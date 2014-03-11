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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2014年03月27日(木)

Top

ユニットコム、Core i7と8GBメモリ搭載ミドルクラスのミニタワーPC

PC本体 03/27 20:25

2014年03月26日(水)

Top

増税&XPサポート終了目前! NEC Directで「Windows XP 買い替え応援セール」

PC本体 03/26 17:42

2014年03月20日(木)

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ユニットコム、Core i7やGeForce GTX 750搭載のハイスペックデスクトップPC

PC本体 03/20 15:28

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ドスパラ、AMD Radeon R9 M290Xを搭載した17.3型ゲーミングノートPC

PCゲーミング 03/20 14:18

2014年03月14日(金)

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ユニットコム、Core i7-4770とGTX 650採用の中位ゲーミングPC

PC本体 03/14 16:11

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ユニットコム、大阪・日本橋に新設する「iiyama Store 大阪」限定PCを販売

PC本体 03/14 15:10

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Razer、17.3型ゲーミングノートPC「Razer Blade Pro」

PC本体 03/14 10:18

2014年03月12日(水)

Top

日本エイサー、「FF14」と「ドラクエX」両方の推奨認定デスクトップPC

PC本体 03/12 22:38

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ドスパラ、サッカーチーム育成ゲーム「FCマネージャー」推奨PC

PCゲーミング 03/12 18:00

2014年03月11日(火)

Top

レノボ、実売7万円からのエントリー向け21.5型AIOデスクトップPC

PC本体 03/11 12:21

2014年03月07日(金)

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ドスパラ、約9万円からの「幻想神域 -Innocent World-」推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 03/07 17:42

2014年03月06日(木)

Top

NEC Direct、決算セール第2弾 - 795gの軽量モバイル「LaVie Z」などが特価

PC本体 03/06 23:04

2014年03月05日(水)

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ドスパラ、GeForce GTX TITAN BLACKをSLI搭載した超ハイエンドゲーミングPC

PCゲーミング 03/05 15:43

2014年03月01日(土)

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FRONTIER、「Office Personal 2013」付属のマイクロタワーPCを2モデル

PC本体 03/01 08:00

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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