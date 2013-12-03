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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2013年12月30日(月)

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大河原克行のWindows 8 PC探訪記 - 番外編　2013年を振り返る

PC本体 12/30 09:00

2013年12月26日(木)

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センチュリー、HaswellとRadeon R7 260X搭載のPC「センチュリオン SR」

周辺機器 12/26 16:08

2013年12月25日(水)

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静かでパワフル! スペックも選べるスリムデスクトップPC - 富士通「ESPRIMO WD2/M」を試す

PC本体 12/25 21:22

2013年12月24日(火)

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NEC直販サイトで年末年始の「ニューイヤーセール」開始、2014年1月まで

PC本体 12/24 20:52

2013年12月20日(金)

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G-Tune、BATTLEFIELD 4のダウンロードクーポンが付属した推奨ゲーミングPC

PC本体 12/20 17:48

2013年12月19日(木)

Top

日本エイサーのゲーミングデスクトップPCが「ドラクエX」推奨モデルに認定

PC本体 12/19 20:17

2013年12月18日(水)

Top

マウスの埼玉サービスセンター、修理部品のみを発送するサービス開始

PC本体 12/18 15:00

2013年12月17日(火)

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フェイス、NVIDIA「BATTLEBOX」認定のGTX 780Ti 3way-SLI搭載PCなど

PCゲーミング 12/17 20:45

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エプソン、ケース容積1.6Lで幅45mmの小型PC「Endeavor ST170E」など

PC本体 12/17 15:16

2013年12月13日(金)

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G-Tune、MMORPG「幻想神域 -Innocent World-」推奨PC - 5万円台から

PC本体 12/13 15:00

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ドスパラ、「CeVIO Creative Studio」動作確認済みのミニタワー型PC

PC本体 12/13 12:16

2013年12月12日(木)

Top

ドスパラ、MMORPG「鬼斬」推奨ゲーミングPC3モデル

PC本体 12/12 23:52

Top

日本エイサー、IEEE802.11n対応のスリムデスクトップPC

PC本体 12/12 12:41

2013年12月11日(水)

Top

日本エイサー、無線LAN機能を搭載したゲーミングPC

PC本体 12/11 20:00

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ユニットコム、Pentium G3220搭載のスリムPCにタッチ液晶とのセットモデル

PC本体 12/11 19:37

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フェイス、Battlefield 4が付属する「Radeon R9 290X」搭載ゲーミングPC

PC本体 12/11 19:02

Top

ドスパラ、新筐体「KTMミニタワーケース」採用のゲーミングPC

PC本体 12/11 09:05

2013年12月09日(月)

Top

ユニットコム、品質重視のビジネス向けデスクトップPC「bz PC B」シリーズ

PC本体 12/09 17:15

2013年12月06日(金)

Top

ユニットコム、Pentium G3220を搭載したスリムデスクトップPC

PC本体 12/06 21:56

Top

ドスパラ、3DCGやCAD制作向けPC「Raytrek」シリーズ新製品

PC本体 12/06 21:33

2013年12月05日(木)

Top

NEC直販サイト、クリスマス直前まで「クリスマスセール」を開催

PC本体 12/05 19:25

2013年12月04日(水)

Top

テックウインド、手のひらサイズで色々な場所に置ける12cm四方の超小型PC

PC本体 12/04 00:00

2013年12月03日(火)

Top

G-Tune、オンラインFPS「AVA」推奨PCの付属アイテムを一新

PC本体 12/03 16:28

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G-Tune、特典アイテム付きの「大航海時代 Online」推奨PC

PC本体 12/03 15:00

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G-Tune、GeForce GTX 780 Tiを搭載したミドルタワーPC「MDV-GZ7200X4」

PC本体 12/03 15:00

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デル、最大50,000円オフの「年末スーパーセール」を実施 - 12月16日まで

PC本体 12/03 13:24

2013年12月02日(月)

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パソコン工房、Core i7-4770を搭載したコンパクトなゲーミングPC

PCゲーミング 12/02 13:27

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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