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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2018年02月23日(金)

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AMDファンは要チェック! - Ryzen + Radeon搭載のLenovo Legion Y720 Towerを試す

PCゲーミング 02/23 17:53

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ドスパラ、「モンハン フロンティアZ High Grade Edition」推奨PC

PCゲーミング 02/23 14:19

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ドスパラ、「ファンタシースターオンライン2」推奨PCを5モデル

PCゲーミング 02/23 14:13

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ドスパラ、「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨PCをリニューアル

PCゲーミング 02/23 13:34

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iiyama PC、Quadro P2000とCore i7-8700K搭載のクリエイター向けPC

PC本体 02/23 12:14

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iiyama PC、Ryzen 5とGTX 1060搭載の高コスパデスクトップ

PC本体 02/23 12:05

2018年02月22日(木)

Top

マウス、Core i7-8700KとGTX 1080搭載のデスクトップPCを5,000円引き

キャンペーン / イベント 02/22 19:04

2018年02月21日(水)

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iiyama PC、15万切りのCore i7-8700K/GTX 1060搭載デスクトップPC

PC本体 02/21 15:24

2018年02月20日(火)

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デル、おにぎり型ゲーミングPC「AREA-51」に新モデル - シャーシを刷新

PCゲーミング 02/20 16:34

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iiyama PC、Ryzen 3とGeForce GT 1030搭載で8万円台のミニタワーPC

PCゲーミング 02/20 15:53

2018年02月16日(金)

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iiyama PC、Core i9-7920X搭載のハイエンド小型デスクトップPC

PC本体 02/16 18:03

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iiyama PC、プロe-Sportsプレイヤーが勧める「鉄拳7」動作推奨PC

PCゲーミング 02/16 17:13

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ユニットコム、e-Sportsプロチーム「7th heaven」推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 02/16 14:15

2018年02月15日(木)

Top

iiyama PC「STYLE∞」、Ryzen 7 1700とGTX 1080 TiのデスクトップPC

PC本体 02/15 18:36

2018年02月14日(水)

Top

サイコム、最新のRyzen APU搭載デスクトップPC2シリーズ

PC本体 02/14 23:23

Top

Core i7-8700KとRadeon RX Vega 64を搭載するゲーミングPC

PCゲーミング 02/14 18:40

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ユニットコム、AMD Ryzen 3 2200G / Ryzen 5 2400G搭載のBTO PC

PC本体 02/14 18:20

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iiyama PC、Core i7-8700とGTX 1060を搭載するミドルタワーPC

PC本体 02/14 16:48

2018年02月13日(火)

Top

ツクモ、Ryzen APU搭載で税別約6万円からのスリムPC

PC本体 02/13 15:37

2018年02月09日(金)

Top

iiyama PC、Xeon E3-1230 v5搭載のミニタワー型ワークステーション

PC本体 02/09 12:30

2018年02月08日(木)

Top

最新6コア12スレッドCPU搭載で約10万円から - 「NEXTGEAR-MICRO im590 シリーズ」

マウスコンピューター PR 02/08 10:52

2018年02月06日(火)

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iiyama PC、特典アイテム付きのMMORPG「マビノギ」推奨PC

PCゲーミング 02/06 00:00

2018年02月05日(月)

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iiyama PC「SENSE∞」、3DCG「Maya」を快適に使えるデスクトップPC

PC本体 02/05 07:00

2018年02月02日(金)

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iiyama PC、GTX 1080 TiやNVMe SSDを搭載したミドルタワーPC

PC本体 02/02 15:19

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ツクモ、第8世代Core搭載の省スペース型デスクトップPC

PC本体 02/02 13:01

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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