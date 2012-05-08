「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2012年05月30日(水)
富士通WEB MARTに2012年夏モデルのわけあり品が登場 - 話題のUltrabookも
PC本体 05/30 17:32
日本エイサー、A4サイズより小さい新型きょう体の小型デスクトップPC
PC本体 05/30 13:09
2012年05月29日(火)
デル、エントリー向けデスクトップ「Inspiron 660」「660s」 - 3万円台より
PC本体 05/29 15:56
デル、省スペースの液晶一体型PC「Inspiron One 2020」 - 54,980円より
PC本体 05/29 15:29
デル、27型ワイド液晶搭載の一体型オールインワンPC「XPS One 27」
PC本体 05/29 14:54
エプソンダイレクト、第3世代Intel Coreプロセッサ搭載可能なミドルタワー
PC本体 05/29 12:40
2012年05月25日(金)
2012年05月24日(木)
2012年05月23日(水)
2012年05月21日(月)
2012年05月18日(金)
東芝、第3世代Core搭載の液晶一体型AVPC「REGZA PC D732」2モデル
PC本体 05/18 19:40
2012年05月17日(木)
FMVシリーズ初のUltrabook「LIFEBOOK UH55/H」をゆっくりと眺める
PC本体 05/17 20:23
2012年05月16日(水)
日本エイサー、液晶セットモデルなど省スペースデスクトップPCを3機種
PC本体 05/16 22:01
2012年05月15日(火)
エプソンダイレクト、第3世代Intel Core搭載可能なミニタワー2モデル
PC本体 05/15 14:38
2012年05月09日(水)
日本HP、第3世代Intel CoreとSSDが選択可能な液晶一体型PCの2012年夏モデル
PC本体 05/09 22:04
日本HP、セパレート型デスクトップPCの2012年夏モデルにラインナップを追加
PC本体 05/09 22:01
富士通、低価格テレビPC「ESPRIMO EH」に高速起動・携帯連動対応の夏モデル
PC本体 05/09 16:24
富士通、液晶一体型AVPC「ESPRIMO FH」に新モデル - テレビ機能を強化
PC本体 05/09 11:00
富士通、セパレート型「ESPRIMO DH」に第3世代Intel Core搭載モデル
PC本体 05/09 11:00
富士通、個人向けPCの夏モデルを発表 - 「FMV」初となるUltrabookが発売
PC本体 05/09 11:00
2012年05月08日(火)
NEC Direct、「新商品フェア」開催。カスタマイズPCをお得にアップグレード
PC本体 05/08 19:02
NEC、個人向けPCに2012年夏モデルを発表 - AV機能強化、Ivy Bridge搭載など
PC本体 05/08 18:52
デル、省スペースゲームPC「ALIENWARE X51」に第3世代Intel Core搭載モデル
PC本体 05/08 16:49
NEC、液晶一体型AVPC「VALUESTAR W」シリーズに新モデル - AV機能などを強化
PC本体 05/08 11:00
NEC、「VALUESTAR L」に第3世代Intel Core搭載モデルなど2機種
PC本体 05/08 11:00
NEC、Web直販モデル「G」シリーズに2012年夏モデル - SSD+HDDなども選択可能
PC本体 05/08 11:00
2012年05月02日(水)
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