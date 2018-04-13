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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2018年04月30日(月)

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ZOTAC、GeForce GTX 1080搭載「FF XV WINDOWS EDITION」推奨の小型PC

PCゲーミング 04/30 12:39

2018年04月29日(日)

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iiyama PC、Quadro P2000搭載のクリエイター向けデスクトップPC

PC本体 04/29 20:08

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iiyama PC、Core i7とQuadro P2000採用のビジネスデスクトップ

PC本体 04/29 20:00

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iiyama PC「STYLE∞」、ミニタワー「M-Class」のケースを一新

PC本体 04/29 19:03

2018年04月28日(土)

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マウスコンピューター ヨドバシAkiba店 2周年フェア、お買い得品多数

キャンペーン / イベント 04/28 19:33

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パソコン工房、BTO PCを最大2万円引きの「ゴールデンウィークSALE」

キャンペーン / イベント 04/28 19:08

2018年04月27日(金)

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G-Tune、小型PC「LITTLEGEAR」に第8世代Core搭載モデル - 税別約9万円から

PCゲーミング 04/27 16:32

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漫画家・浅野いにお氏に聞く - 漫画制作における”デジタル”の役割とは

マウスコンピューター PR 04/27 11:58

2018年04月26日(木)

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マウス、Ryzen 2000Gシリーズ搭載の高コスパデスクトップPC

PC本体 04/26 16:33

2018年04月25日(水)

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デル、スリムモデルなどメインストリーム向けデスクトップPC新モデル

PC本体 04/25 08:53

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デル、第8世代Core搭載のゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 04/25 05:00

2018年04月24日(火)

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iiyama PC、吸音スポンジ内蔵で静音性に優れるRyzen 5搭載ゲーミングPC

PCゲーミング 04/24 13:50

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エプソンダイレクト、スペックを厳選したクリエイター向けPC

PC本体 04/24 00:10

2018年04月23日(月)

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マウス、ミニタワーPC & スリムPCをB360チップセット搭載モデルに刷新

PC本体 04/23 20:16

2018年04月21日(土)

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ドスパラ、「THE KING OF FIGHTERS XIV STEAM EDITION」推奨PC

PCゲーミング 04/21 16:24

2018年04月20日(金)

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アーク、AMDの第2世代Ryzenを載せたオリジナルゲーミングPC

PCゲーミング 04/20 18:35

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デル、狭額縁の21.5型オールインワンPCにOptaneメモリ搭載モデル

PC本体 04/20 18:13

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G-Tune、Ryzen 7 2700X搭載ゲーミングPCを発売

PCゲーミング 04/20 13:59

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G-GEAR、第2世代Ryzenプロセッサ搭載モデルを追加

PCゲーミング 04/20 11:37

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ドスパラ、ゲーミングPC「GALLERIA」などで第2世代Ryzen搭載モデル

PC本体 04/20 10:43

2018年04月19日(木)

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パソコン工房、AMD最新の第2世代Ryzenプロセッサ搭載PCを販売開始

PC本体 04/19 22:00

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マウス、Xeon スケーラブル・プロセッサを搭載した高性能PC

PC本体 04/19 11:00

2018年04月18日(水)

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iiyama PC、6コアCPU搭載でツインドライブ構成のスリムタワーPC

PC本体 04/18 14:50

2018年04月17日(火)

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ツクモ、「バーチャルキャスト(β)」推奨PCと「HTC VIVE」をセットで

PC本体 04/17 15:24

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iiyama PC「STYLE∞」、コスパ優れるRyzen 5 2400GミニタワーPC

PC本体 04/17 12:12

2018年04月16日(月)

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G-Tune、レインボーシックス シージ アドバンス付属のゲーミングPC

PCゲーミング 04/16 11:00

2018年04月13日(金)

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税別47,800円からの第8世代Intel Core搭載省スペースデスクトップ

PC本体 04/13 14:42

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ツクモ、第8世代Intel Coreプロセッサ搭載のコンパクトゲーミングPC

PCゲーミング 04/13 14:33

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【3名様】Synology NAS型USBメモリ

読者コーナー 04/13 10:30

2018年04月12日(木)

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iiyama PC「LEVEL∞」、Core i5とGTX 1060の静音ケースミニタワー

PCゲーミング 04/12 07:00

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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