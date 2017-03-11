「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2017年03月31日(金)
iiyama PC「STYLE∞」、21.5型フルHD液晶がセットになったデスクトップPC
PC本体 03/31 10:10
2017年03月30日(木)
ASUS、幅104mmのスリムゲーミングデスクトップにプロセッサ刷新の新モデル
PCゲーミング 03/30 20:19
ASUS、幅9cmの薄さに高性能を詰め込んだゲーミングPC「ROG GR8 II」
PCゲーミング 03/30 18:02
2017年03月29日(水)
ASUS、Mini-STXサイズなど小型PC「VivoMini」新製品
PC本体 03/29 23:01
MSI、ゲーミングデスクトップPC市場へ参入の第1弾 - 小型機「Trident 3」
PCゲーミング 03/29 18:59
2017年03月28日(火)
デル、横型のコンパクトゲーミングPC「NEW ALIENWARE Alpha」
PCゲーミング 03/28 17:31
2017年03月24日(金)
ケーブル絡まずVRに没入、背負えるバックパック型PC「GALLERIA VR WEAR」
PC本体 03/24 15:13
2017年03月22日(水)
ドスパラ、プレミアムタンクが付属する「World of Tanks」推奨ゲーミングPC
PCゲーミング 03/22 21:18
ドスパラ、第7世代Intel Core搭載の「フィギュアヘッズ」推奨ゲーミングPC
PCゲーミング 03/22 20:02
ドスパラ、Kaby Lake/GTX 10シリーズ搭載のFF XIV推奨PC
PCゲーミング 03/22 15:04
ドスパラ、GTX 10シリーズで快適動作するWoT推奨PC - プレミアム車輌付き
PCゲーミング 03/22 14:27
2017年03月21日(火)
2017年03月19日(日)
iiyama PC「LEVEL∞」、GeForce CUP推奨のハイスペックゲーミングPC
PCゲーミング 03/19 14:37
2017年03月17日(金)
2017年03月15日(水)
iiyama PC、VRシステム「VIVE」が付属するRyzen 7搭載ミドルタワーPC
PCゲーミング 03/15 18:22
マウス、ゲーミングPCやクリエイター向けPCにGTX 1080 Ti搭載モデル追加
PCゲーミング 03/15 14:00
2017年03月14日(火)
日本エイサー、GeForce GTX 1000シリーズ搭載のゲーミングPCを2モデル
PCゲーミング 03/14 16:34
2017年03月13日(月)
ツクモ、GeForce GTX 1080 Tiを搭載したハイエンドゲーミングPC
PCゲーミング 03/13 10:00
2017年03月11日(土)
サイコム、同社製BTO PC5シリーズでGeForce GTX 1080 Tiの搭載に対応
PCゲーミング 03/11 03:20
パソコン工房でGTX 1080 Ti搭載PCや単品パーツ販売開始
PC本体 03/11 03:00
ドスパラ、GeForce GTX 1080 Ti搭載で税別約24万円からのゲーミングPC
PCゲーミング 03/11 03:00
2017年03月10日(金)
ユニットコムで「パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店」の4周年記念PC販売開始
PC本体 03/10 11:51
サイコム、デュアル水冷採用ゲームPCにKaby Lake搭載のマイクロATXモデル
PCゲーミング 03/10 05:00
2017年03月09日(木)
iiyama PC、ビジネス向けPCシリーズでWD製HDD「WD Gold」が選択可能に
PC本体 03/09 19:36
2017年03月08日(水)
iiyama PC、税別5万円台の2TB HDD搭載ミニタワーPC - 即日出荷対応
PC本体 03/08 19:29
2017年03月07日(火)
iiyama PC、最新世代のIntel Celeronプロセッサ搭載のエントリーミニタワー
PC本体 03/07 18:34
2017年03月06日(月)
ドスパラ、オリジナル特典武器が付属するMHFZ推奨ゲーミングPC 6モデル
PCゲーミング 03/06 21:50
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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催
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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC
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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」
キャンペーン / イベント 06/26 22:05
ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル
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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC
PCゲーミング 06/21 17:33
ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
PC本体 06/21 13:10
G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC
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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC
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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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