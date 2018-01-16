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お知らせ

「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2018年01月31日(水)

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ユニットコム、Core i7-8700KとGTX 1080 Ti搭載のハイエンドPC

PC本体 01/31 23:54

2018年01月30日(火)

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ユニットコム、Radeon RX 560搭載で約10万円のゲーミングPC

PCゲーミング 01/30 17:23

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G-Tune、かずのこ選手の「EVO Japan 2018」3位入賞記念キャンペーン

キャンペーン / イベント 01/30 16:12

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時代は"小型"化? 手のひらにすっぽりサイズの超小型PC「MousePro C100 シリーズ」

マウスコンピューター PR 01/30 15:56

2018年01月29日(月)

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10年後は「PC」と呼ばない? - 日本HPの事業説明会から

PC本体 01/29 08:00

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iiyama PC「STYLE∞」、Core i7-8700Kとツインドライブのミドルタワー

PC本体 01/29 08:00

2018年01月28日(日)

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iiyama PC、CLIP STUDIO PAINT推奨認定のマンガ・イラスト制作向けPC

PC本体 01/28 11:00

2018年01月26日(金)

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マウス、設置面積が従来から7％減となった省スペースPC

PC本体 01/26 17:42

2018年01月25日(木)

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iiyama PC、Core i3-8100とGTX 1060搭載で11万円台のミニタワーPC

PCゲーミング 01/25 17:47

2018年01月24日(水)

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iiyama PC、18コア/36スレッドのCore i9を搭載したデスクトップPC

PC本体 01/24 17:05

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ドスパラ、FF14推奨PCに小型モデル「GALLERIA Mini 1060」などを追加

PCゲーミング 01/24 08:20

2018年01月23日(火)

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ユニットコム、GeForce GTX 1080 Ti搭載で税込18万円台のミニタワーPC

PC本体 01/23 14:13

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iiyama PC「STYLE∞」、Core i3-8100搭載エントリーデスクトップ

PC本体 01/23 10:51

2018年01月22日(月)

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「GALLERIA」購入者に最大1万円キャッシュバック - ドスパラ

キャンペーン / イベント 01/22 13:28

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iiyama PC「LEVEL∞」、GeForce GTX 1080 Ti搭載ミニタワー

PCゲーミング 01/22 07:30

2018年01月18日(木)

Top

iiyama PC「LEVEL∞」、Core i5-8400搭載のコンパクトデスクトップ

PCゲーミング 01/18 18:14

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iiyama PC「LEVEL∞」、Core i3-8100とGeForce GTX 1060のミニタワー

PCゲーミング 01/18 18:05

2018年01月17日(水)

Top

iiyama PC「LEVEL∞」、FF XV推奨のハイエンドデスクトップPC

PCゲーミング 01/17 18:01

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ツクモ、ファイナルファンタジーXV WINDOWS EDITION推奨デスクトップPC

PC本体 01/17 17:23

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2000年生まれの心を掴むか? NEC、学生向けモバイルノート会心の新モデル

PC本体 01/17 12:12

2018年01月16日(火)

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ドスパラ、GeForce GTX 1080 Ti搭載のFF XV WINDOWS EDITION推奨PC

PCゲーミング 01/16 19:44

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G-Tune、「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION」推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 01/16 19:36

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パソコン工房の野心作・スペシャルゲーミングPCついに登場!

パソコン工房 PR 01/16 19:08

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iiyama PC、Core i5-8400とGeForce GTX 1050搭載ミニタワーデスクトップPC

PC本体 01/16 15:58

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NEC、2mmの狭額縁を引き立てるカッティング設計の液晶一体型PC

PC本体 01/16 11:00

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NEC、三角形デザインを基調にした高性能な23.8インチ液晶一体型PC

PC本体 01/16 11:00

2018年01月11日(木)

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iiyama PC「STYLE∞」、Ryzen Threadripper搭載のデスクトップPC

PC本体 01/11 19:29

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NEC、約921gのモバイルPCなどビジネス・教育向けPC新製品

PC本体 01/11 11:00

2018年01月10日(水)

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iiyama PC「LEVEL∞」、Core i5-8400とGeForce GTX 1060のミニタワー

PCゲーミング 01/10 21:04

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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