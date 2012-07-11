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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2012年07月31日(火)

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日本エイサー、GeForce GTX 670を搭載した「PSO2」推奨認定デスクトップPC

PC本体 07/31 21:52

2012年07月20日(金)

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迫力の27型大画面液晶を搭載したハイパフォーマンス一体型PC - デル「XPS One 27」

PC本体 07/20 21:30

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個室にぴったり、リーズナブルプライスなテレビPC - 富士通「ESPRIMO EH30/HT」

PC本体 07/20 16:29

2012年07月12日(木)

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日本エイサー、第3世代Core i7を搭載した「PSO2」推奨認定デスクトップPC

PC本体 07/12 14:53

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日本HP、第3世代Intel Core搭載のセパレート型PC「HP Pavilion Desktop」

PC本体 07/12 11:00

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日本HP、7万円前後からの23型フルHD液晶一体型PC「HP Pavilion 23」

PC本体 07/12 11:00

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日本HP、お手頃PCな液晶一体型PC「Omni」シリーズに27型モデルを追加

PC本体 07/12 11:00

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日本HP、 プレミアムシリーズ「ENVY」初の液晶一体型デスクトップPC

PC本体 07/12 11:00

2012年07月11日(水)

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日本HP、低コストな法人向けスリムデスクトップPC - 18.5型液晶セットも

PC本体 07/11 15:07

2012年07月05日(木)

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富士通、PCを組み立てながら知識を習得できる「パソコン組立体験サービス」

PC本体 07/05 12:30

2012年07月03日(火)

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富士通WEB MART、法人向けPCのお買い得モデルを販売

PC本体 07/03 20:22

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ツクモ、プロ写真家・礒村浩一氏監修の写真編集向けデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

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