情報・話題まとめ

全国の非電化区間などを走る気動車の最新ニュース・コラムを紹介します
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2018年10月31日(水)

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いすみ鉄道、キハ28形に準急「房総」「京葉」復刻ヘッドマーク掲出

鉄道 10/31 18:43

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平成筑豊鉄道「ことこと列車」水戸岡鋭治氏デザイン、来春から運行

鉄道 10/31 18:21

2018年10月28日(日)

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鉄道好き芸人・吉川正洋「鉄道ひとり旅」シリーズを語る 第3回 車窓風景の美しい路線、驚きの駅名…鉄道談議で盛り上がる

鉄道 10/28 17:00

2018年10月22日(月)

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ひたちなか海浜鉄道、犬と一緒に乗車「わんわんライド湊線」を企画

鉄道 10/22 19:34

2018年10月18日(木)

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JR北海道キハ54形「地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン」運行

鉄道 10/18 19:11

2018年10月17日(水)

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JR九州「福北ゆたか線フェスタ」キハ66・67形や「DENCHA」の展示も

鉄道 10/17 17:54

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JR西日本「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」山陽コース再開、イベント開催

鉄道 10/17 17:05

2018年10月16日(火)

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JR東日本「海里」HB-E300系の観光列車新造、新潟～酒田間で運行へ

鉄道 10/16 17:39

2018年10月15日(月)

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JR四国2000系「予讃線周遊ワイン列車」ワイン・生ビール飲み放題

鉄道 10/15 16:54

2018年10月07日(日)

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智頭急行「あまつぼし」使用「ハッピーハロウィンとれいん」運行

鉄道 10/07 18:11

2018年10月05日(金)

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JR九州821系・YC1系「やさしくて力持ち」新型車両を公開! 写真149枚

鉄道 10/05 16:34

2018年10月02日(火)

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JR九州、肥薩線観光列車に「ハイカラさん風乗務員」10/28のみ登場

鉄道 10/02 19:24

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JR北海道「元気です 北海道号」新駅舎開業の苗穂駅から11/17運転

鉄道 10/02 15:05

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JR東日本GV-E400系、新型車両8/19デビュー! 車両展示会を7/27実施

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リニア・鉄道館、夏のイベント - プラレール展＆蒸気動車ツアーも

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静岡DC開催、天竜浜名湖鉄道「天浜線」天竜二俣駅で転車台乗車体験

鉄道 05/19 07:00

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ニコニコ超会議「超鉄道」2019年は巨大「プラレール」に注目集まる

鉄道 04/29 17:02

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JR東日本GV-E400系＆上越新幹線E7系投入など2019年度設備投資計画

鉄道 04/27 07:00

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JR四国2600系を使用、多度津工場見学ツアー - TSE展示・車内見学も

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鉄道ニュース週報 第169回 JR北海道、長期経営ビジョン・中期経営計画とその反響

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JR北海道、新千歳空港アクセス強化へ - 2両ワンマン電車新製も検討

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JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画

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JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ

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