「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2013年12月30日(月)
大河原克行のWindows 8 PC探訪記 - 番外編 2013年を振り返る
PC本体 12/30 09:00
2013年12月26日(木)
センチュリー、HaswellとRadeon R7 260X搭載のPC「センチュリオン SR」
周辺機器 12/26 16:08
2013年12月25日(水)
2013年12月24日(火)
NEC直販サイトで年末年始の「ニューイヤーセール」開始、2014年1月まで
PC本体 12/24 20:52
2013年12月20日(金)
G-Tune、BATTLEFIELD 4のダウンロードクーポンが付属した推奨ゲーミングPC
PC本体 12/20 17:48
2013年12月19日(木)
日本エイサーのゲーミングデスクトップPCが「ドラクエX」推奨モデルに認定
PC本体 12/19 20:17
2013年12月18日(水)
マウスの埼玉サービスセンター、修理部品のみを発送するサービス開始
PC本体 12/18 15:00
2013年12月17日(火)
エプソン、ケース容積1.6Lで幅45mmの小型PC「Endeavor ST170E」など
PC本体 12/17 15:16
2013年12月13日(金)
ドスパラ、「CeVIO Creative Studio」動作確認済みのミニタワー型PC
PC本体 12/13 12:16
2013年12月12日(木)
ドスパラ、MMORPG「鬼斬」推奨ゲーミングPC3モデル
PC本体 12/12 23:52
日本エイサー、IEEE802.11n対応のスリムデスクトップPC
PC本体 12/12 12:41
2013年12月11日(水)
日本エイサー、無線LAN機能を搭載したゲーミングPC
PC本体 12/11 20:00
ユニットコム、Pentium G3220搭載のスリムPCにタッチ液晶とのセットモデル
PC本体 12/11 19:37
フェイス、Battlefield 4が付属する「Radeon R9 290X」搭載ゲーミングPC
PC本体 12/11 19:02
ドスパラ、新筐体「KTMミニタワーケース」採用のゲーミングPC
PC本体 12/11 09:05
2013年12月09日(月)
ユニットコム、品質重視のビジネス向けデスクトップPC「bz PC B」シリーズ
PC本体 12/09 17:15
2013年12月06日(金)
ユニットコム、Pentium G3220を搭載したスリムデスクトップPC
PC本体 12/06 21:56
ドスパラ、3DCGやCAD制作向けPC「Raytrek」シリーズ新製品
PC本体 12/06 21:33
2013年12月05日(木)
NEC直販サイト、クリスマス直前まで「クリスマスセール」を開催
PC本体 12/05 19:25
2013年12月04日(水)
テックウインド、手のひらサイズで色々な場所に置ける12cm四方の超小型PC
PC本体 12/04 00:00
2013年12月03日(火)
G-Tune、オンラインFPS「AVA」推奨PCの付属アイテムを一新
PC本体 12/03 16:28
G-Tune、特典アイテム付きの「大航海時代 Online」推奨PC
PC本体 12/03 15:00
デル、最大50,000円オフの「年末スーパーセール」を実施 - 12月16日まで
PC本体 12/03 13:24
2013年12月02日(月)
パソコン工房、Core i7-4770を搭載したコンパクトなゲーミングPC
PCゲーミング 12/02 13:27
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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催
キャンペーン / イベント 06/28 14:02
ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC
PC本体 06/28 12:06
15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」
キャンペーン / イベント 06/26 22:05
ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル
PC本体 06/25 15:11
ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC
PCゲーミング 06/21 17:33
ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
PC本体 06/21 13:10
G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 06/20 20:44
ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC
PC本体 06/19 18:34
日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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