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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2017年11月30日(木)

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iiyama PC「雅(Miyabi)」、"和"が調和したCore i7-8700K搭載デスクトップ

PC本体 11/30 11:11

2017年11月29日(水)

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ZOTAC、Celeron N3350を搭載したポケットサイズのミニPC

PC本体 11/29 16:16

2017年11月28日(火)

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iiyama PC、MMORPG「マビノギ英雄伝」推奨の15.6型フルHDノートPC

PCゲーミング 11/28 06:00

2017年11月24日(金)

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ドスパラ、「GALLERIA」シリーズのRyzen搭載モデルをリニューアル

PCゲーミング 11/24 18:40

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ドスパラ、バトルFPS「PUBG DMM」推奨PCにRyzenモデル追加

PCゲーミング 11/24 18:14

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iiyama PC「LEVEL∞」、i7-8700KとGTX 1080 Ti搭載のゲーミングPC

PCゲーミング 11/24 08:00

2017年11月22日(水)

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iiyama PC、11万円強の第8世代Intel Core搭載ミドルタワーPC

PC本体 11/22 13:26

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最新ゲームで勝ちたい人にオススメのハイエンドゲーミングPC「MASTERPIECE i1630PA1」

マウスコンピューター PR 11/22 13:23

2017年11月20日(月)

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ツクモ、NVIDIA Quadro搭載のハイエンドデスクトップPC

PC本体 11/20 20:32

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iiyama PC、即日出荷対応のGeForce GTX 1070搭載ゲーミングPC

PCゲーミング 11/20 14:14

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ドスパラ、豪華特典が付属するオンラインRPG「BLESS」推奨PC

PCゲーミング 11/20 11:29

2017年11月18日(土)

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高性能できれいなプレミアムPCの新モデル - 日本HP発表会から

PC本体 11/18 20:13

2017年11月17日(金)

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iiyama PC、第8世代Core i7-8700K搭載のミドルタワーPC

PC本体 11/17 12:34

2017年11月16日(木)

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iiyama PC、Core i7-8700KとGTX 1070 Ti搭載のクリエイター向けPC

PC本体 11/16 06:00

2017年11月15日(水)

Top

ドスパラ、Ryzen 3 / Ryzen 5を搭載するクリエイター向けミニタワーPC

PC本体 11/15 17:03

2017年11月14日(火)

Top

日本エイサー、ハイスペックを凝縮した幅10㎝の小型デスクトップPC

PC本体 11/14 17:58

2017年11月13日(月)

Top

ZOTAC、コンパクトゲーミングPCを組み立てるベアボーンキット

PCゲーミング 11/13 19:42

Top

iiyama PC、第8世代Core i7とGT 1030搭載のゲーミングミドルタワーPC

PCゲーミング 11/13 11:49

2017年11月10日(金)

Top

iiyama PC、18コア/36スレッドのCore X最上位CPU搭載タワー型PC

PC本体 11/10 21:31

2017年11月09日(木)

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GeForce GTX 1070 Ti搭載、ハイスペックなクリエイター向けPC

PC本体 11/09 16:05

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iiyama、Ryzenプロセッサ搭載のコンパクトゲーミングPC

PCゲーミング 11/09 12:18

2017年11月08日(水)

Top

iiyama PC「LEVEL∞」、第8世Intel Core搭載のミドルタワーゲーミングPC

PC本体 11/08 12:49

2017年11月07日(火)

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片手でラクラク持てちゃう!? 極小ゲーミングPC「NEXTGEAR-Cシリーズ」が登場

マウスコンピューター PR 11/07 20:02

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サイコム、第8世代Core搭載デスクトップBTOに7モデル追加

PC本体 11/07 16:37

2017年11月03日(金)

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iiyama PC「LEVEL∞」、GTX 1070 Tiやi7-8700K搭載のデスクトップPC

PCゲーミング 11/03 17:25

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ツクモ、GeForce GTX 1070 Tiと第8世代Core搭載のデスクトップPC

PCゲーミング 11/03 14:01

2017年11月02日(木)

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G-Tune、MMORPG「BLESS」推奨ゲーミングPC - GeForce GTX 1060搭載

PCゲーミング 11/02 23:33

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ドスパラ、GeForce GTX 1070 Ti搭載のゲーミングデスクトップ

PCゲーミング 11/02 22:30

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ツクモ、特典アイテム付きのMMROPG「BLESS」推奨PC

PCゲーミング 11/02 20:53

2017年11月01日(水)

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ASUS、リーズナブルになった狭縁設計の23.8型オールインワンPC

PC本体 11/01 17:02

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

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