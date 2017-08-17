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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2017年08月30日(水)

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Acer、18コアCore i9と最大4基のRadeon RX Vegaを搭載できるゲーミングPC

PCゲーミング 08/30 21:16

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Acer、IFA2017で第8世代Core搭載の薄型PCを披露 - 5.97mmの一体型、9mmの2in1など

PC本体 08/30 20:11

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デスクトップ向けCPUを搭載! - 動画・画像編集などマルチに使えるハイスペックノートPC「m-Book P500X1-M2SH2」

マウスコンピューター PR 08/30 14:43

2017年08月28日(月)

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G-Tune、GTX 1050搭載で税別約9万円からの「CSO2」推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 08/28 20:18

2017年08月25日(金)

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Ryzen Threadripper搭載PCなどが販売開始「パソコン工房AMDまつり」

キャンペーン / イベント 08/25 21:10

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iiyama PC、鎧張りデザインの「雅PC」にGTX 10シリーズ搭載ミニタワー

PC本体 08/25 00:00

2017年08月24日(木)

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サイコム、Ryzen Threadripper搭載の水冷PC - 269,510円から

PC本体 08/24 20:13

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ASUS、7mmの極薄ベゼルを採用した23.8型液晶一体型PC

PC本体 08/24 17:06

2017年08月23日(水)

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パソコン工房、VRヘッドセット「VIVE」推奨PCを最大8,000円オフ

キャンペーン / イベント 08/23 18:14

2017年08月22日(火)

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レノボ、Lenovo Legionシリーズ初のタワー型ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 08/22 15:55

2017年08月21日(月)

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サイコム、プレミアムBTO「Premium-Line」にマイクロATXモデル

PC本体 08/21 18:27

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iiyama PC、第7世代Core i7と16GBメモリ搭載のミニタワーPC

PC本体 08/21 11:36

2017年08月18日(金)

Top

iiyama PC、税別51,980円からの第7世代Intel Core搭載ミニタワーPC

PC本体 08/18 12:07

Top

ツクモ、Quadro搭載デスクトップPCにCore X採用モデル

PC本体 08/18 10:29

2017年08月17日(木)

Top

日本HP、背負えるVR対応PC「OMEN X by HP Compact Desktop P1000」

PCゲーミング 08/17 11:00

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日本HP、冷却機能を大幅強化したゲーミングPC「OMEN by HP Desktop 880」

PCゲーミング 08/17 11:00

2017年08月15日(火)

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どん底近くから甦ったAcerが向かう先 - 会長兼CEOのジェイソン・チェン氏に聞く

PC本体 08/15 18:27

2017年08月08日(火)

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富士通、法人向けPC30機種 - 価格最大25%減の「働き方改革支援モデル」も

PC本体 08/08 12:29

2017年08月07日(月)

Top

iiyama PC、アケコンが標準で付属するKOF XIV推奨PC - 特典パック付き

PCゲーミング 08/07 12:36

2017年08月04日(金)

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ツクモ、写真家・桃井一至氏監修の写真編集向けPCに新モデル

PC本体 08/04 17:46

2017年08月03日(木)

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ストーム、Ryzen 7 1700搭載で121,800円からのミニタワーBTO

PC本体 08/03 12:08

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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