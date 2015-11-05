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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2015年11月27日(金)

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ドスパラ、「CLIP STUDIO PAINT PRO」動作確認済みPCに新モデル

PC本体 11/27 15:28

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iiyama PC「雅 Miyabi Project」、10万円以下のSkylake搭載スリムタワーPC

PC本体 11/27 14:08

2015年11月20日(金)

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ツクモ、ゲーム内アイテムのクーポンコードが付属する「LoVA」推奨PC

PC本体 11/20 20:15

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iiyama PC「LEVEL∞」、ミニタワー/ミドルタワーの「ドラクエX」推奨PC

PCゲーミング 11/20 18:45

2015年11月19日(木)

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iiyama PC「LEVEL∞」、GeForce GTX 750 Ti搭載のミドルレンジデスクトップ

PCゲーミング 11/19 18:32

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iiyama PC「雅 Miyabi Project」、和の雰囲気を感じさせるミドルタワーPC

PC本体 11/19 17:38

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G-Tune、MMORPG「星界神話-ASTRAL TALE-」推奨の小型ゲーミングPC

PCゲーミング 11/19 15:17

2015年11月16日(月)

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iiyama PC、5万円台と6万円台でSkylake搭載の省スペースデスクトップPC

PC本体 11/16 21:25

2015年11月13日(金)

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iiyama PC、Windows 10とCore i5-6500搭載したスリムタワーPC

PC本体 11/13 20:58

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「Threshold 2」アップデート対応版!! すべてが分かるWindows 10大百科

Windows 11/13 20:15

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MousePro、4K映像のキャプチャと編集を強力サポートするワークステーション

PC本体 11/13 16:00

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レノボ、19.5型フルHD液晶のオールインワンデスクトップPC「Lenovo C20」

PC本体 11/13 13:14

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ツクモ、Core i7-6700とGeForce GTX 970を搭載した小型ゲーミングPC

PCゲーミング 11/13 10:00

2015年11月12日(木)

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G-Tune、アラリオが運営するゲームに向けた推奨PCをリニューアル

PCゲーミング 11/12 15:00

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ASUS、「R.O.G.」シリーズに幅約6cmの超小型ゲーミングPC「ROG GR6」

PC本体 11/12 14:33

2015年11月11日(水)

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マウスコンピューター、5万円台からのCore i3-6100搭載タワー型PC

PC本体 11/11 22:19

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ASUS、Zenシリーズ初の一体型PC「Zen AiO」を投入 - 最上位は23.8型4K液晶

PC本体 11/11 18:50

2015年11月10日(火)

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iiyama PC、SkylakeベースのCore i3とPentium採用のミニタワーPC

PC本体 11/10 20:58

2015年11月09日(月)

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マウスコンピューター、Webサイト限定「冬のボーナスセール」を開催

PC本体 11/09 15:00

2015年11月06日(金)

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ASUSから法人向けPC「ASUSPRO」シリーズ第1弾、7型タブレットなど発表

PC本体 11/06 19:25

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働き方は変わってもデスクトップPCのニーズは根強い - デル、企業向けデスクトップPC発表会

PC本体 11/06 18:48

2015年11月05日(木)

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ZOTAC、低消費電力で運用できるWindows 10 Home搭載のコンパクトPC

PC本体 11/05 14:04

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デル、ビジネス向けデスクトップPC「OptiPlex」を3シリーズ6モデル

PC本体 11/05 11:02

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デル、高コスパの小中規模ビジネス向けデスクトップPC「Vostro 3000」

PC本体 11/05 11:00

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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