「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2014年03月27日(木)
ユニットコム、Core i7と8GBメモリ搭載ミドルクラスのミニタワーPC
PC本体 03/27 20:25
2014年03月26日(水)
増税&XPサポート終了目前! NEC Directで「Windows XP 買い替え応援セール」
PC本体 03/26 17:42
2014年03月20日(木)
ユニットコム、Core i7やGeForce GTX 750搭載のハイスペックデスクトップPC
PC本体 03/20 15:28
ドスパラ、AMD Radeon R9 M290Xを搭載した17.3型ゲーミングノートPC
PCゲーミング 03/20 14:18
2014年03月14日(金)
ユニットコム、Core i7-4770とGTX 650採用の中位ゲーミングPC
PC本体 03/14 16:11
ユニットコム、大阪・日本橋に新設する「iiyama Store 大阪」限定PCを販売
PC本体 03/14 15:10
Razer、17.3型ゲーミングノートPC「Razer Blade Pro」
PC本体 03/14 10:18
2014年03月12日(水)
日本エイサー、「FF14」と「ドラクエX」両方の推奨認定デスクトップPC
PC本体 03/12 22:38
ドスパラ、サッカーチーム育成ゲーム「FCマネージャー」推奨PC
PCゲーミング 03/12 18:00
2014年03月11日(火)
レノボ、実売7万円からのエントリー向け21.5型AIOデスクトップPC
PC本体 03/11 12:21
2014年03月07日(金)
ドスパラ、約9万円からの「幻想神域 -Innocent World-」推奨ゲーミングPC
PCゲーミング 03/07 17:42
2014年03月06日(木)
NEC Direct、決算セール第2弾 - 795gの軽量モバイル「LaVie Z」などが特価
PC本体 03/06 23:04
2014年03月05日(水)
2014年03月01日(土)
FRONTIER、「Office Personal 2013」付属のマイクロタワーPCを2モデル
PC本体 03/01 08:00
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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催
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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC
PC本体 06/28 12:06
15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」
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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル
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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC
PCゲーミング 06/21 17:33
ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
PC本体 06/21 13:10
G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 06/20 20:44
ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC
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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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