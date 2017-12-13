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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2017年12月26日(火)

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ツクモ、Core i7-8700を搭載する小型ゲーミングデスクトップPC

PC本体 12/26 17:40

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ドスパラ、4基のDVI端子で4画面出力に対応するデスクトップPC

PC本体 12/26 16:43

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iiyama PC、3Dプリンタや3D CADに適した高性能デスクトップPC

PC本体 12/26 12:15

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富士通、音声アシスタント機能「ふくまろ」を載せた液晶一体型PC

PC本体 12/26 11:00

2017年12月25日(月)

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パソコン工房と仮面女子のコラボ「無限女子」、お宝映像を公開

キャンペーン / イベント 12/25 20:44

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iiyama PC、6コア/6スレッドCPUとGTX 1060搭載のクリエイター向けPC

PC本体 12/25 18:52

2017年12月22日(金)

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第8世代Intel Core i5-8400搭載で7万円台のミニタワーPC

PC本体 12/22 16:38

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iiyama PC、Quadro P400搭載で10万円強のミドルタワー

PC本体 12/22 15:51

2017年12月21日(木)

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ドスパラ、ミニタワー「Magnate」にIntel Core i5-8400搭載モデル

PC本体 12/21 13:17

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iiyama PC、6コア12スレッドCPUを載せたミドルタワーPC

PC本体 12/21 12:09

2017年12月20日(水)

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ユニットコム、Core i5とGTX 1060 3GB搭載で税別約10万円のゲーミングPC

PCゲーミング 12/20 18:49

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エプソン、第8世代Intel Core i5/i7搭載のミドルタワーPC

PC本体 12/20 14:07

2017年12月19日(火)

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iiyama PC「LEVEL∞」、AMD Ryzen PRO搭載ゲーミングデスクトップ

PCゲーミング 12/19 17:03

2017年12月18日(月)

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ドスパラ、フィギュアヘッズ推奨PCにCore i7-8700K搭載モデルや小型モデル

PCゲーミング 12/18 16:01

2017年12月15日(金)

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落合陽一さん、教えてください! 20代の若者たちにはどんなパソコンがオススメですか?

マウスコンピューター PR 12/15 16:59

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iiyama PC、税別89,800円からの第8世代Core i5搭載デスクトップPC

PC本体 12/15 14:22

2017年12月14日(木)

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iiyama PC×仮面女子の新ユニット「無限女子」始動! - AKIBAに絶叫がこだまする

キャンペーン / イベント 12/14 20:10

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G-Tune、すもも選手が検証したPUBG向けゲーミングPC 3モデル

PCゲーミング 12/14 19:55

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iiyama PC、税別89,980円の第8世代Core i5搭載ミドルタワーPC

PC本体 12/14 18:30

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パソコン工房、2日で出荷可能な短納期モデルにデスクトップPC追加

PC本体 12/14 17:13

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ASUS、ちょっとしたすき間に設置できるコンパクトPCを5モデル

PC本体 12/14 12:49

2017年12月13日(水)

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マウス、ビックカメラグループ向け新PCブランド「Enta」

PC本体 12/13 17:47

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iiyama PC、Radeon RX Vega 64搭載のゲーミングミドルタワー

PCゲーミング 12/13 16:05

2017年12月12日(火)

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iiyama PC、Quadroと第8世代Core i7-8700K搭載のクリエイター向けPC

PC本体 12/12 12:03

2017年12月11日(月)

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iiyama PC、第8世代Core i7とGTX 1070 Tiを搭載するミドルタワーPC

PC本体 12/11 12:46

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iiyama PC「SENSE∞」、Lightroomに適した写真編集向けデスクトップPC

PC本体 12/11 12:17

2017年12月08日(金)

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ドスパラ、Ryzen ThreadripperとQuadro搭載クリエイター向けデスクトップPC

PC本体 12/08 20:00

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ASUS、インテリアに馴染む液晶一体型PC「Zen AiO」新モデル

周辺機器 12/08 19:26

2017年12月06日(水)

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ドン勝を目指せる!? ツクモのPUBG推奨デスクトップPC

PCゲーミング 12/06 00:44

2017年12月05日(火)

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iiyama PC、マルチタスクに適したCore i9-7980XE搭載ミドルタワーPC

PCゲーミング 12/05 18:37

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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