「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2013年08月29日(木)
G-Tune、"カラバリ総選挙"1位のカラー採用「ダブル水冷PC」を20台限定で販売
PC本体 08/29 17:20
HP、20型画面のタブレット・オールインワンPC「HP ENVY Rove20」
PC本体 08/29 11:00
2013年08月27日(火)
NEC、直販サイトでOSやメモリのアップグレードが特価となる「決算セール」
PC本体 08/27 23:26
エイサー、FF14: 新生エオルゼア推奨PC「Predator G AG3605-N78F/G」
PC本体 08/27 12:57
2013年08月26日(月)
FRONTIER、スリムデスクトップPCに第4世代Intel Coreプロセッサ搭載モデル
PC本体 08/26 22:40
FRONTIER、第4世代Intel Coreプロセッサを搭載したミドルタワーPC
PC本体 08/26 22:00
サイコム、FF14:新生エオルゼア推奨のデュアル水冷システム搭載PC
PC本体 08/26 16:58
2013年08月25日(日)
マウス、「AVA」推奨PCをリニューアル - 13.3型ゲーミングノートなど登場
PC本体 08/25 14:00
2013年08月23日(金)
ドスパラ、信頼性重視の法人向けミニタワーPC - Windows XPドライバも提供
PC本体 08/23 18:14
2013年08月21日(水)
FRONTIER、柔軟なBTOカスタマイズができるHaswell搭載マイクロタワーPC
PC本体 08/21 18:56
2013年08月20日(火)
フェイス、動作周波数最大5GHzのFX-9590搭載の"超"ハイエンドPCの販売開始
PC本体 08/20 22:42
日本HP、Windows XPのリプレイス用に適した法人向けデスクトップPCを5機種
PC本体 08/20 12:29
2013年08月19日(月)
FRONTIER、GeForce GTX 780を搭載したミドルタワーPCを2機種
PC本体 08/19 18:00
日本HP、法人向け省スペース型デスクトップPC 5モデルとノートPC 1モデル
情報システム 08/19 12:18
2013年08月16日(金)
アーク、GIGABYTE製ベアボーンキット「BRIX」を採用したBTO対応の小型PC
PC本体 08/16 16:59
アーク、Shuttle製ベアボーン「DS47」を採用したスリム型ファンレスPC
PC本体 08/16 16:59
2013年08月15日(木)
Google検索でパーソナルアシスタント機能が使用可能に - 米Google
ソフト 08/15 12:51
2013年08月08日(木)
フェイス、LED搭載のZALMAN製クーラー採用の見える光って"魅せる"ゲーミングPC
PC本体 08/08 22:23
2013年08月06日(火)
PC-take、MSI・ThermaltakeとコラボしたオリジナルのタワーPC
PC本体 08/06 20:08
2013年08月05日(月)
パソコン工房、HaswellとRadeon HD 8770搭載のミドルタワーPC
PC本体 08/05 15:55
2013年08月02日(金)
東京都・秋葉原に「G-Tune」ブランドのゲーミングPC専門店が誕生
PC本体 08/02 18:44
フェイス、ゲーミング向けマザーとGeForce GTX 770搭載のデスクトップPC
PC本体 08/02 13:56
2013年08月01日(木)
ツクモ、不慮のPCトラブルも保証する「eX.computer延長保証」サービス開始
PC本体 08/01 17:49
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情報システム PR 06/28 18:25
富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催
キャンペーン / イベント 06/28 14:02
ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC
PC本体 06/28 12:06
15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」
キャンペーン / イベント 06/26 22:05
ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル
PC本体 06/25 15:11
ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC
PCゲーミング 06/21 17:33
ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
PC本体 06/21 13:10
G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 06/20 20:44
ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC
PC本体 06/19 18:34
日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
PC本体 06/18 18:45