「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2017年04月27日(木)
iiyama PC、わずか1リットルの薄型デスクトップPC発売 - 税別64,980円から
PC本体 04/27 19:39
2017年04月26日(水)
ASUS、GTX 1080をSLI搭載したハイエンドゲーミングPCを28日発売
PCゲーミング 04/26 14:36
2017年04月25日(火)
ツクモ、Pascal世代のNVIDIA Quadroを搭載したデスクトップPC 6モデル
PC本体 04/25 19:26
2017年04月24日(月)
デル、エントリー向けのVDIシンクライアント「Dell Wyse 3040」
PC本体 04/24 21:03
iiyama PC、ワコム製ペンタブと21型モニタがセットの"クリスタ"向けPC
PC本体 04/24 17:44
iiyama PC、Adobe Illustrator CC利用に最適なデスクトップPC
PC本体 04/24 15:57
「パソコン工房」Webサイト、大型連休向けのスペシャルセール開催
キャンペーン / イベント 04/24 13:37
2017年04月21日(金)
iiyama PC、BTOオプションに2種類の山洋電気製ケースファンを追加
PC本体 04/21 16:35
日本HP、独自のセキュリティ機能を強化したビジネス向けPCを8製品
PC本体 04/21 16:21
2017年04月20日(木)
ツクモ、ストリーマー「Otofu」さん監修の実況配信向け小型デスクトップPC
PCゲーミング 04/20 19:09
2017年04月19日(水)
ASUS、幅96mmの省スペースデスクトップPC「K20」4モデル - 4K出力対応
PC本体 04/19 14:01
ASUS、23.8型4K液晶とGTX 1050搭載の「Zen AiO」など液晶一体型PC3モデル
PC本体 04/19 13:14
2017年04月18日(火)
デル、第7世代Intel Core i3/i5搭載のスリムデスクトップPC
PC本体 04/18 20:51
2017年04月14日(金)
2017年04月13日(木)
iiyama PC、AMD A9-9600搭載のクリスタ推奨PC - 先着50名にクリスタ解説本
PC本体 04/13 17:18
2017年04月12日(水)
ツクモ、Ryzen 5搭載で税別89,800円からのゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 04/12 20:09
エプソン、オフィス使用に向いたBTO対応の省スペースデスクトップPC
PC本体 04/12 16:03
2017年04月11日(火)
パソコン工房、Ryzen 5搭載デスクトップを販売開始 - 3モデル用意
PC本体 04/11 22:00
サイコム、AMD X370/B350搭載ミドルタワーBTOでRYZEN 5が選択可能に
PCゲーミング 04/11 22:00
2017年04月10日(月)
2017年04月07日(金)
iiyama PC、Broadwell-EとGTX 1080 Tiを搭載した大容量ハイエンドPC
PC本体 04/07 19:06
2017年04月06日(木)
2017年04月03日(月)
iiyama PC「STYLE∞」、CeleronとSSDを搭載する低コストのミニタワー型PC
PC本体 04/03 18:25
2017年04月01日(土)
「Ryzen 5」搭載のBTO PCを4月11日22時発売 - パソコン工房Webサイト
PC本体 04/01 12:00
サイコム、静音重視のミドルタワーBTOに「Ryzen 7」搭載モデル
PC本体 04/01 00:00
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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC
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PCゲーミング 06/21 17:33
ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
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