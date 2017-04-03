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お知らせ

「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2017年04月27日(木)

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iiyama PC、わずか1リットルの薄型デスクトップPC発売 - 税別64,980円から

PC本体 04/27 19:39

2017年04月26日(水)

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ASUS、GTX 1080をSLI搭載したハイエンドゲーミングPCを28日発売

PCゲーミング 04/26 14:36

2017年04月25日(火)

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ツクモ、Pascal世代のNVIDIA Quadroを搭載したデスクトップPC 6モデル

PC本体 04/25 19:26

2017年04月24日(月)

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デル、エントリー向けのVDIシンクライアント「Dell Wyse 3040」

PC本体 04/24 21:03

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iiyama PC、ワコム製ペンタブと21型モニタがセットの"クリスタ"向けPC

PC本体 04/24 17:44

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iiyama PC、Adobe Illustrator CC利用に最適なデスクトップPC

PC本体 04/24 15:57

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「パソコン工房」Webサイト、大型連休向けのスペシャルセール開催

キャンペーン / イベント 04/24 13:37

2017年04月21日(金)

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iiyama PC、BTOオプションに2種類の山洋電気製ケースファンを追加

PC本体 04/21 16:35

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日本HP、独自のセキュリティ機能を強化したビジネス向けPCを8製品

PC本体 04/21 16:21

2017年04月20日(木)

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ツクモ、ストリーマー「Otofu」さん監修の実況配信向け小型デスクトップPC

PCゲーミング 04/20 19:09

2017年04月19日(水)

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ASUS、幅96mmの省スペースデスクトップPC「K20」4モデル - 4K出力対応

PC本体 04/19 14:01

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ASUS、23.8型4K液晶とGTX 1050搭載の「Zen AiO」など液晶一体型PC3モデル

PC本体 04/19 13:14

2017年04月18日(火)

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デル、第7世代Intel Core i3/i5搭載のスリムデスクトップPC

PC本体 04/18 20:51

2017年04月14日(金)

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iiyama PC、GeForce GTX 1080 Tiや512GB NVMe SSD搭載の即納PC

PCゲーミング 04/14 17:16

2017年04月13日(木)

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iiyama PC、AMD A9-9600搭載のクリスタ推奨PC - 先着50名にクリスタ解説本

PC本体 04/13 17:18

2017年04月12日(水)

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ツクモ、Ryzen 5搭載で税別89,800円からのゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 04/12 20:09

Top

エプソン、オフィス使用に向いたBTO対応の省スペースデスクトップPC

PC本体 04/12 16:03

2017年04月11日(火)

Top

パソコン工房、Ryzen 5搭載デスクトップを販売開始 - 3モデル用意

PC本体 04/11 22:00

Top

サイコム、AMD X370/B350搭載ミドルタワーBTOでRYZEN 5が選択可能に

PCゲーミング 04/11 22:00

2017年04月10日(月)

Top

G-Tune、Gaming on Windows推奨PC購入でプレゼントがもらえるキャンペーン

PCゲーミング 04/10 18:45

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ツクモ、Core i7-7700KとGeForce GTX 1070搭載の「Halo Wars 2」推奨PC

PCゲーミング 04/10 18:17

2017年04月07日(金)

Top

iiyama PC、Broadwell-EとGTX 1080 Tiを搭載した大容量ハイエンドPC

PC本体 04/07 19:06

2017年04月06日(木)

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iiyama PC、Core i5-7400とGTX 1060搭載で107,970円からのゲーミングPC

PCゲーミング 04/06 18:02

2017年04月03日(月)

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iiyama PC「STYLE∞」、CeleronとSSDを搭載する低コストのミニタワー型PC

PC本体 04/03 18:25

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G-Tune、ゲーミングチーム"Rampage"のLJL 2017 Spring Split優勝記念セール

PCゲーミング 04/03 17:47

2017年04月01日(土)

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「Ryzen 5」搭載のBTO PCを4月11日22時発売 - パソコン工房Webサイト

PC本体 04/01 12:00

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サイコム、静音重視のミドルタワーBTOに「Ryzen 7」搭載モデル

PC本体 04/01 00:00

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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