「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2017年02月28日(火)
レノボ、スムーズな高さ調整が可能なビジネス向きのオールインワンPC
PC本体 02/28 17:27
2017年02月27日(月)
マウスコンピューター、CP+2017でクリエイター向けPC「DAIV」新モデル展示
PC本体 02/27 14:51
2017年02月24日(金)
ドスパラ、Pixologic公認のデジタル3Dアーティスト向けZBrush専用モデル
PC本体 02/24 21:51
ドスパラ、AMDの新CPU「RYZEN 7 1700X」搭載のゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 02/24 21:36
デル、23.8型フルHDタッチパネルで薄型デザインの液晶一体デスクトップPC
PC本体 02/24 16:35
デル、コンパクトでもハイスペックなデスクトップPC
PC本体 02/24 16:21
2017年02月23日(木)
ユニットコム、「RYZEN 7」や搭載PCを3月3日0時に発売
PC本体 02/23 03:00
2017年02月22日(水)
2017年02月21日(火)
ツクモ、高解像度写真の編集に適したデスクトップPC - プロ写真家が監修
PC本体 02/21 23:32
2017年02月20日(月)
iiyama PC「LEVEL∞」、画質設定「6」で快適に遊べる「PSO2」推奨PC
PCゲーミング 02/20 19:25
2017年02月17日(金)
サイコム、MSIの日本限定マザーを搭載した「Overwatch」動作確認済みBTO
PCゲーミング 02/17 21:01
リンクス、Pentium N4200を搭載する手のひらデスクトップPC「LIVA Z」
PC本体 02/17 16:12
ドスパラ、映像編集ソフト"EDIUS Pro 8"をプリインしたクリエイター向けPC
PC本体 02/17 15:36
2017年02月15日(水)
iiyama PC、ビジネス向けPCのBTOオプションを強化
PC本体 02/15 21:55
2017年02月14日(火)
デル、高スペックなミドルタワー型ゲーミングPC「New ALIENWARE Aurora」
PCゲーミング 02/14 16:38
2017年02月10日(金)
ストーム、Core i3-7100搭載で56,800円からのスリムタワーデスクトップPC
PC本体 02/10 21:55
サイコム、Core i3-7350K搭載でコスパ重視のゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 02/10 18:55
iiyama PC、Kaby Lake搭載で約6万円台からのビジネス向けミニタワーPC
PC本体 02/10 18:06
iiyama PC、第7世代Intel CoreとGTX 10シリーズ搭載のMHF-Z推奨PC
PC本体 02/10 16:49
2017年02月09日(木)
iiyama PC、Kaby Lake搭載のビジネス向けスリムタワーPC
PC本体 02/09 20:31
2017年02月08日(水)
2017年02月07日(火)
デル、タワー型やスモールフォームファクタ型をそろえたビジネス向けPC
PC本体 02/07 18:42
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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC
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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル
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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC
PCゲーミング 06/21 17:33
ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
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