「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2013年07月31日(水)
日本エイサー、Core i7搭載パワフルデスクトップ - Wi-FiとBluetoothも装備
PC本体 07/31 17:22
パソコン工房、省電力版Haswell「Core i5-4570T」を搭載したスリムPC
PC本体 07/31 13:19
2013年07月30日(火)
パソコン工房、X79チップセットベースのクリエイター向けPC「AEX8E-TXR」
PC本体 07/30 13:34
2013年07月29日(月)
マウス、ゲーミングブランド「G-Tune」専門店を秋葉原にオープン - 8月3日
PC本体 07/29 12:23
2013年07月26日(金)
ドスパラ、GIGABYTE製マザーとGeForce GTX 770搭載のデスクトップ2機種
PC本体 07/26 14:35
2013年07月25日(木)
ドスパラ、「Avid Pro Tools 11」動作確認済みのデジタルオーディオWS
PC本体 07/25 20:40
海上忍の「LaVie Z」ハッキング! - 最終回 LaVie Zとハイレゾ音源
PC本体 07/25 16:22
2013年07月24日(水)
直販サイト「NEC Direct」で期間限定の「夏得フェア」開始
PC本体 07/24 18:11
日本エイサー、11a/b/g/n準拠のWi-Fi搭載で4万円前後のスリムデスクトップ
PC本体 07/24 13:25
2013年07月23日(火)
2013年07月22日(月)
ツートップ、トレーディング専用"kabu パソ"に1画面モデルとノートPCを追加
PC本体 07/22 17:06
2013年07月19日(金)
G-Tune、NEXTGEAR-MICRO シリーズから「ドラゴンズプロフェット」推奨PC
PC本体 07/19 16:31
フェイス、ELSAの静音グラフィックスカード「S.A.C」搭載ゲーミングPC5機種
PC本体 07/19 16:08
ツートップ、"ちょい高"構成のスリムデスクトップPC「Xcute PRO Z87SL」
PC本体 07/19 13:46
2013年07月18日(木)
マウス、バッテリを内蔵した21.5型タッチパネル一体型PC「MousePro A211X」
PC本体 07/18 17:44
フェイス、Core i7-4770搭載の「モンスターハンターフロンティアG」推奨PC
PC本体 07/18 15:56
サイコム、デュアル水冷システムを搭載したMicro ATXゲーミングPC
PC本体 07/18 15:53
2013年07月17日(水)
ユニットコム、HaswellやGeForce GTX 760搭載のハイエンド水冷デスクトップ
PC本体 07/17 17:25
2013年07月16日(火)
フェイス、最大5GHz駆動のFX-9590とRadeon HD 8990搭載PC - 8月上旬に
PC本体 07/16 15:05
ドスパラ、HaswellとAMD FirePro搭載で4K2K出力対応のワークステーション
PC本体 07/16 10:28
2013年07月12日(金)
PCワンズ、MSIとコラボした「Z87-GD65 GAMING」搭載ゲーミングPC
PC本体 07/12 21:33
パソコン工房、SSDとHDDを搭載したミニタワーデスクトップ - 79,980円から
PC本体 07/12 13:07
ドスパラ、NUC規格の小型PC「Diginnos Mini NUC」にCore i5モデルを追加
PC本体 07/12 10:48
2013年07月11日(木)
パソコン工房、129,980円からのGeForce GTX 760搭載ミドルタワーPC
PC本体 07/11 21:34
ドスパラ、「FF XIV:新生エオルゼア」推奨PCにサウンドカード搭載モデル
PC本体 07/11 16:49
2013年07月10日(水)
富士通、XeonとQuadroを搭載したワークステーション「CELSIUS」2機種
PC本体 07/10 14:27
2013年07月08日(月)
G-Tune、オンラインFPS"AVA"推奨PCがHaswell搭載でリニューアル
PC本体 07/08 17:34
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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
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