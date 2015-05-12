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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2015年05月29日(金)

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G-Tune、AMD A10-7870K APU搭載のゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 05/29 10:00

2015年05月28日(木)

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アーク、Bitfenix製ケース「Pandora」採用のスリムタイプPC

PCゲーミング 05/28 21:30

2015年05月27日(水)

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日本HP、23型フルHD液晶との一体型オールインワン「Pavilion 23」

PC本体 05/27 11:00

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日本HP、置き場所の自由度が高い省スペースデスクトップ「Slimline 450」

PC本体 05/27 11:00

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日本HP、机上にも置きやすいミニタワーデスクトップ「Pavilion 550」

PC本体 05/27 11:00

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日本HP、アルミきょう体でインテリア性にも優れたデスクトップ「ENVY 750」

PC本体 05/27 11:00

2015年05月25日(月)

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G-Tune、オンラインSTG「コズミックブレイク2」推奨デスクトップを2モデル

PC本体 05/25 19:28

2015年05月23日(土)

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アーク、Corsair認定コラボモデルのミドルタワーPCとキューブPC

PC本体 05/23 15:49

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FRONTIER、「Crucial MX200」SSD採用のデスクトップPCと15.6型ノートPC

PC本体 05/23 15:21

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サイコム、「Alliance of Valiant Arms」推奨PCを3モデル - 武器特典が付属

PC本体 05/23 14:56

2015年05月22日(金)

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搭載アプリが充実、NEC夏モデル最上位デスクトップPCを試す - 「LAVIE Desk All-in-one DA970/BAB」

PC本体 05/22 16:06

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ツクモ、GeForce GTX 965M搭載の17.3型ゲーミングノートPC

PC本体 05/22 10:00

2015年05月20日(水)

Top

手のひらに乗る小型スティックPC「インテル Compute Stick」

PC本体 05/20 08:00

2015年05月19日(火)

Top

東芝「dynabook」2015年夏モデルまとめ - ハイレゾ対応や新デザインに注目

PC本体 05/19 19:04

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武井咲が早着替え披露、新生「LAVIE」を表現 - NEC新ロゴ発表会

PC本体 05/19 15:08

2015年05月18日(月)

Top

iiyama PC、Radeon R9 285を標準搭載したミドルタワーデスクトップPC

PC本体 05/18 20:36

Top

写真で見る富士通「FMV」2015年夏モデル - アップアップガールズ(矢)がスマホ「ARROWS」をアピール

PC本体 05/18 18:22

Top

富士通の2015年夏PCまとめ - 注目はハイレゾ対応の23型デスクトップPC

PC本体 05/18 14:45

Top

富士通、ハイレゾ再生が可能な23型デスクトップPC「ESPRIMO FH」夏モデル

PC本体 05/18 11:00

2015年05月14日(木)

Top

iiyama PC、「World of Tanks」推奨のデスクトップPCを3モデル

PC本体 05/14 18:07

Top

センチュリー、BTO対応のオリジナルMini-ITXデスクトップ - 59,800円から

周辺機器 05/14 14:01

2015年05月13日(水)

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ユニットコム、トレーディング用PC「kabu パソ」でメモリ2倍キャンペーン

PC本体 05/13 19:26

2015年05月12日(火)

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ドスパラ、税別94,980円からの「World of Tanks」推奨ゲーミングPC

PC本体 05/12 21:16

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サイコム、GeForce GTX 750 Ti搭載の「World of Tanks」推奨ゲーミングPC

PC本体 05/12 19:34

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FRONTIER、「WORLD OF TANKS」推奨ゲーミングPC3モデル

PC本体 05/12 18:25

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G-Tune、「World of Tanks」推奨PC3モデル - 最上位はGeForce GTX 980搭載

PC本体 05/12 15:35

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ツクモ、GeForce GTX 960搭載モデルなど「World of Tanks」推奨PC2モデル

PC本体 05/12 10:00

2015年05月11日(月)

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サイコム、「Battlefield Hardline」推奨グラフィックスカード搭載PC

PC本体 05/11 22:21

2015年05月08日(金)

Top

サイコム、セミファンレス仕様のGeForce GTX 960を搭載したキューブ型BTO

PC本体 05/08 22:34

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ツクモ、オンラインRPG「黒い砂漠」推奨PC - 最上位はGeForce GTX 970搭載

PC本体 05/08 10:00

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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