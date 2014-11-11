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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2014年11月26日(水)

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ユニットコム、Quadro K4200を搭載したクリエイター向けデスクトップPC

PC本体 11/26 19:32

2014年11月25日(火)

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FRONTIER、Core i5-4460搭載で税別69,800円からのミニタワーデスクトップPC

PC本体 11/25 23:46

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G-Tune、アクションRPG「ドラゴンネスト」推奨ゲーミングPCをリニューアル

PC本体 11/25 15:00

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FRONTIER、高品質オーディオ回路を搭載するASUSマザー採用のデスクトップPC

PC本体 11/25 07:00

2014年11月24日(月)

Top

小型デスクトップPC「LIVA」にWindows 8.1 with Bing搭載モデルが登場

PC本体 11/24 19:03

2014年11月21日(金)

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iiyama PC、「Alliance of Valiant Arms」推奨デスクトップPC

PC本体 11/21 12:03

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リンクス、手のひらサイズで完全無音動作の小型デスクトップPC「LIVA」

PC本体 11/21 10:43

2014年11月19日(水)

Top

ユニットコム、Xeon搭載で100万円超えの4K動画編集向けデスクトップPC

PC本体 11/19 16:13

2014年11月18日(火)

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FRONTIER、MSIとコラボしたコンパクトキューブ型ゲーミングPC

PC本体 11/18 22:58

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iiyama PC、GeForce GTX 980を搭載するハイエンドデスクトップPC

PC本体 11/18 18:23

Top

エプソン、Haswell-Eを搭載可能な最上位PC「Endeavor Pro8100」

PC本体 11/18 11:30

2014年11月17日(月)

Top

G-Tune、Radeon R7 250X搭載モデルなどMMORPG「ハンターヒーロー」推奨PC

PC本体 11/17 19:18

2014年11月13日(木)

Top

センチュリー、オーディオ機器風の高級感が漂うAMD A10搭載デスクトップPC

周辺機器 11/13 15:29

2014年11月12日(水)

Top

ドスパラ、GeForce GTX 980搭載の「ファイナルファンタジーXIV」推奨PC

PC本体 11/12 13:38

2014年11月11日(火)

Top

ユニットコム、トレーディング専用"Kabuパソ"を対象としたキャンペーン開催

PC本体 11/11 18:20

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BitBay、MSI製パーツを採用したコラボPC「Powered by MSI」認定モデル3機種

PC本体 11/11 13:03

2014年11月10日(月)

Top

富士通、直販限定デスクトップPC「ESPRIMO DH (WD2/S)」 - 約68,000円から

PC本体 11/10 13:08

2014年11月07日(金)

Top

iiyama PC、税別7万円台からの「PSO2」推奨PC3機種

PC本体 11/07 16:31

2014年11月06日(木)

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iiyama PC、GeForce GTX 760搭載のミニタワーゲーミングPC

PC本体 11/06 19:17

2014年11月05日(水)

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アーク、Shuttle製ベアボーン「XH97V」を採用したスリムBTOマシン

PC本体 11/05 20:56

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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