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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2015年07月31日(金)

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iiyama PC「LEVEL∞」、MMORPG「ECHO OF SOUL」推奨デスクトップPCを2機種

PCゲーミング 07/31 17:46

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得意な音はクラシック? ハイレゾ対応の一体型エンタメPC、富士通「ESPRIMO FH77/UD」を試す

PC本体 07/31 06:00

2015年07月30日(木)

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ドスパラ、推奨PCの購入で「METAL GEAR SOLID V」がもらえるキャンペーン

PCゲーミング 07/30 19:21

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ユニットコム、Windows 10搭載で4万円台からのデスクトップPC

PC本体 07/30 13:21

2015年07月29日(水)

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ツクモ、ゲーミングPC「G-GEAR」にWindows 10プリインモデル

PCゲーミング 07/29 10:00

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～インストールから設定・活用まで～ すべてが分かるWindows 10大百科

Windows 07/29 00:00

2015年07月28日(火)

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マウス、店舗限定「Windows10発売記念SALE!!」を開催

PC本体 07/28 21:36

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ドスパラ、文庫本サイズのWindows 10搭載デスクトップPC

PC本体 07/28 18:36

2015年07月27日(月)

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マウス、Windows 10搭載のデスクトップPCとノートPC - 7月31日から順次出荷

PC本体 07/27 17:27

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iiyama PC「LEVEL∞」、ハイパフォーマンスな小型ゲーミングPC

PCゲーミング 07/27 16:38

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G-Tune、Windows 10搭載ゲーミングPCの受注を開始

PCゲーミング 07/27 15:00

2015年07月23日(木)

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iiyama PC「LEVEL∞」、ロード オブ ヴァーミリオン アリーナ推奨PC

PCゲーミング 07/23 15:46

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ドスパラ、ゲーム内特典アイテム付属の「ECHO OF SOUL」推奨デスクトップPC

PCゲーミング 07/23 12:08

2015年07月22日(水)

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G-Tune、ゲーム内特典アイテムが付属する「ECHO OF SOUL」推奨PCを3機種

PCゲーミング 07/22 15:00

2015年07月21日(火)

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ユニットコム、kabuパソや雅PCなどを見て触って買えるショールーム

PC本体 07/21 22:01

2015年07月17日(金)

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ASRock、Celeron搭載のNUCベアボーンを2モデル - 3画面出力や4K出力可能

自作 / テクノロジ 07/17 20:16

2015年07月16日(木)

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iiyama PC「LEVEL∞」、「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨PCを5機種

PCゲーミング 07/16 22:44

2015年07月15日(水)

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マウス、写真編集に特化したデスクトップPC「MDV for Photo」

PC本体 07/15 17:48

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G-Tune、「LORD of VERMILION ARENA」推奨デスクトップPC

PCゲーミング 07/15 15:00

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ASUS、デスクトップPC「K31AN‐J2900」のスペックに誤記

PC本体 07/15 12:19

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iiyama PC「LEVEL∞」、シリーズ最高峰のフルタワーゲーミングPC

PCゲーミング 07/15 12:12

2015年07月13日(月)

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FRONTIER、Adobe CC動作確認済みデスクトップPCを8モデル

PC本体 07/13 20:54

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iiyama PC「LEVEL∞」、カスタマイズ性に優れたゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 07/13 14:27

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アーク、「Radeon R9 Fury X」「Core i7-4790K」搭載のデスクトップPC

PC本体 07/13 12:39

2015年07月09日(木)

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リンクス、小型デスクトップPC「LIVA」とベアボーンPC「LIVA X」を値下げ

PC本体 07/09 11:05

2015年07月08日(水)

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FRONTIER、330mmクラスのGPUカードを内蔵可能なマイクロタワーデスクトップ

PC本体 07/08 19:11

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日本HP、2015年夏モデルPC第2弾まとめ - モバイル2in1やミニPCなど豊作

PC本体 07/08 15:10

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日本HP、輝くイルミが美しい新デザインのハイエンドデスクトップPC

PC本体 07/08 11:00

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日本HP、弁当箱スタイルの小型PC「HP Pavilion Mini」新モデル

PC本体 07/08 11:00

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日本HP、エントリークラスのミニタワー型デスクトップPC「HP 251」

PC本体 07/08 11:00

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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