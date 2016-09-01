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お知らせ

「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2016年09月30日(金)

Top

ツクモ、MSI製GeForce GTX 1070搭載カードを2way SLIで搭載のハイエンドPC

PCゲーミング 09/30 16:02

2016年09月29日(木)

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iiyama PC、GeForce GTX 1060搭載の「World of Warships」推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 09/29 19:53

2016年09月28日(水)

Top

iiyama PC、Broadwell-E/GTX 1080/64GBメモリ搭載のハイエンドゲーミングPC

PCゲーミング 09/28 18:42

2016年09月27日(火)

Top

iiyama PC、GeForce GTX 1060を内蔵したWorld of Tanks推奨PC

PCゲーミング 09/27 20:28

Top

G-Tune、GeForce GTX搭載ゲーミングPCと28型4K-UHD液晶のセットモデル

PCゲーミング 09/27 11:00

2016年09月26日(月)

Top

サイコム、Windows 7 Professional搭載のミドルタワーPCを100台限定で販売

PC本体 09/26 17:21

2016年09月24日(土)

Top

サイコム、DeToNatorコラボゲーミングBTOに「Overwatch」動作確認モデル

PCゲーミング 09/24 10:36

2016年09月21日(水)

Top

ドスパラ、「Mini-STX」規格採用のコンパクトデスクトップPC

PC本体 09/21 19:35

2016年09月16日(金)

Top

マウス、同社製PCとセット購入で「Office」を2,000円引きするキャンペーン

PCゲーミング 09/16 21:02

2016年09月15日(木)

Top

iiyama PC、「ICARUS ONLINE」推奨PCにGeForce GTX 1060搭載の新モデル

PCゲーミング 09/15 20:43

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日本HP、6.4mm狭額ベゼルの23.8型液晶一体デスクトップ「HP Pavilion 24」

PC本体 09/15 11:00

Top

日本HP、三角柱デザインの小型デスクトップPC「HP Pavilion Wave 600」

PC本体 09/15 11:00

2016年09月14日(水)

Top

iiyama PC、GeForce GTX 10シリーズ搭載のミドルタワーPC 3モデル

PC本体 09/14 18:41

2016年09月13日(火)

Top

iiyama PC、GeForce GTX 1060を搭載した即日出荷対応のゲーミングPC

PCゲーミング 09/13 20:08

2016年09月12日(月)

Top

iiyama PC「LEVEL∞」、GeForce GTX 1070/1060搭載のFF XIV推奨PC

PCゲーミング 09/12 17:44

Top

ASUS、対象製品の購入で食事券がもらえる「家族との絆」キャンペーン

キャンペーン / イベント 09/12 13:08

2016年09月09日(金)

Top

ドスパラ、GeForce GTX 1080をSLIで搭載したハイエンドゲーミングPC

PCゲーミング 09/09 20:24

Top

ASUS、小型ゲーミングPC「G20CB」に"Pascal"搭載の新モデル

PCゲーミング 09/09 19:29

Top

iiyama PC、GTX 10シリーズ搭載の「フィギュアヘッズ」推奨PC2機種

PC本体 09/09 15:28

2016年09月08日(木)

Top

iiyama PC、GeForce GTX 1060を搭載した「ドラクエX」推奨ゲーミングPC

PC本体 09/08 18:32

2016年09月06日(火)

Top

サイコム、GTX 1060を標準搭載したFF XIV/フィギュアヘッズ推奨PC

PC本体 09/06 18:58

2016年09月05日(月)

Top

G-Tune、Core i7とGeForce GTX 1080/1070をダブル水冷するデスクトップPC

PCゲーミング 09/05 11:00

2016年09月03日(土)

Top

ドスパラ、Skylake搭載の新モデルNUC「Diginnos Mini」

PC本体 09/03 18:12

2016年09月02日(金)

Top

リンクス、ファンレス小型PC「LIVA」のWindows 10搭載モデル

PC本体 09/02 16:54

2016年09月01日(木)

Top

iiyama PC、GeForce GTX 1060搭載の「ECHO OF SOUL」推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 09/01 17:24

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日本エイサー、スリムボディでもハイスペックのゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 09/01 12:04

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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