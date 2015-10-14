「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2015年10月29日(木)
秋葉原G-Tune : Garageで「黒い砂漠」の次期アップデート先行体験イベント
PCゲーミング 10/29 14:53
2015年10月27日(火)
iiyama PC「LEVEL∞」、特典が付属する「LoVA」推奨ゲーミングデストップPC
PC本体 10/27 18:15
2015年10月26日(月)
iiyama PC、Skylake搭載で税別6万円台のWindows 10採用ミニタワー
PC本体 10/26 17:37
マウス、特製アイテムクーポン付属の「LORD of VERMILION ARENA」推奨PC
PC本体 10/26 17:01
2015年10月23日(金)
ドスパラ、Quadro M4000/M5000搭載のビジネス向けデスクトップPC
PC本体 10/23 16:56
NEC、11.6型タブレットなどWindows 10搭載のビジネス・教育向けPC新製品
PC本体 10/23 12:57
ツクモ、Quadro M4000搭載のクリエイター向けデスクトップPC
PC本体 10/23 10:00
2015年10月22日(木)
iiyama PC「LEVEL∞」、静音ゲーミングPCにASUS製マザーボード採用モデル
PC本体 10/22 17:06
2015年10月21日(水)
ASUS、無線LANや4K表示に対応した省スペースデスクトップPC「P30AD」
PC本体 10/21 13:26
2015年10月20日(火)
日本HP、2015年冬モデルPCまとめ - プレミアム2in1や激安モバイルノート
PC本体 10/20 17:45
日本HP、エントリークラスで5万円台のミニタワー型デスクトップPC
PC本体 10/20 11:00
日本HP、Skylake搭載の23型ワイド液晶オールインワンデスクトップPC
PC本体 10/20 11:00
日本HP、手のひらサイズのミニPC「Pavilion Mini」に2015年冬モデル
PC本体 10/20 11:00
2015年10月19日(月)
OVERCLOCK WORKS、オーバークロックしたSkylake搭載のミドルタワーPC 2機種
PC本体 10/19 16:55
サイコム、ミドルタワーBTO「Radiant GZ」でFractal Design製ケースを採用
PC本体 10/19 15:21
2015年10月16日(金)
2015年10月15日(木)
日本HP、柔軟なBTOに対応したデスクトップPC - 超小型からタワー型まで
PC本体 10/15 11:00
日本HP、Skylake搭載の法人向け21.5型オールインワン・デスクトップPC
PC本体 10/15 11:00
2015年10月14日(水)
iiyama PC、SSDとHDDのツインドライブ方式採用のミニタワーデスクトップPC
PC本体 10/14 20:39
エプソンダイレクト、Skylake搭載のスリムタワーPC「Endeavor MR4600E」
PC本体 10/14 13:28
新型iMacファミリー発表、21.5"に4Kモデル登場、キーボードなども新型に
アップル 10/14 06:05
2015年10月09日(金)
デル、Skylake世代のXeonやCoreプロセッサを搭載可能なデスクトップWS
PC本体 10/09 12:18
2015年10月08日(木)
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情報システム PR 06/28 18:25
富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催
キャンペーン / イベント 06/28 14:02
ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC
PC本体 06/28 12:06
15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」
キャンペーン / イベント 06/26 22:05
ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル
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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC
PCゲーミング 06/21 17:33
ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
PC本体 06/21 13:10
G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 06/20 20:44
ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC
PC本体 06/19 18:34
日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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