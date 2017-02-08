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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2017年02月28日(火)

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レノボ、スムーズな高さ調整が可能なビジネス向きのオールインワンPC

PC本体 02/28 17:27

2017年02月27日(月)

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マウスコンピューター、CP+2017でクリエイター向けPC「DAIV」新モデル展示

PC本体 02/27 14:51

2017年02月24日(金)

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ドスパラ、Pixologic公認のデジタル3Dアーティスト向けZBrush専用モデル

PC本体 02/24 21:51

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ドスパラ、AMDの新CPU「RYZEN 7 1700X」搭載のゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 02/24 21:36

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デル、23.8型フルHDタッチパネルで薄型デザインの液晶一体デスクトップPC

PC本体 02/24 16:35

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デル、コンパクトでもハイスペックなデスクトップPC

PC本体 02/24 16:21

2017年02月23日(木)

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iiyama PC「LEVEL∞」、i7-7700搭載の「Halo Wars 2」推奨デスクトップPC

PCゲーミング 02/23 23:10

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ストーム、Core i5-7400とGeforce GTX 1050 Ti搭載の小型ゲーミングBTO

PCゲーミング 02/23 18:11

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ツクモ、Core i7-7700搭載で税別約12万円からの「Halo Wars 2」推奨PC

PCゲーミング 02/23 17:26

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ユニットコム、「RYZEN 7」や搭載PCを3月3日0時に発売

PC本体 02/23 03:00

2017年02月22日(水)

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iiyama PC、Intel Core i7-7700とGeForce GTX 1050搭載の即納ゲーミングPC

PCゲーミング 02/22 20:32

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レノボ、新ブランド「Legion」でゲーミングPC市場を狙う - 第1弾はメインストーム向けノートPC

PCゲーミング 02/22 06:00

2017年02月21日(火)

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ツクモ、高解像度写真の編集に適したデスクトップPC - プロ写真家が監修

PC本体 02/21 23:32

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レノボ、第7世代Core搭載キューブ型ゲーミングPC「ideacentre Y720 Cube」

PCゲーミング 02/21 17:23

2017年02月20日(月)

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iiyama PC「LEVEL∞」、画質設定「6」で快適に遊べる「PSO2」推奨PC

PCゲーミング 02/20 19:25

2017年02月17日(金)

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サイコム、MSIの日本限定マザーを搭載した「Overwatch」動作確認済みBTO

PCゲーミング 02/17 21:01

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リンクス、Pentium N4200を搭載する手のひらデスクトップPC「LIVA Z」

PC本体 02/17 16:12

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iiyama PC、Kaby LakeとGeForce GTX 1060搭載のVR向けニタワーPC

PC本体 02/17 16:08

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ドスパラ、映像編集ソフト"EDIUS Pro 8"をプリインしたクリエイター向けPC

PC本体 02/17 15:36

2017年02月15日(水)

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iiyama PC、ビジネス向けPCのBTOオプションを強化

PC本体 02/15 21:55

2017年02月14日(火)

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デル、高スペックなミドルタワー型ゲーミングPC「New ALIENWARE Aurora」

PCゲーミング 02/14 16:38

2017年02月10日(金)

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ストーム、Core i3-7100搭載で56,800円からのスリムタワーデスクトップPC

PC本体 02/10 21:55

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サイコム、Core i3-7350K搭載でコスパ重視のゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 02/10 18:55

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iiyama PC、Kaby Lake搭載で約6万円台からのビジネス向けミニタワーPC

PC本体 02/10 18:06

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iiyama PC、第7世代Intel CoreとGTX 10シリーズ搭載のMHF-Z推奨PC

PC本体 02/10 16:49

2017年02月09日(木)

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iiyama PC、Kaby Lake搭載のビジネス向けスリムタワーPC

PC本体 02/09 20:31

2017年02月08日(水)

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iiyama PC「LEVEL∞」、Kaby Lake世代のCore i7を搭載するミニタワー型PC

PCゲーミング 02/08 19:32

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ドスパラ、AMD Radeon RX480搭載「Sid Meier's Civilization 6」推奨PC

PCゲーミング 02/08 19:22

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レノボ、GeForce GTX 1080搭載27型AIOゲーミングPC「ideacentre AIO Y910」

PCゲーミング 02/08 18:10

2017年02月07日(火)

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デル、タワー型やスモールフォームファクタ型をそろえたビジネス向けPC

PC本体 02/07 18:42

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

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