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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2016年02月26日(金)

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CP+2016 - マウスコンピューターがクリエイター向けの新ブランド「DAIV」を初お披露目

PC本体 02/26 17:27

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ドスパラ、ノンリニアビデオ編集ソフトが快適に動く専用PC4モデル

PC本体 02/26 14:38

2016年02月19日(金)

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日本エイサー、ゲーミングPC購入者にRPG「ディビジョン」無料クーポン進呈

PCゲーミング 02/19 19:23

2016年02月17日(水)

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サイコム、ゲーム内アイテム付属の「機動戦士ガンダムオンライン」推奨PC

PC本体 02/17 20:13

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日本エイサー、積み木のようにオプションユニットが重なる小型キューブPC

PC本体 02/17 16:29

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日本エイサー、Core i5やGeForce GTX 950搭載のゲーミングデスクトップPC

PC本体 02/17 15:48

2016年02月10日(水)

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iiyama PC「LEVEL∞」、ASUSマザーとGPUカードを搭載した静音デスクトップ

PCゲーミング 02/10 19:38

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日本エイサー、ハイスペック構成の重厚ゲーミングデスクトップPCを2モデル

PCゲーミング 02/10 10:14

2016年02月09日(火)

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G-Tune、「機動戦士ガンダムオンライン」推奨デスクトップPC発売

PC本体 02/09 17:13

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レノボ、棒状スタンドのアルミ合金製オールインワンPC「ThinkCentre X1」

PC本体 02/09 15:01

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デル、13cm四方のコンパクトなデスクトップPC - 4万円台から

PC本体 02/09 11:00

2016年02月05日(金)

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ドスパラ、「GeForce GTX VR Ready」認定のVRデバイス対応ハイスペックPC

PC本体 02/05 16:29

2016年02月04日(木)

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G-Tune、「G-Tuneちゃん」のアニメ調MMDモデルを配布 - 公開記念PCも発売

PC本体 02/04 16:30

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ドスパラ、「ブレイドアンドソウル」アップデート記念で推奨PCに新モデル

PCゲーミング 02/04 15:37

2016年02月01日(月)

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iiyama PC「STYLE∞」、OSにWindows 7 Professionalを搭載するミニタワーPC

PC本体 02/01 20:43

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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