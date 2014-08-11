「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2014年08月29日(金)
iiyama PC、GeForce GT 740搭載で6万円台のミニタワー型ゲーミングPC
PC本体 08/29 16:20
2014年08月28日(木)
FRONTIER、Core i7-4790K搭載のデスクトップPC2シリーズ3モデル
PC本体 08/28 23:17
ASUS、19cm四方のボックス型PC「VivoPC VC60」を法人向けに販売
PC本体 08/28 19:35
ユニットコム、キューブ型Mini ITX仕様のゲーミングPC「PASSANT CX」
PC本体 08/28 19:04
2014年08月27日(水)
ユニットコム、Celeron G1840搭載で4万円台からのエントリービジネスPC
PC本体 08/27 18:25
2014年08月25日(月)
FRONTIER、3年間の長期保証付きPCにデスクトップPC4モデルを追加
PC本体 08/25 18:19
G-Tune、約6万円からの"ヴァニティー オブ ヴァニティーズ"推奨ミニタワーPC
PC本体 08/25 17:42
2014年08月22日(金)
デル、EIZOの240Hz駆動液晶を販売開始 - ALIENWARE X51との特別セットも
周辺機器 08/22 17:24
2014年08月21日(木)
デル、高さ18.2cmの超小型デスクトップPC「OptiPlex マイクロ」
PC本体 08/21 19:19
マウスコンピューター、Kaveri搭載で税別4万円台からのミドルタワー型PC
PC本体 08/21 15:00
2014年08月20日(水)
ユニットコム、高いコストパフォーマンスのゲーミングデスクトップPC
PC本体 08/20 17:38
2014年08月19日(火)
レノボ、21.5型フルHDのオールインワン・デスクトップPC「Lenovo C470」
PC本体 08/19 13:42
エプソン、Core i7-4790Kを選択できるミニタワーPC「Endeavor MR7300」
PC本体 08/19 11:30
2014年08月18日(月)
ドスパラ、Haswell Refresh搭載の「タルタロス：リバース」推奨モデル3機種
PC本体 08/18 16:40
2014年08月14日(木)
iiyama PC、GTX 760搭載のファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼア推奨PC
PC本体 08/14 16:41
2014年08月13日(水)
ユニットコム、GPU×2枚挿しのハイエンドゲーミングデスクトップを4モデル
PC本体 08/13 17:05
2014年08月12日(火)
ユニットコム、クリエイター向けPC「AEX」シリーズにQuadro K600搭載モデル
PC本体 08/12 22:03
2014年08月11日(月)
ユニットコム、NVIDIA GeForceシリーズ搭載のゲーミングPC5モデル
PC本体 08/11 18:45
マウス、第4世代CoreプロセッサとRadeon Rシリーズ搭載のデスクトップPC
PC本体 08/11 17:00
パソコン工房、ASUS製マザーボード「Z97-A」搭載の高品質デスクトップPC
PC本体 08/11 16:55
G-Tune、キャプチャカード搭載のゲーム動画配信向けPC - 総師範KSK氏が監修
PC本体 08/11 16:25
アーク、Shuttle製ベアボーンを採用した小型BTOマシンを2モデル
PC本体 08/11 11:03
アーク、BTOパソコン購入者に2.5インチSSDを無料バンドルするキャンペーン
PC本体 08/11 10:31
2014年08月08日(金)
ドスパラ、最新APU「A8-7600」搭載で約6万円からのミニタワーPC
PC本体 08/08 13:33
ドスパラ、Core i7-4790K搭載の「ファイナルファンタジーXIV」推奨PC
PC本体 08/08 13:15
2014年08月06日(水)
G-Tune、28nmプロセスのRadeon R9 280搭載ゲーミングPC 4機種
PC本体 08/06 15:00
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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
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