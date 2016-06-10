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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2016年06月30日(木)

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ドスパラ、武器がもらえる「DDON」推奨PC - GeForce GTX 1080搭載

PCゲーミング 06/30 19:15

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アーク、AMD Radeon RX480を搭載するゲーミングPC3とBTOオプション追加

PCゲーミング 06/30 15:53

2016年06月29日(水)

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ツクモ、Radeon RX 480とCore i7-6700を搭載したゲーミングPC

PCゲーミング 06/29 22:00

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ドスパラ、AMD Radeon RX480を搭載したゲーミングデスクトップ

PCゲーミング 06/29 22:00

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iiyama PC、29日解禁のRadeon RX 480を載せたゲーミングPC4機種

PCゲーミング 06/29 22:00

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MousePro、GeForce GTX 1070 / 1080を搭載するハイスペックPCを2モデル

PC本体 06/29 19:03

2016年06月23日(木)

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ドスパラ、「エルダー・スクロールズ・オンライン」推奨PC 3モデル

PCゲーミング 06/23 19:20

2016年06月21日(火)

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マウス、NVIDIA GeForce GTX 1080を載せた「Mizuchi VR」推奨PC

PC本体 06/21 14:36

2016年06月20日(月)

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NECの「LAVIE」夏モデルは『使えるPC』へ一歩踏み出した

PC本体 06/20 06:00

2016年06月17日(金)

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iiyama PC、約5万円弱の240GB SSD搭載スリムタワーPC

PC本体 06/17 01:10

2016年06月15日(水)

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iiyama PC、即納対応のSkylake世代Core i5搭載ミニタワー型PC

PC本体 06/15 18:42

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小型PC「ASUS VivoMin」新モデル - ベアボーンキットも用意

PC本体 06/15 17:28

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iiyama PC「LEVEL∞」、Cooler Master製ケースを採用したゲーミングPC

PCゲーミング 06/15 15:04

2016年06月14日(火)

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エプソン、Core i7-6700も選択できる省スペースデスクトップPC

PC本体 06/14 11:00

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G-tune、「真・三國無双 Online Z」推奨デスクトップPC - 税別89,800円から

PCゲーミング 06/14 11:00

2016年06月13日(月)

Top

VR開発/再生に最適、iiyama PCからRadeon R9 Nano搭載スリムデスクトップPC

PC本体 06/13 18:38

2016年06月11日(土)

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サイコムのBTO PC、新GPUカード「NVIDIA GeForce GTX 1070」を選択肢に追加

PC本体 06/11 19:03

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ドスパラ、GeForce GTX 1070搭載のゲーミングデスクトップPCなど4モデル

PCゲーミング 06/11 18:19

2016年06月10日(金)

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ツクモ、GeForce GTX 1070搭載のゲーミングデスクトップPCを販売解禁

PC本体 06/10 22:00

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G-Tune、NVIDIA GeForce GTX 1070搭載のゲーミングPC - 179,800円から

PC本体 06/10 22:00

Top

マウス、クリエイター向けなどQuadro M2000搭載デスクトップPC

PC本体 06/10 17:49

2016年06月09日(木)

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iiyama PC、Broadwell-EとGeForce GTX 1080搭載のハイエンドゲーミングPC

PCゲーミング 06/09 20:21

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マウス、クリエイター向けPC「DAIV」にBroadwell-EとQuadro搭載モデル追加

PC本体 06/09 14:01

2016年06月08日(水)

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日本エイサー、スリムタワー型で省スペースの法人向けデスクトップPC

PC本体 06/08 12:40

2016年06月07日(火)

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レノボ、10点タッチ対応の27型4KモデルなどオールインワンPC2機種

PC本体 06/07 18:33

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iiyama PC、最上位のBroadwell-EやQuadro K2200搭載のクリエイタ―向けPC

PC本体 06/07 17:59

2016年06月06日(月)

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G-Tune、新特典を追加した「フィギュアヘッズ」推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 06/06 12:32

2016年06月04日(土)

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デル、個人向けPCの新モデル発表会 - 2in1 PCの大拡充と日本市場の特殊性

PC本体 06/04 00:44

2016年06月03日(金)

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iiyama PC「SOLUTION∞」、Celeron N3050を搭載するNUC準拠の小型PC

PC本体 06/03 23:18

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デル、21.5型と23.8型フルHD液晶のオールインワンデスクトップPC

PC本体 06/03 15:47

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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