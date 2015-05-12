「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2015年05月29日(金)
G-Tune、AMD A10-7870K APU搭載のゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 05/29 10:00
2015年05月28日(木)
アーク、Bitfenix製ケース「Pandora」採用のスリムタイプPC
PCゲーミング 05/28 21:30
2015年05月27日(水)
日本HP、23型フルHD液晶との一体型オールインワン「Pavilion 23」
PC本体 05/27 11:00
日本HP、置き場所の自由度が高い省スペースデスクトップ「Slimline 450」
PC本体 05/27 11:00
日本HP、机上にも置きやすいミニタワーデスクトップ「Pavilion 550」
PC本体 05/27 11:00
日本HP、アルミきょう体でインテリア性にも優れたデスクトップ「ENVY 750」
PC本体 05/27 11:00
2015年05月25日(月)
G-Tune、オンラインSTG「コズミックブレイク2」推奨デスクトップを2モデル
PC本体 05/25 19:28
2015年05月23日(土)
アーク、Corsair認定コラボモデルのミドルタワーPCとキューブPC
PC本体 05/23 15:49
2015年05月22日(金)
ツクモ、GeForce GTX 965M搭載の17.3型ゲーミングノートPC
PC本体 05/22 10:00
2015年05月20日(水)
手のひらに乗る小型スティックPC「インテル Compute Stick」
PC本体 05/20 08:00
2015年05月19日(火)
東芝「dynabook」2015年夏モデルまとめ - ハイレゾ対応や新デザインに注目
PC本体 05/19 19:04
武井咲が早着替え披露、新生「LAVIE」を表現 - NEC新ロゴ発表会
PC本体 05/19 15:08
2015年05月18日(月)
iiyama PC、Radeon R9 285を標準搭載したミドルタワーデスクトップPC
PC本体 05/18 20:36
富士通の2015年夏PCまとめ - 注目はハイレゾ対応の23型デスクトップPC
PC本体 05/18 14:45
富士通、ハイレゾ再生が可能な23型デスクトップPC「ESPRIMO FH」夏モデル
PC本体 05/18 11:00
2015年05月14日(木)
iiyama PC、「World of Tanks」推奨のデスクトップPCを3モデル
PC本体 05/14 18:07
センチュリー、BTO対応のオリジナルMini-ITXデスクトップ - 59,800円から
周辺機器 05/14 14:01
2015年05月13日(水)
ユニットコム、トレーディング用PC「kabu パソ」でメモリ2倍キャンペーン
PC本体 05/13 19:26
2015年05月12日(火)
ドスパラ、税別94,980円からの「World of Tanks」推奨ゲーミングPC
PC本体 05/12 21:16
FRONTIER、「WORLD OF TANKS」推奨ゲーミングPC3モデル
PC本体 05/12 18:25
2015年05月11日(月)
サイコム、「Battlefield Hardline」推奨グラフィックスカード搭載PC
PC本体 05/11 22:21
2015年05月08日(金)
サイコム、セミファンレス仕様のGeForce GTX 960を搭載したキューブ型BTO
PC本体 05/08 22:34
ツクモ、オンラインRPG「黒い砂漠」推奨PC - 最上位はGeForce GTX 970搭載
PC本体 05/08 10:00
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情報システム PR 06/28 18:25
富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催
キャンペーン / イベント 06/28 14:02
ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC
PC本体 06/28 12:06
15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」
キャンペーン / イベント 06/26 22:05
ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル
PC本体 06/25 15:11
ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC
PCゲーミング 06/21 17:33
ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
PC本体 06/21 13:10
G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 06/20 20:44
ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC
PC本体 06/19 18:34
日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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