「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2014年11月26日(水)
ユニットコム、Quadro K4200を搭載したクリエイター向けデスクトップPC
PC本体 11/26 19:32
2014年11月25日(火)
G-Tune、アクションRPG「ドラゴンネスト」推奨ゲーミングPCをリニューアル
PC本体 11/25 15:00
FRONTIER、高品質オーディオ回路を搭載するASUSマザー採用のデスクトップPC
PC本体 11/25 07:00
2014年11月24日(月)
小型デスクトップPC「LIVA」にWindows 8.1 with Bing搭載モデルが登場
PC本体 11/24 19:03
2014年11月21日(金)
iiyama PC、「Alliance of Valiant Arms」推奨デスクトップPC
PC本体 11/21 12:03
リンクス、手のひらサイズで完全無音動作の小型デスクトップPC「LIVA」
PC本体 11/21 10:43
2014年11月19日(水)
ユニットコム、Xeon搭載で100万円超えの4K動画編集向けデスクトップPC
PC本体 11/19 16:13
2014年11月18日(火)
FRONTIER、MSIとコラボしたコンパクトキューブ型ゲーミングPC
PC本体 11/18 22:58
iiyama PC、GeForce GTX 980を搭載するハイエンドデスクトップPC
PC本体 11/18 18:23
エプソン、Haswell-Eを搭載可能な最上位PC「Endeavor Pro8100」
PC本体 11/18 11:30
2014年11月17日(月)
G-Tune、Radeon R7 250X搭載モデルなどMMORPG「ハンターヒーロー」推奨PC
PC本体 11/17 19:18
2014年11月13日(木)
センチュリー、オーディオ機器風の高級感が漂うAMD A10搭載デスクトップPC
周辺機器 11/13 15:29
2014年11月12日(水)
ドスパラ、GeForce GTX 980搭載の「ファイナルファンタジーXIV」推奨PC
PC本体 11/12 13:38
2014年11月11日(火)
ユニットコム、トレーディング専用"Kabuパソ"を対象としたキャンペーン開催
PC本体 11/11 18:20
BitBay、MSI製パーツを採用したコラボPC「Powered by MSI」認定モデル3機種
PC本体 11/11 13:03
2014年11月10日(月)
2014年11月07日(金)
iiyama PC、税別7万円台からの「PSO2」推奨PC3機種
PC本体 11/07 16:31
2014年11月06日(木)
iiyama PC、GeForce GTX 760搭載のミニタワーゲーミングPC
PC本体 11/06 19:17
2014年11月05日(水)
アーク、Shuttle製ベアボーン「XH97V」を採用したスリムBTOマシン
PC本体 11/05 20:56
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