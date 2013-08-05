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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2013年08月29日(木)

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G-Tune、Core i7-4770Kと水冷のGeForce GTX 780を搭載したゲーミングPC

PC本体 08/29 17:20

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G-Tune、"カラバリ総選挙"1位のカラー採用「ダブル水冷PC」を20台限定で販売

PC本体 08/29 17:20

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HP、20型画面のタブレット・オールインワンPC「HP ENVY Rove20」

PC本体 08/29 11:00

2013年08月27日(火)

Top

NEC、直販サイトでOSやメモリのアップグレードが特価となる「決算セール」

PC本体 08/27 23:26

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エイサー、FF14: 新生エオルゼア推奨PC「Predator G AG3605-N78F/G」

PC本体 08/27 12:57

2013年08月26日(月)

Top

FRONTIER、スリムデスクトップPCに第4世代Intel Coreプロセッサ搭載モデル

PC本体 08/26 22:40

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FRONTIER、第4世代Intel Coreプロセッサを搭載したミドルタワーPC

PC本体 08/26 22:00

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サイコム、FF14:新生エオルゼア推奨のデュアル水冷システム搭載PC

PC本体 08/26 16:58

2013年08月25日(日)

Top

マウス、「AVA」推奨PCをリニューアル - 13.3型ゲーミングノートなど登場

PC本体 08/25 14:00

2013年08月23日(金)

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ドスパラ、信頼性重視の法人向けミニタワーPC - Windows XPドライバも提供

PC本体 08/23 18:14

2013年08月21日(水)

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FRONTIER、柔軟なBTOカスタマイズができるHaswell搭載マイクロタワーPC

PC本体 08/21 18:56

2013年08月20日(火)

Top

フェイス、動作周波数最大5GHzのFX-9590搭載の"超"ハイエンドPCの販売開始

PC本体 08/20 22:42

Top

日本HP、Windows XPのリプレイス用に適した法人向けデスクトップPCを5機種

PC本体 08/20 12:29

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マウス、最大5GHzのFX-9590とデュアルGPUのRadeon HD 8990搭載PCを販売開始

PC本体 08/20 12:06

2013年08月19日(月)

Top

FRONTIER、GeForce GTX 780を搭載したミドルタワーPCを2機種

PC本体 08/19 18:00

Top

日本HP、法人向け省スペース型デスクトップPC 5モデルとノートPC 1モデル

情報システム 08/19 12:18

2013年08月16日(金)

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アーク、GIGABYTE製ベアボーンキット「BRIX」を採用したBTO対応の小型PC

PC本体 08/16 16:59

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アーク、Shuttle製ベアボーン「DS47」を採用したスリム型ファンレスPC

PC本体 08/16 16:59

2013年08月15日(木)

Top

Google検索でパーソナルアシスタント機能が使用可能に - 米Google

ソフト 08/15 12:51

2013年08月08日(木)

Top

フェイス、LED搭載のZALMAN製クーラー採用の見える光って"魅せる"ゲーミングPC

PC本体 08/08 22:23

2013年08月06日(火)

Top

PC-take、MSI・ThermaltakeとコラボしたオリジナルのタワーPC

PC本体 08/06 20:08

2013年08月05日(月)

Top

Adobe RGBカバー率99%の液晶一体型PCはクリエイティブな魂を刺激する - デル「XPS 27」を試す

PC本体 08/05 21:36

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パソコン工房、HaswellとRadeon HD 8770搭載のミドルタワーPC

PC本体 08/05 15:55

2013年08月02日(金)

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東京都・秋葉原に「G-Tune」ブランドのゲーミングPC専門店が誕生

PC本体 08/02 18:44

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フェイス、ゲーミング向けマザーとGeForce GTX 770搭載のデスクトップPC

PC本体 08/02 13:56

2013年08月01日(木)

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ツクモ、不慮のPCトラブルも保証する「eX.computer延長保証」サービス開始

PC本体 08/01 17:49

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

情報システム PR 06/28 18:25

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

キャンペーン / イベント 06/28 14:02

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

PC本体 06/28 12:06

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/26 22:05

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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