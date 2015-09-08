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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2015年09月30日(水)

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どんな用途にも対応できる柔軟性が魅力 - エプソンダイレクト「Endeavor MR7400」を試す

PC本体 09/30 23:59

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iiyama PC「雅 Miyabi Project」、即納Windows 10モデルを追加

PC本体 09/30 21:14

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iiyama PC「LEVEL∞」、「Alliance of Valiant Arms」推奨のデスクトップPC

PCゲーミング 09/30 17:47

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ZOTAC、Windows 10を搭載した127mm四方のコンパクトPC

PC本体 09/30 17:12

2015年09月29日(火)

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iiyama PC「LEVEL∞」、SkylakeとGeForce GTX 970を搭載するゲーミングPC

PCゲーミング 09/29 23:13

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ドスパラ、税別5万円台からのSkylake搭載ミニタワーデスクトップPC

PC本体 09/29 18:50

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iiyama PC「LEVEL∞」、ドラクエX推奨認定済みの小型ゲーミングPC

PCゲーミング 09/29 10:35

2015年09月28日(月)

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マウス、Skylake搭載でコストパフォーマンス重視のスリムデスクトップPC

PC本体 09/28 15:00

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ツクモ、Skylake搭載デスクトップPCのラインナップにスリムモデルなど追加

PC本体 09/28 10:00

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G-Tune、コンパクト筐体採用の新ゲーミングPC「LITTLEGEAR」

PCゲーミング 09/28 10:00

2015年09月25日(金)

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ユニットコム、第6世代Intel Coreプロセッサ搭載のデスクトップPC

PC本体 09/25 18:11

2015年09月24日(木)

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ストーム、Phanteks製ミドルタワーケースを採用したゲーミングPC

PCゲーミング 09/24 12:15

2015年09月18日(金)

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ユニットコム、iiyama PC購入で120GB SSDをプレゼント

PCゲーミング 09/18 19:52

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ASUS、Windows 10を搭載した超コンパクトデスクトップPC「VivoMini」

PC本体 09/18 14:05

2015年09月16日(水)

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秋葉原の体験型店舗「LEVEL∞HUB」でCooler Masterの新PCケースを体験

PCゲーミング 09/16 21:03

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サイコム、第6世代Intel Coreと水冷静音構造を採用したFFXIV推奨PC

PCゲーミング 09/16 19:16

2015年09月15日(火)

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デル「ALIENWARE」、Skylake搭載で水冷対応のスリム型デスクトップ「X51」

PCゲーミング 09/15 15:55

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NEC「LAVIE」2015年秋冬モデルまとめ - 注目はサブウーファー搭載「NS850」

PC本体 09/15 13:30

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エプソンダイレクト、Skylake標準搭載のミニタワーPC「Endeavor MR7400」

PC本体 09/15 11:23

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NEC、Windows 10を搭載した一体型デスクトップPC「LAVIE Desk All-in-one」

PC本体 09/15 11:00

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NEC、下位モデルでCPUを強化した分離型デスクトップPC秋冬モデル

PC本体 09/15 11:00

2015年09月11日(金)

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サイコム、Skylakeを搭載したMini-ITXサイズのコンパクトBTO5モデル

PCゲーミング 09/11 21:10

2015年09月09日(水)

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日本HP、Windows 10とSkylakeを搭載したコンパクトハイエンドデスクトップ

PC本体 09/09 11:00

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日本HP、Windows 7 ProとSkylakeを搭載したミドルレンジデスクトップ

PC本体 09/09 11:00

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日本HP、白と赤のカラバリが選べるモダンデザインの小型デスクトップ

PC本体 09/09 11:00

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日本HP、スリムきょう体にWindows 10を搭載した省スペースデスクトップPC

PC本体 09/09 11:00

2015年09月08日(火)

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レイン、第6世代Intel Core搭載のデスクトップPCを2モデル

PCゲーミング 09/08 13:55

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マウス、Webサイト限定「秋の大感謝祭!!」セールを開催

PC本体 09/08 13:21

2015年09月07日(月)

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パソコン工房、半期に一度の大決算セール - ゲーミングPCは最大5万円OFF

PCゲーミング 09/07 19:45

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デル、Windows 10搭載PCを一挙発売 - 全12シリーズ68モデル

PC本体 09/07 16:27

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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