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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2017年10月30日(月)

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iiyama PC、10コア/20スレッドのCore i9-7900X搭載デスクトップPC

PC本体 10/30 18:03

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ツクモ、AMD RyzenとASRock製マザーを搭載するコンパクトゲーミングPC

PCゲーミング 10/30 10:00

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ツクモ、第8世代Core i3とGeForce GTX 1060搭載で10万円を切るゲーミングPC

PCゲーミング 10/30 10:00

2017年10月28日(土)

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ドスパラ、クリエイター向けデスクトップPCの最高峰「raytrek」を刷新

PC本体 10/28 19:47

2017年10月27日(金)

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マウス、クリエイター向けPC「DAIV」にOptane SSD 900P搭載モデル

PC本体 10/27 23:32

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G-Tune、ゲーミングPC「NEXTGEAR」に第8世代Core搭載モデルを追加

PCゲーミング 10/27 22:49

2017年10月26日(木)

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iiyama PC、18コアのIntel Core i9-7980XE搭載ゲーミングデスクトップPC

PC本体 10/26 19:10

2017年10月25日(水)

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ドスパラ、Core i7-8700K搭載タワー型PCに新モデル追加

PC本体 10/25 22:28

2017年10月24日(火)

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マウス、Core i7-8700K搭載クリエイター向けPCに新モデル - 税別約22万円

PC本体 10/24 13:32

2017年10月23日(月)

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iiyama PC、第8世代Coreプロセッサ搭載PCとViveのセットで8,000円オフ

PC本体 10/23 12:21

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こんなに小さいのがPC!? ディスプレイ背面に合体もできる超薄型PC「LUV MACHINES mini シリーズ」

マウスコンピューター PR 10/23 11:30

2017年10月20日(金)

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ドスパラ、クリエイター向けPC"raytrek"でスペック強化のプレミアムモデル

PC本体 10/20 18:37

2017年10月19日(木)

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iiyama PC「LEVEL∞」、GeForce CUP推奨の高性能ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 10/19 08:00

2017年10月18日(水)

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パパとママに聞く「子どものPC選び」第3回 - Razer大好きなゲーマー女子中学生はPCをどう使ってる?

PC本体 10/18 20:06

2017年10月17日(火)

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レノボ、GeForce 940MX搭載のオールインワンPC「ideacentre AIO 520」

PC本体 10/17 21:51

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iiyama PC「STYLE∞」、i7-8700Kを搭載するミドルタワー型デスクトップPC

PC本体 10/17 12:21

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富士通、Mixed Realityに対応した省スペースPC「ESPRIMO FH」秋冬モデル

PC本体 10/17 11:00

2017年10月16日(月)

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G-GEAR、i7-8700Kとゲーミングマザーのデスクトップ - SSDアップグレードも

PCゲーミング 10/16 20:47

2017年10月12日(木)

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ドスパラからCore i7-8700K搭載デスクトップPC、ゲーム向けなど3機種

PCゲーミング 10/12 19:07

2017年10月11日(水)

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iiyama PC、最新のCore i7-8700KとGTX 1080 Tiを載せたクリエイター向けPC

PC本体 10/11 20:05

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iiyama PC、Core i7-8700KとGTX 1080 Ti搭載のミドルタワーゲーミングPC

PCゲーミング 10/11 19:45

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G-GEAR、Forza Motorsport 7推奨のGTX 10シリーズ搭載デスクトップPC

PCゲーミング 10/11 19:20

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マウス、第8世代Coreプロセッサ搭載のクリエイター向けデスクトップPC

PC本体 10/11 13:43

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マウス、Core i7-8700KとGTX 1080 Ti搭載ゲーミングPCを13日発売

PCゲーミング 10/11 13:10

2017年10月06日(金)

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前面HDMI出力! GTX 1080 Ti搭載でVR対応のハイエンドゲーミングPC

PCゲーミング 10/06 20:45

2017年10月04日(水)

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ドスパラ、Core i9-7980XE Extreme Edition搭載の高性能デスクトップPC

PC本体 10/04 15:33

2017年10月02日(月)

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iiyama PC、アケコン同梱の「鉄拳7」推奨ゲーミングPC - GTX 1060搭載

PCゲーミング 10/02 12:05

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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