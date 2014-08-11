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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2014年08月29日(金)

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iiyama PC、GeForce GT 740搭載で6万円台のミニタワー型ゲーミングPC

PC本体 08/29 16:20

2014年08月28日(木)

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FRONTIER、Core i7-4790K搭載のデスクトップPC2シリーズ3モデル

PC本体 08/28 23:17

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ASUS、19cm四方のボックス型PC「VivoPC VC60」を法人向けに販売

PC本体 08/28 19:35

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ユニットコム、キューブ型Mini ITX仕様のゲーミングPC「PASSANT CX」

PC本体 08/28 19:04

2014年08月27日(水)

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ユニットコム、Celeron G1840搭載で4万円台からのエントリービジネスPC

PC本体 08/27 18:25

2014年08月25日(月)

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iiyama PC、水冷システム「Turbo Liquid-Cooling」を搭載したゲーミングPC

PC本体 08/25 20:18

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FRONTIER、3年間の長期保証付きPCにデスクトップPC4モデルを追加

PC本体 08/25 18:19

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G-Tune、約6万円からの"ヴァニティー オブ ヴァニティーズ"推奨ミニタワーPC

PC本体 08/25 17:42

2014年08月22日(金)

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デル、EIZOの240Hz駆動液晶を販売開始 - ALIENWARE X51との特別セットも

周辺機器 08/22 17:24

2014年08月21日(木)

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デル、高さ18.2cmの超小型デスクトップPC「OptiPlex マイクロ」

PC本体 08/21 19:19

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マウスコンピューター、Kaveri搭載で税別4万円台からのミドルタワー型PC

PC本体 08/21 15:00

2014年08月20日(水)

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ユニットコム、高いコストパフォーマンスのゲーミングデスクトップPC

PC本体 08/20 17:38

2014年08月19日(火)

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レノボ、21.5型フルHDのオールインワン・デスクトップPC「Lenovo C470」

PC本体 08/19 13:42

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エプソン、Core i7-4790Kを選択できるミニタワーPC「Endeavor MR7300」

PC本体 08/19 11:30

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エプソン、Devil's Canyonを搭載可能なミドルタワーPC「Endeavor Pro5600」

PC本体 08/19 11:30

2014年08月18日(月)

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ドスパラ、Haswell Refresh搭載の「タルタロス：リバース」推奨モデル3機種

PC本体 08/18 16:40

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iiyama PC、32bit版Windows 7 Professionalを搭載したスリムデスクトップPC

PC本体 08/18 10:30

2014年08月14日(木)

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iiyama PC、GTX 760搭載のファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼア推奨PC

PC本体 08/14 16:41

2014年08月13日(水)

Top

ユニットコム、GPU×2枚挿しのハイエンドゲーミングデスクトップを4モデル

PC本体 08/13 17:05

2014年08月12日(火)

Top

ユニットコム、クリエイター向けPC「AEX」シリーズにQuadro K600搭載モデル

PC本体 08/12 22:03

Top

進化したYAMAHAサウンドを試す! NECの23型デスクトップPC「VALUESTAR N VN970/SSB」

PC本体 08/12 06:00

2014年08月11日(月)

Top

ユニットコム、NVIDIA GeForceシリーズ搭載のゲーミングPC5モデル

PC本体 08/11 18:45

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マウス、第4世代CoreプロセッサとRadeon Rシリーズ搭載のデスクトップPC

PC本体 08/11 17:00

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パソコン工房、ASUS製マザーボード「Z97-A」搭載の高品質デスクトップPC

PC本体 08/11 16:55

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G-Tune、キャプチャカード搭載のゲーム動画配信向けPC - 総師範KSK氏が監修

PC本体 08/11 16:25

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アーク、Shuttle製ベアボーンを採用した小型BTOマシンを2モデル

PC本体 08/11 11:03

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アーク、BTOパソコン購入者に2.5インチSSDを無料バンドルするキャンペーン

PC本体 08/11 10:31

2014年08月08日(金)

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ドスパラ、最新APU「A8-7600」搭載で約6万円からのミニタワーPC

PC本体 08/08 13:33

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ドスパラ、Core i7-4790K搭載の「ファイナルファンタジーXIV」推奨PC

PC本体 08/08 13:15

2014年08月06日(水)

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G-Tune、28nmプロセスのRadeon R9 280搭載ゲーミングPC 4機種

PC本体 08/06 15:00

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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