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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2017年01月31日(火)

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日本エイサー、スリムタワーPCに第7世代Intel Coreプロセッサ搭載モデル

PC本体 01/31 12:00

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エプソンダイレクト、HDDフロントアクセスにも対応するミニタワーPC

PC本体 01/31 11:00

2017年01月30日(月)

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ストーム、Intel Core i5-7600を搭載した円筒型BTO PC

PC本体 01/30 15:50

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ツクモ、Kaby Lake搭載で「非常に快適」なスペックのFF XIV推奨PC

PCゲーミング 01/30 10:00

2017年01月27日(金)

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iiyama PC、エアフロー重視の小型ゲーミングPCにKaby Lake搭載モデル

PCゲーミング 01/27 19:32

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ドスパラ、VIVE推奨PCにKaby Lakeモデルを追加 - 2月2日まで値引きも実施

PCゲーミング 01/27 15:55

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マウスコンピューター、全国の直営店にて「新生活応援フェア」を開催

PCゲーミング 01/27 14:48

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ストーム、Core i3-7100搭載のキューブ型BTO - 税込58,999円から

PC本体 01/27 11:44

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ツクモ、HTC VIVE推奨ゲーミングPCにKaby Lake搭載の新モデル

PCゲーミング 01/27 10:00

2017年01月26日(木)

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iiyama PC、プロe-SportsチームとコラボしたKaby Lake搭載ミドルタワーPC

PCゲーミング 01/26 15:44

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ツクモ、「マビノギ」推奨ゲーミングPCに第7世代Core搭載の新モデル

PCゲーミング 01/26 10:00

2017年01月25日(水)

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ストーム、Core i7-7700KとGeForce GTX 1080搭載の静音ゲーミングBTO

PCゲーミング 01/25 10:36

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iiyama PC、32GBメモリ搭載の動画編集向けPCにKaby Lake採用の新モデル

PC本体 01/25 10:17

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ストーム、Core i5-7400とGeForce GTX 1060 6GB搭載のゲーミングBTO

PCゲーミング 01/25 06:00

2017年01月24日(火)

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GIGABYTE、Windows 10 Homeを標準搭載した「BRIX」

PC本体 01/24 21:33

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サイコム、ゴールドパーツ採用のPCケースが選択可能なプレミアムBTO PC

PC本体 01/24 16:32

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デル、ビジネス向け「Vostro」に省スペースの新モデル - 税別49,980円から

PC本体 01/24 14:31

2017年01月23日(月)

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iiyama PC、Kaby LakeとGTX 1060を搭載した12万強のゲーミングPC

PCゲーミング 01/23 19:48

2017年01月20日(金)

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デル、第7世代Core搭載のゲーミングPC「ALIENWARE Aurora」新モデル

PCゲーミング 01/20 20:18

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ドスパラ、クリエイター向けPC「raytrek」にKaby Lake搭載モデル

PC本体 01/20 16:48

2017年01月19日(木)

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FRONTIER、第7世代Intel Core搭載の「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨PC

PCゲーミング 01/19 20:09

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マウス、クリエイター向けPC「DAIV」にSLI対応のハイエンドモデル

PC本体 01/19 11:25

2017年01月18日(水)

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iiyama PC、第7世代Intel Coreプロセッサ搭載のスタンダードデスクトップPC

PC本体 01/18 22:48

2017年01月17日(火)

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ドスパラ、第7世代Intel Core搭載モデル「フィギュアヘッズ」推奨PC

PCゲーミング 01/17 19:28

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ドスパラ、FF14推奨PCに「Kaby Lake」搭載モデルを追加

PCゲーミング 01/17 17:44

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ドスパラ、Kaby Lake搭載「ドラゴンクエスト X」推奨デスクトップPC

PCゲーミング 01/17 17:07

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エプソンダイレクト、Kaby Lakeの搭載に対応したデスクトップPC 2モデル

PC本体 01/17 15:45

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NEC、協会の正式Hi-Resロゴを取得した23.8型デスクトップPC - 一体型で初

PC本体 01/17 11:00

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富士通、奥行き16.8cmで設置できるリビング向け大画面PC「ESPRIMO FH」

PC本体 01/17 11:00

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その音、小なれど優なり - 日本オーディオ協会のハイレゾロゴを取得した一体型PC「LAVIE DA970/GAB」

PC本体 01/17 11:00

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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