「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2012年10月31日(水)
デル、Windows 8搭載PCの無料アップグレードやWindows 7搭載PCの割引販売
PC本体 10/31 11:07
2012年10月25日(木)
2012年10月24日(水)
「13" MacBook Pro Retinaモデル」と「新しいiMac」、第一印象は？
アップル 10/24 20:30
Apple、Mac miniをリニューアル - 上位モデルはクアッドコアCPU搭載
アップル 10/24 07:23
Apple、デザイン一新の新「iMac」を発表 - 従来モデルよりさらに薄く
アップル 10/24 06:20
2012年10月23日(火)
デル、8万円台でWindows 8搭載&タッチ対応した一体型PC「Inspiron One」
PC本体 10/23 20:56
デル、27インチ液晶一体型PC「XPS One 27」がWindows 8搭載でタッチ対応
PC本体 10/23 20:27
エプソンダイレクト、現行機のWindows 8モデル受注開始 - 54,810円から
PC本体 10/23 13:30
2012年10月22日(月)
東芝、2012年秋冬PCのWebオリジナルモデルを9シリーズ
PC本体 10/22 20:18
富士通、指紋センサー付きタブレットなど法人向け秋冬モデル23機種を発表
PC本体 10/22 19:37
富士通、秋冬新製品のモニターキャンペーン - 最大15%オフのクーポンなど
PC本体 10/22 16:16
日本HP、省電力性能に優れた法人向けミニタワーPC - AMD Trinity搭載
PC本体 10/22 15:59
オンキヨー、電源連動コンセントなどの省電力機能を備えたミニタワーPC
PC本体 10/22 13:29
2012年10月19日(金)
NEC、Win RTタブレットやWin 8搭載LaVie Zなど2012年秋冬モデル10シリーズ
PC本体 10/19 15:19
NEC、スロットイン式ドライブ採用の21.5型液晶一体「VALUESTAR N」
PC本体 10/19 13:11
NEC、Thunderbolt搭載のデスクトップPC最上位「VALUESTAR W」
PC本体 10/19 13:10
東芝、コンバーチブルUltrabookなど2012年秋冬PCを8シリーズ15モデル発表
PC本体 10/19 12:04
東芝、光学ドライブ搭載の13.3型モバイルノート「R732」は全モデルSSD
PC本体 10/19 12:00
東芝、最新CPUや3TB HDD搭載の一体型「D732」とi7モデル追加の「D712」
PC本体 10/19 12:00
富士通、さらに薄く軽くなった新デザインの一体型「ESPRIMO FH」
PC本体 10/19 11:00
富士通、新テレビ視聴ソフトを採用した「ESPRIMO EH」冬モデル
PC本体 10/19 11:00
富士通、分離型デスクトップPC「ESPRIMO DH」で基本仕様強化&ノングレア化
PC本体 10/19 11:00
富士通、個人向けPC冬モデル発表 - 2wayスタイルPCや女性向けUltrabookなど
PC本体 10/19 11:00
2012年10月16日(火)
エプソンダイレクト、4万円台のシンプルなフルHD液晶一体型デスクトップPC
PC本体 10/16 12:26
2012年10月14日(日)
日本エイサー、10点マルチタッチ対応の23型IPS液晶一体型デスクトップなど
PC本体 10/14 02:19
2012年10月12日(金)
日本HPの2012年冬モデル、AMD/Intelプラットフォームが選べるデスクトップ
PC本体 10/12 11:00
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