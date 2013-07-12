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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2013年07月31日(水)

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日本エイサー、Core i7搭載パワフルデスクトップ - Wi-FiとBluetoothも装備

PC本体 07/31 17:22

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パソコン工房、省電力版Haswell「Core i5-4570T」を搭載したスリムPC

PC本体 07/31 13:19

2013年07月30日(火)

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パソコン工房、X79チップセットベースのクリエイター向けPC「AEX8E-TXR」

PC本体 07/30 13:34

2013年07月29日(月)

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マウス、ゲーミングブランド「G-Tune」専門店を秋葉原にオープン - 8月3日

PC本体 07/29 12:23

2013年07月26日(金)

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ドスパラ、GIGABYTE製マザーとGeForce GTX 770搭載のデスクトップ2機種

PC本体 07/26 14:35

2013年07月25日(木)

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ドスパラ、「Avid Pro Tools 11」動作確認済みのデジタルオーディオWS

PC本体 07/25 20:40

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海上忍の「LaVie Z」ハッキング! - 最終回 LaVie Zとハイレゾ音源

PC本体 07/25 16:22

2013年07月24日(水)

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直販サイト「NEC Direct」で期間限定の「夏得フェア」開始

PC本体 07/24 18:11

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日本エイサー、11a/b/g/n準拠のWi-Fi搭載で4万円前後のスリムデスクトップ

PC本体 07/24 13:25

2013年07月23日(火)

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デル、液晶一体型「Inspiron One 2330」をDell Graphic Proシリーズに追加

PC本体 07/23 13:19

2013年07月22日(月)

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ツートップ、トレーディング専用"kabu パソ"に1画面モデルとノートPCを追加

PC本体 07/22 17:06

2013年07月19日(金)

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G-Tune、NEXTGEAR-MICRO シリーズから「ドラゴンズプロフェット」推奨PC

PC本体 07/19 16:31

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フェイス、ELSAの静音グラフィックスカード「S.A.C」搭載ゲーミングPC5機種

PC本体 07/19 16:08

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ツートップ、"ちょい高"構成のスリムデスクトップPC「Xcute PRO Z87SL」

PC本体 07/19 13:46

2013年07月18日(木)

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マウス、バッテリを内蔵した21.5型タッチパネル一体型PC「MousePro A211X」

PC本体 07/18 17:44

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フェイス、Core i7-4770搭載の「モンスターハンターフロンティアG」推奨PC

PC本体 07/18 15:56

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サイコム、デュアル水冷システムを搭載したMicro ATXゲーミングPC

PC本体 07/18 15:53

2013年07月17日(水)

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ユニットコム、HaswellやGeForce GTX 760搭載のハイエンド水冷デスクトップ

PC本体 07/17 17:25

2013年07月16日(火)

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フェイス、最大5GHz駆動のFX-9590とRadeon HD 8990搭載PC - 8月上旬に

PC本体 07/16 15:05

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マウス、最大5GHzのAMD FX-9590とデュアルGPUのAMD Radeon HD 8990搭載PC

PC本体 07/16 13:09

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ドスパラ、HaswellとAMD FirePro搭載で4K2K出力対応のワークステーション

PC本体 07/16 10:28

2013年07月12日(金)

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PCワンズ、MSIとコラボした「Z87-GD65 GAMING」搭載ゲーミングPC

PC本体 07/12 21:33

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パソコン工房、SSDとHDDを搭載したミニタワーデスクトップ - 79,980円から

PC本体 07/12 13:07

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ドスパラ、NUC規格の小型PC「Diginnos Mini NUC」にCore i5モデルを追加

PC本体 07/12 10:48

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拡張性も確保された、Haswell搭載のセパレート型PC - NEC「VALUESTAR L VL750/MSW」を試す

PC本体 07/12 08:00

2013年07月11日(木)

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パソコン工房、129,980円からのGeForce GTX 760搭載ミドルタワーPC

PC本体 07/11 21:34

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ドスパラ、「FF XIV:新生エオルゼア」推奨PCにサウンドカード搭載モデル

PC本体 07/11 16:49

2013年07月10日(水)

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CPUにHaswellを搭載し、拡張性をより高めた定番ハイエンドPC - デル「XPS 8700」を試す

PC本体 07/10 19:14

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富士通、XeonとQuadroを搭載したワークステーション「CELSIUS」2機種

PC本体 07/10 14:27

2013年07月08日(月)

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G-Tune、オンラインFPS"AVA"推奨PCがHaswell搭載でリニューアル

PC本体 07/08 17:34

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中小・中堅企業が抱えるICT課題を解決してくれるPCベンダーのサービスとは?

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富士通、2019年の「パソコン組み立て教室」を福島と島根で開催

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

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