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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2017年05月31日(水)

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COMPUTEX TAIPEI 2017 - GeForce GTX 1070搭載の超薄型ゲーミングPC「Vortex G25」でVR体験!

PCゲーミング 05/31 22:05

2017年05月30日(火)

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レノボ、Windows 7 Professionalを選べる19.5型液晶のオールインワンPC

PC本体 05/30 15:29

2017年05月29日(月)

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ドスパラ、クリエイター向けPC「raytrek」をKaby Lake搭載モデルに刷新

PC本体 05/29 19:29

2017年05月27日(土)

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ストーム、Core i7とGeForce GTX 1060を搭載するハイコスパなBTO PC

PCゲーミング 05/27 18:59

2017年05月26日(金)

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iiyama PC、Core i7とGeForce GTX 10シリーズ搭載のGears of War 4推奨PC

PCゲーミング 05/26 22:07

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ドスパラ、クリエイター向けPC「raytrek」にQuadraを搭載する9モデルを追加

PC本体 05/26 21:08

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新「Surface」日本上陸! Surface ProのLTEモデルは2017年秋から展開

PC本体 05/26 20:10

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28型液晶搭載のクリエイター向けPC「Surface Studio」は6月15日に国内販売

PC本体 05/26 16:36

2017年05月25日(木)

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ドスパラ、ゲーミングPC「GAMEMASTER」で「Gears of War 4」推奨モデル

PCゲーミング 05/25 17:25

2017年05月24日(水)

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ストーム、Celeron G3930搭載で税込33,600円からの低価格ミドルタワーBTO

PC本体 05/24 20:54

2017年05月23日(火)

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iiyama PC、Core i7-7700KとGTX 1080 Ti搭載のハイエンドゲーミングPC

PCゲーミング 05/23 20:01

2017年05月22日(月)

Top

iiyama PC、RAW現像・写真編集向けデスクトップPC 2モデル

PC本体 05/22 20:03

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iiyama PC「LEVEL∞」、GeForce CUPとのコラボによるミニタワーPC

PCゲーミング 05/22 16:36

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ストーム、強化ガラスパネルPCケースを採用したBTO対応ミニタワーPC

PC本体 05/22 16:26

2017年05月17日(水)

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iiyama PC、3D CADソフト「Autodesk Fusion 360」の動作確認済みタワーPC

PC本体 05/17 18:31

2017年05月16日(火)

Top

サイコム、MSIのコンパクトゲーミングPC「Trident 3」の販売を開始

PCゲーミング 05/16 18:00

2017年05月15日(月)

Top

サイコム、Windows 7が選択可能なミニタワーBTO PCを200台限定で販売再開

PC本体 05/15 20:52

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小型PC「LIVA Z」、液晶ディスプレイ / マウス / キーボードのセットモデル

PC本体 05/15 19:43

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富士通、英語学習ソフト搭載の23.8インチ一体型PC「ESPRIMO FH」夏モデル

PC本体 05/15 11:00

2017年05月12日(金)

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iiyama PC、Core i7-6950X Extreme EditionとGTX 1080搭載のゲーミングPC

PCゲーミング 05/12 19:05

2017年05月11日(木)

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iiyama PC、FSP製・Seasonic製電源をビジネス向けPCで選択可能に

PC本体 05/11 22:08

2017年05月10日(水)

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パソコン工房、「kabuパソ」シリーズを第7世代Intel Coreに更新

PC本体 05/10 20:04

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パソコン工房Webサイト、BTO対応PCを割引販売するキャンペーン

キャンペーン / イベント 05/10 11:12

2017年05月08日(月)

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iiyama PC、6コア12スレッドCPUとGTX 1070搭載のフルタワーゲーミングPC

PCゲーミング 05/08 17:06

2017年05月02日(火)

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iiyama PC「STYLE∞」、AMD Ryzen 5を搭載するミニタワー型デスクトップPC

PC本体 05/02 20:57

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小型PC「LIVA Z」、家庭用テレビに接続するパーツを加えたセットモデル

PC本体 05/02 18:54

2017年05月01日(月)

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「パソコン工房」Webサイト、150台限定のゴールデンウィーク特価PC

PCゲーミング 05/01 17:04

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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