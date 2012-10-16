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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2012年10月31日(水)

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デル、Windows 8搭載PCの無料アップグレードやWindows 7搭載PCの割引販売

PC本体 10/31 11:07

2012年10月25日(木)

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Windows 8＋タッチパネルで操作性が向上した高性能AVノート - NEC「LaVie L LL770/JS」

PC本体 10/25 17:07

2012年10月24日(水)

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「13" MacBook Pro Retinaモデル」と「新しいiMac」、第一印象は？

アップル 10/24 20:30

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Apple、Mac miniをリニューアル - 上位モデルはクアッドコアCPU搭載

アップル 10/24 07:23

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Apple、デザイン一新の新「iMac」を発表 - 従来モデルよりさらに薄く

アップル 10/24 06:20

2012年10月23日(火)

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デル、8万円台でWindows 8搭載&タッチ対応した一体型PC「Inspiron One」

PC本体 10/23 20:56

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デル、27インチ液晶一体型PC「XPS One 27」がWindows 8搭載でタッチ対応

PC本体 10/23 20:27

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エプソンダイレクト、現行機のWindows 8モデル受注開始 - 54,810円から

PC本体 10/23 13:30

2012年10月22日(月)

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東芝、2012年秋冬PCのWebオリジナルモデルを9シリーズ

PC本体 10/22 20:18

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富士通、指紋センサー付きタブレットなど法人向け秋冬モデル23機種を発表

PC本体 10/22 19:37

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富士通、秋冬新製品のモニターキャンペーン - 最大15%オフのクーポンなど

PC本体 10/22 16:16

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日本HP、省電力性能に優れた法人向けミニタワーPC - AMD Trinity搭載

PC本体 10/22 15:59

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オンキヨー、電源連動コンセントなどの省電力機能を備えたミニタワーPC

PC本体 10/22 13:29

2012年10月19日(金)

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「ハードを売るだけでは厳しい時代、富士通の総合力を活かしていきたい」 - 富士通、PC冬モデル発表会で世界最薄のWin8タブレットなどを披露

PC本体 10/19 20:04

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NEC、Win RTタブレットやWin 8搭載LaVie Zなど2012年秋冬モデル10シリーズ

PC本体 10/19 15:19

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NEC、スロットイン式ドライブ採用の21.5型液晶一体「VALUESTAR N」

PC本体 10/19 13:11

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NEC、Win 8搭載の分離型デスクトップPC「VALUESTAR L」 - 上位機は3TB HDD

PC本体 10/19 13:10

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NEC、Thunderbolt搭載のデスクトップPC最上位「VALUESTAR W」

PC本体 10/19 13:10

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東芝、コンバーチブルUltrabookなど2012年秋冬PCを8シリーズ15モデル発表

PC本体 10/19 12:04

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東芝、光学ドライブ搭載の13.3型モバイルノート「R732」は全モデルSSD

PC本体 10/19 12:00

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東芝、最新CPUや3TB HDD搭載の一体型「D732」とi7モデル追加の「D712」

PC本体 10/19 12:00

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富士通、さらに薄く軽くなった新デザインの一体型「ESPRIMO FH」

PC本体 10/19 11:00

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富士通、新テレビ視聴ソフトを採用した「ESPRIMO EH」冬モデル

PC本体 10/19 11:00

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富士通、分離型デスクトップPC「ESPRIMO DH」で基本仕様強化&ノングレア化

PC本体 10/19 11:00

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富士通、個人向けPC冬モデル発表 - 2wayスタイルPCや女性向けUltrabookなど

PC本体 10/19 11:00

2012年10月16日(火)

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4万円台から買えるシンプルな一体型モデル登場! - エプソンダイレクト「Endeavor S PU100S」

PC本体 10/16 15:05

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エプソンダイレクト、4万円台のシンプルなフルHD液晶一体型デスクトップPC

PC本体 10/16 12:26

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GeForce GTX 660搭載でさらに充実、"戦う"ためのコンパクトデスクトップ - デル「ALIENWARE X51」

PC本体 10/16 10:00

2012年10月14日(日)

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日本エイサー、10点マルチタッチ対応の23型IPS液晶一体型デスクトップなど

PC本体 10/14 02:19

2012年10月12日(金)

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日本HPの2012年冬モデル、AMD/Intelプラットフォームが選べるデスクトップ

PC本体 10/12 11:00

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