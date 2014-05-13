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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2014年05月29日(木)

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富士通、直販限定デスクトップPCの夏モデル「ESPRIMO DH (WD2/R)」

PC本体 05/29 17:34

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ドスパラ、GeForce GTX TITAN Zを搭載したゲーミングPC

PC本体 05/29 15:12

2014年05月28日(水)

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FRONTIER、PSO2推奨認定を取得したHaswell Refresh搭載のデスクトップPC

PC本体 05/28 15:22

2014年05月27日(火)

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サードウェーブテクノロジーズ、机上を広く使うための「効スペースPC」

PC本体 05/27 18:09

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レノボ、最薄部4mmで2,560×1,440解像度の27型オールインワンPC

PC本体 05/27 13:04

2014年05月26日(月)

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ユニットコム、ASUS製マザーとフルアルミケース採用の高品質ミニタワーPC

PC本体 05/26 18:05

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NEC、メモリやHDDのアップグレードが半額になるキャンペーン

PC本体 05/26 17:27

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NEC、サッカー情報サイト「ゲキサカ」コラボの「My Time Line」最新版

PC本体 05/26 16:06

2014年05月24日(土)

Top

FRONTIER、ペットボトルより背が低いVESAマウント対応の小型デスクトップPC

PC本体 05/24 14:58

2014年05月22日(木)

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ユニットコム、アルミケースとASUS Z87-Aを採用したパソコン工房PRO製品

PC本体 05/22 16:50

2014年05月19日(月)

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G-Tune、Core i7-4770KとRadeon R9 295X2搭載のゲーミングPC - 約30万円

PC本体 05/19 15:00

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日本HP、BTO対応の直販デスクトップPCをリニューアル

PC本体 05/19 11:00

2014年05月16日(金)

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日本HP、超小型PCやLTE対応Windows 8.1タブレットなど企業向け製品を発表

PC本体 05/16 21:48

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サイコム、「Yaiba: Ninja Gaiden Z」&「Dark Souls2」推奨のコンパクトPC

PC本体 05/16 16:44

2014年05月15日(木)

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東芝、Web直販のデスクトップPC「dynabook REGZA PC」夏モデル

PC本体 05/15 22:11

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東芝、Web直販の「dynabook Satellite」夏モデル - Radeon R9搭載機など

PC本体 05/15 22:04

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東芝、2014年夏モデルまとめ - スマホ連携強化、バッテリの長寿命化も

PC本体 05/15 19:35

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日本HP、本体容量1リットルの小型&省電力デスクトップPC

PC本体 05/15 16:46

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東芝、TV機能なしの液晶一体型PC「dynabook D61 / D51」 - 13万円台から

PC本体 05/15 12:10

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東芝、TV機能付き21.5型デスクトップPC「REGZA PC D81 / D71」 - CPUを強化

PC本体 05/15 12:10

2014年05月14日(水)

Top

ドスパラ、Haswell Refresh搭載のクリエイター向けPC

PC本体 05/14 16:38

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富士通、2014年夏のWeb直販モデルまとめ - LIFEBOOK・ESPRIMO

PC本体 05/14 15:01

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ゲーム推奨機からデュアル水冷やワークステーションまでカバーするサイコムの進化

PC本体 PR 05/14 10:39

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富士通、2014年夏モデルまとめ - ESPRIMOとLIFEBOOKの主力機を刷新

PC本体 05/14 10:38

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富士通、シンプルな21.5型の一体型デスクトップPC「ESPRIMO FH52/R」

PC本体 05/14 10:00

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富士通、23型のAVPC「ESPRIMO FH78/RD」 - 外出先スマホから録画番組視聴OK

PC本体 05/14 10:00

2014年05月13日(火)

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ユニットコム、Haswell Refresh搭載のデスクトップPCを8機種 - M.2 SSD対応

PC本体 05/13 16:22

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G-Tune、Haswell RefreshとM.2接続SSD搭載のゲーミングPC 2機種

PC本体 05/13 15:38

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マウス、Haswell Refresh搭載のデスクトップPC - M.2/PCIe接続SSDモデルも

PC本体 05/13 15:00

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アーク、Haswell RefreshとZ97/H97マザーの高品質ゲーミングPC

PC本体 05/13 13:46

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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