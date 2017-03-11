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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2017年03月31日(金)

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iiyama PC「STYLE∞」、21.5型フルHD液晶がセットになったデスクトップPC

PC本体 03/31 10:10

2017年03月30日(木)

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ASUS、幅104mmのスリムゲーミングデスクトップにプロセッサ刷新の新モデル

PCゲーミング 03/30 20:19

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ASUS、幅9cmの薄さに高性能を詰め込んだゲーミングPC「ROG GR8 II」

PCゲーミング 03/30 18:02

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MSI、「Trident 3」で国内ゲーミングデスクトップ市場に参入 - 「Aegis 3」シリーズも投入を予定

PCゲーミング 03/30 12:33

2017年03月29日(水)

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ASUS、Mini-STXサイズなど小型PC「VivoMini」新製品

PC本体 03/29 23:01

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MSI、ゲーミングデスクトップPC市場へ参入の第1弾 - 小型機「Trident 3」

PCゲーミング 03/29 18:59

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iiyama PC、GeForce GTX 1060と16GBメモリを標準搭載したミドルタワーPC

PC本体 03/29 18:07

2017年03月28日(火)

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デル、横型のコンパクトゲーミングPC「NEW ALIENWARE Alpha」

PCゲーミング 03/28 17:31

2017年03月24日(金)

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ケーブル絡まずVRに没入、背負えるバックパック型PC「GALLERIA VR WEAR」

PC本体 03/24 15:13

2017年03月22日(水)

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ドスパラ、プレミアムタンクが付属する「World of Tanks」推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 03/22 21:18

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ドスパラ、第7世代Intel Core搭載の「フィギュアヘッズ」推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 03/22 20:02

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ドスパラ、Kaby Lake/GTX 10シリーズ搭載のFF XIV推奨PC

PCゲーミング 03/22 15:04

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ドスパラ、GTX 10シリーズで快適動作するWoT推奨PC - プレミアム車輌付き

PCゲーミング 03/22 14:27

2017年03月21日(火)

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ドスパラ、ゲーミングPC「GALLERIA GAMEMASTER」を刷新 - サポートも強化

PCゲーミング 03/21 19:27

2017年03月19日(日)

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iiyama PC「LEVEL∞」、GeForce CUP推奨のハイスペックゲーミングPC

PCゲーミング 03/19 14:37

2017年03月17日(金)

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小さくてもパワフル - 小型ゲーミングPCの新星「MSI Trident 3」を一足お先にチェック

PCゲーミング 03/17 05:00

2017年03月15日(水)

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iiyama PC、VRシステム「VIVE」が付属するRyzen 7搭載ミドルタワーPC

PCゲーミング 03/15 18:22

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マウス、ゲーミングPCやクリエイター向けPCにGTX 1080 Ti搭載モデル追加

PCゲーミング 03/15 14:00

2017年03月14日(火)

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日本エイサー、GeForce GTX 1000シリーズ搭載のゲーミングPCを2モデル

PCゲーミング 03/14 16:34

2017年03月13日(月)

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GTX 1060/1080搭載のファイナルファンタジーXIV推奨PC - iiyama PC

PCゲーミング 03/13 17:06

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ツクモ、GeForce GTX 1080 Tiを搭載したハイエンドゲーミングPC

PCゲーミング 03/13 10:00

2017年03月11日(土)

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サイコム、同社製BTO PC5シリーズでGeForce GTX 1080 Tiの搭載に対応

PCゲーミング 03/11 03:20

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パソコン工房でGTX 1080 Ti搭載PCや単品パーツ販売開始

PC本体 03/11 03:00

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ドスパラ、GeForce GTX 1080 Ti搭載で税別約24万円からのゲーミングPC

PCゲーミング 03/11 03:00

2017年03月10日(金)

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ユニットコムで「パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店」の4周年記念PC販売開始

PC本体 03/10 11:51

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サイコム、デュアル水冷採用ゲームPCにKaby Lake搭載のマイクロATXモデル

PCゲーミング 03/10 05:00

2017年03月09日(木)

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iiyama PC、ビジネス向けPCシリーズでWD製HDD「WD Gold」が選択可能に

PC本体 03/09 19:36

2017年03月08日(水)

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iiyama PC、税別5万円台の2TB HDD搭載ミニタワーPC - 即日出荷対応

PC本体 03/08 19:29

2017年03月07日(火)

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iiyama PC、最新世代のIntel Celeronプロセッサ搭載のエントリーミニタワー

PC本体 03/07 18:34

2017年03月06日(月)

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ドスパラ、オリジナル特典武器が付属するMHFZ推奨ゲーミングPC 6モデル

PCゲーミング 03/06 21:50

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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