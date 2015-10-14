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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2015年10月29日(木)

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秋葉原G-Tune : Garageで「黒い砂漠」の次期アップデート先行体験イベント

PCゲーミング 10/29 14:53

2015年10月27日(火)

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iiyama PC「LEVEL∞」、特典が付属する「LoVA」推奨ゲーミングデストップPC

PC本体 10/27 18:15

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レノボ、上位機でGTX 960搭載のタワー型ゲーミングPC「ideacentre Y700」

PCゲーミング 10/27 12:34

2015年10月26日(月)

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iiyama PC、Skylake搭載で税別6万円台のWindows 10採用ミニタワー

PC本体 10/26 17:37

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マウス、特製アイテムクーポン付属の「LORD of VERMILION ARENA」推奨PC

PC本体 10/26 17:01

2015年10月23日(金)

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iiyama PC「LEVEL∞」、240GB SSDとGeForce GTX 960を搭載するゲーミングPC

PCゲーミング 10/23 17:51

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ドスパラ、Quadro M4000/M5000搭載のビジネス向けデスクトップPC

PC本体 10/23 16:56

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NEC、11.6型タブレットなどWindows 10搭載のビジネス・教育向けPC新製品

PC本体 10/23 12:57

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ツクモ、Quadro M4000搭載のクリエイター向けデスクトップPC

PC本体 10/23 10:00

2015年10月22日(木)

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iiyama PC「LEVEL∞」、静音ゲーミングPCにASUS製マザーボード採用モデル

PC本体 10/22 17:06

2015年10月21日(水)

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iiyama PC、SkylakeとGeForce GTX 950を搭載したBTO対応デスクトップPC

PC本体 10/21 20:16

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iiyama PC「LEVEL∞」、GeForce GTX 970搭載の「MGSV:TPP」推奨PC

PC本体 10/21 14:58

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ASUS、無線LANや4K表示に対応した省スペースデスクトップPC「P30AD」

PC本体 10/21 13:26

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Lenovo、バッテリー駆動も可能な27型液晶一体型PC「Lenovo YOGA Home 900」

PC本体 10/21 12:34

2015年10月20日(火)

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日本HP、2015年冬モデルPCまとめ - プレミアム2in1や激安モバイルノート

PC本体 10/20 17:45

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日本HP、エントリークラスで5万円台のミニタワー型デスクトップPC

PC本体 10/20 11:00

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日本HP、Skylake搭載の23型ワイド液晶オールインワンデスクトップPC

PC本体 10/20 11:00

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日本HP、手のひらサイズのミニPC「Pavilion Mini」に2015年冬モデル

PC本体 10/20 11:00

2015年10月19日(月)

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OVERCLOCK WORKS、オーバークロックしたSkylake搭載のミドルタワーPC 2機種

PC本体 10/19 16:55

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サイコム、ミドルタワーBTO「Radiant GZ」でFractal Design製ケースを採用

PC本体 10/19 15:21

2015年10月16日(金)

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iiyama PC「LEVEL∞」、Skylake＋GeForce GTX 960のPSO2推奨デスクトップPC

PC本体 10/16 18:52

2015年10月15日(木)

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日本HP、柔軟なBTOに対応したデスクトップPC - 超小型からタワー型まで

PC本体 10/15 11:00

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日本HP、Skylake搭載の法人向け21.5型オールインワン・デスクトップPC

PC本体 10/15 11:00

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Windows 10搭載デバイスが一堂に会す - 写真で見る「Windows 10 Partner Device Media Briefing」

PC本体 10/15 06:00

2015年10月14日(水)

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iiyama PC「LEVEL∞」、「World of Tanks」推奨の小型ゲーミングPC

PCゲーミング 10/14 21:05

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iiyama PC、SSDとHDDのツインドライブ方式採用のミニタワーデスクトップPC

PC本体 10/14 20:39

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エプソンダイレクト、Skylake搭載のスリムタワーPC「Endeavor MR4600E」

PC本体 10/14 13:28

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新型iMacファミリー発表、21.5"に4Kモデル登場、キーボードなども新型に

アップル 10/14 06:05

2015年10月09日(金)

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デル、Skylake世代のXeonやCoreプロセッサを搭載可能なデスクトップWS

PC本体 10/09 12:18

2015年10月08日(木)

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iiyama PC「LEVEL∞」、Skylake搭載のMMORPG「ECHO OF SOUL」推奨PC

PC本体 10/08 23:12

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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