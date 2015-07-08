「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2015年07月31日(金)
2015年07月30日(木)
ドスパラ、推奨PCの購入で「METAL GEAR SOLID V」がもらえるキャンペーン
PCゲーミング 07/30 19:21
ユニットコム、Windows 10搭載で4万円台からのデスクトップPC
PC本体 07/30 13:21
2015年07月29日(水)
ツクモ、ゲーミングPC「G-GEAR」にWindows 10プリインモデル
PCゲーミング 07/29 10:00
～インストールから設定・活用まで～ すべてが分かるWindows 10大百科
Windows 07/29 00:00
2015年07月28日(火)
マウス、店舗限定「Windows10発売記念SALE!!」を開催
PC本体 07/28 21:36
ドスパラ、文庫本サイズのWindows 10搭載デスクトップPC
PC本体 07/28 18:36
2015年07月27日(月)
マウス、Windows 10搭載のデスクトップPCとノートPC - 7月31日から順次出荷
PC本体 07/27 17:27
iiyama PC「LEVEL∞」、ハイパフォーマンスな小型ゲーミングPC
PCゲーミング 07/27 16:38
G-Tune、Windows 10搭載ゲーミングPCの受注を開始
PCゲーミング 07/27 15:00
2015年07月23日(木)
iiyama PC「LEVEL∞」、ロード オブ ヴァーミリオン アリーナ推奨PC
PCゲーミング 07/23 15:46
ドスパラ、ゲーム内特典アイテム付属の「ECHO OF SOUL」推奨デスクトップPC
PCゲーミング 07/23 12:08
2015年07月22日(水)
G-Tune、ゲーム内特典アイテムが付属する「ECHO OF SOUL」推奨PCを3機種
PCゲーミング 07/22 15:00
2015年07月21日(火)
ユニットコム、kabuパソや雅PCなどを見て触って買えるショールーム
PC本体 07/21 22:01
2015年07月17日(金)
2015年07月16日(木)
iiyama PC「LEVEL∞」、「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨PCを5機種
PCゲーミング 07/16 22:44
2015年07月15日(水)
マウス、写真編集に特化したデスクトップPC「MDV for Photo」
PC本体 07/15 17:48
G-Tune、「LORD of VERMILION ARENA」推奨デスクトップPC
PCゲーミング 07/15 15:00
ASUS、デスクトップPC「K31AN‐J2900」のスペックに誤記
PC本体 07/15 12:19
iiyama PC「LEVEL∞」、シリーズ最高峰のフルタワーゲーミングPC
PCゲーミング 07/15 12:12
2015年07月13日(月)
FRONTIER、Adobe CC動作確認済みデスクトップPCを8モデル
PC本体 07/13 20:54
iiyama PC「LEVEL∞」、カスタマイズ性に優れたゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 07/13 14:27
アーク、「Radeon R9 Fury X」「Core i7-4790K」搭載のデスクトップPC
PC本体 07/13 12:39
2015年07月09日(木)
リンクス、小型デスクトップPC「LIVA」とベアボーンPC「LIVA X」を値下げ
PC本体 07/09 11:05
2015年07月08日(水)
FRONTIER、330mmクラスのGPUカードを内蔵可能なマイクロタワーデスクトップ
PC本体 07/08 19:11
日本HP、2015年夏モデルPC第2弾まとめ - モバイル2in1やミニPCなど豊作
PC本体 07/08 15:10
日本HP、輝くイルミが美しい新デザインのハイエンドデスクトップPC
PC本体 07/08 11:00
日本HP、弁当箱スタイルの小型PC「HP Pavilion Mini」新モデル
PC本体 07/08 11:00
日本HP、エントリークラスのミニタワー型デスクトップPC「HP 251」
PC本体 07/08 11:00
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情報システム PR 06/28 18:25
富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催
キャンペーン / イベント 06/28 14:02
ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC
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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」
キャンペーン / イベント 06/26 22:05
ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル
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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC
PCゲーミング 06/21 17:33
ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 06/20 20:44
ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC
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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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