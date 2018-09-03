「気動車」の最新情報・話題まとめ
2018年09月25日(火)
JR九州の観光列車で九州全県を周遊するツアー - 阪急交通社が発売
鉄道 09/25 22:42
2018年09月22日(土)
鉄道トリビア 第474回 ディーゼルカーと気動車は同じ意味ではない - 過去には蒸気動車も
鉄道 09/22 08:00
2018年09月20日(木)
JR西日本「旧津山扇形機関車庫と転車台」鉄道記念物に格上げ指定
鉄道 09/20 20:29
JR西日本、後藤総合車両所10/13一般公開 - 改造前後のキハ120形も
鉄道 09/20 20:18
2018年09月14日(金)
JR九州「或る列車」初の佐伯コース、日豊本線大分～佐伯間11/4運行
鉄道 09/14 20:22
2018年09月03日(月)
JR北海道キハ183系0番台、国鉄特急色の先頭車を苗穂工場で公開へ
鉄道 09/03 18:05
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「気動車」の検索結果
JR東日本GV-E400系、新型車両8/19デビュー! 車両展示会を7/27実施
鉄道 06/27 18:56
リニア・鉄道館、夏のイベント - プラレール展＆蒸気動車ツアーも
鉄道 05/27 19:17
静岡DC開催、天竜浜名湖鉄道「天浜線」天竜二俣駅で転車台乗車体験
鉄道 05/19 07:00
ニコニコ超会議「超鉄道」2019年は巨大「プラレール」に注目集まる
鉄道 04/29 17:02
JR東日本GV-E400系＆上越新幹線E7系投入など2019年度設備投資計画
鉄道 04/27 07:00
JR四国2600系を使用、多度津工場見学ツアー - TSE展示・車内見学も
鉄道 04/22 19:10
鉄道ニュース週報 第169回 JR北海道、長期経営ビジョン・中期経営計画とその反響
鉄道 04/21 07:00
JR北海道、新千歳空港アクセス強化へ - 2両ワンマン電車新製も検討
鉄道 04/10 21:46
JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画
鉄道 04/03 16:47
JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ
鉄道 03/22 19:41