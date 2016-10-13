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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2016年10月31日(月)

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マウス、ハイスペックを特価で販売する「冬のボーナス特集」

キャンペーン / イベント 10/31 14:08

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「VR戦艦大和」ついに竣工、体験イベントを記念艦三笠で開催中 - マウスが機材協力

PCゲーミング 10/31 12:50

2016年10月28日(金)

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ドスパラ、マルチコンバットオンラインゲーム「War Thunder」推奨PC4モデル

PCゲーミング 10/28 18:22

2016年10月27日(木)

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iiyama PC、コスパ重視のミニタワーPC - 期間限定でHDD無償アップグレード

PC本体 10/27 14:22

2016年10月26日(水)

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21.5型液晶/マウス/キーボード付属の「LIVA」セットが約3万円で発売

PC本体 10/26 16:44

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iiyama PC、10万円以下の480GB SSD搭載デスクトップPC - 即納にも対応

PC本体 10/26 14:51

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ドスパラ、GeForce GTX 1050 Ti / 1050を搭載するミニタワーデスクトップ

PC本体 10/26 10:06

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ツクモ、GeForce GTX 1050 Ti搭載のコンパクトゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 10/26 10:00

2016年10月25日(火)

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iiyama PC、25日発売のGeForce GTX 1050Ti搭載デスクトップPC

PCゲーミング 10/25 22:00

2016年10月21日(金)

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ドスパラ、アクションRPG「アラド戦記」の10周年を記念した推奨PC

PCゲーミング 10/21 17:27

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iiyama PC、最大10コア･20スレッドのBroadwell-E搭載ミドルタワーPC

PC本体 10/21 16:32

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ツクモ、"Battlefield1 Deluxe Edition"の割引コードが付属のゲーミングPC

PCゲーミング 10/21 10:00

2016年10月20日(木)

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マウス、CPU＆GPUをダブル水冷するGTX 1070/1080搭載小型ゲーミングPC

PCゲーミング 10/20 20:06

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iiyama PC、Bristol Ridge搭載デスクトップPC群を発表 - 税込5万円台から

PC本体 10/20 14:22

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ツクモ、税別約12万円からの「ReCore」推奨ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 10/20 10:00

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ツクモ、"Bristol Ridge"こと第7世代AMD AシリーズAPU搭載デスクトップPC

PC本体 10/20 10:00

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ドスパラ、"Bristol Ridge"世代のA12-9800搭載デスクトップPC

PC本体 10/20 10:00

2016年10月18日(火)

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iiyama PC「LEVEL∞」、GeForce 1000シリーズ搭載の「ReCore」推奨PC

PCゲーミング 10/18 19:32

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iiyama PC、税込10万円以下のGeForce GTX 1060搭載ミニタワーPC

PCゲーミング 10/18 11:40

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富士通、4W+4Wスピーカーと10Wウーファー搭載の27インチ一体型PC

PC本体 10/18 11:01

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マウス、「NVIDIA TITAN X」を搭載したハイエンドPCの販売を開始

PCゲーミング 10/18 11:00

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富士通、2016年秋冬モデルでシンプルな一体型PC「ESPRIMO FH52/A3」

PC本体 10/18 11:00

2016年10月17日(月)

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ドスパラ、マンガデザインツール"コミPo!"同梱の小型PCにSkylake搭載モデル

PC本体 10/17 12:45

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ツクモ、GeForce GTX 10シリーズ搭載の「Forza Horizon 3」推奨PC

PCゲーミング 10/17 10:00

2016年10月14日(金)

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iiyama PC、GeForce GTX 1060搭載のMMORPG「ハンターヒーロー」推奨PC

PCゲーミング 10/14 19:24

2016年10月13日(木)

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iiyama PC、GeForce GTX搭載のドラゴンズドグマ推奨PC - 独自アイテム付属

PCゲーミング 10/13 21:00

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iiyama PC、GeForce GTX 1060搭載の「SEVENTH DARK」推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 10/13 18:38

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ドリンクボトル? いいえ、PCです - ドスパラから円筒型のコンパクトPC

PC本体 10/13 18:01

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ドスパラ、CLIP STUDIO PAINT動作確認済みPCに手のひらサイズの小型モデル

PC本体 10/13 14:58

2016年10月12日(水)

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ASUS、光学ドライブ搭載のコンパクトPCにスペック強化の新モデル

PC本体 10/12 20:25

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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