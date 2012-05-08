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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2012年05月30日(水)

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富士通WEB MARTに2012年夏モデルのわけあり品が登場 - 話題のUltrabookも

PC本体 05/30 17:32

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日本エイサー、A4サイズより小さい新型きょう体の小型デスクトップPC

PC本体 05/30 13:09

2012年05月29日(火)

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デル、エントリー向けデスクトップ「Inspiron 660」「660s」 - 3万円台より

PC本体 05/29 15:56

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デル、省スペースの液晶一体型PC「Inspiron One 2020」 - 54,980円より

PC本体 05/29 15:29

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デル、27型ワイド液晶搭載の一体型オールインワンPC「XPS One 27」

PC本体 05/29 14:54

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エプソンダイレクト、第3世代Intel Coreプロセッサ搭載可能なミドルタワー

PC本体 05/29 12:40

2012年05月25日(金)

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テレビやレコーダーとしての性能が意外と高い堅実派テレビPC - 富士通「ESPRIMO FH56/HD」

PC本体 05/25 11:17

2012年05月24日(木)

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どんなニーズにもしっかり応えるハイスペックノートPC - 富士通「LIFEBOOK AH78/HA」

PC本体 05/24 13:16

2012年05月23日(水)

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第3世代のIntel Coreプロセッサも搭載可能なハイスペックミニタワー - エプソンダイレクト「Endeavor MR7000E」

PC本体 05/23 14:06

2012年05月21日(月)

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わずか2秒で視聴可能、テレビ機能へさらにフォーカスした2012年夏モデル - NEC「VALUESTAR W VW770/HS」

PC本体 05/21 19:34

2012年05月18日(金)

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東芝、第3世代Core搭載の液晶一体型AVPC「REGZA PC D732」2モデル

PC本体 05/18 19:40

2012年05月17日(木)

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FMVシリーズ初のUltrabook「LIFEBOOK UH55/H」をゆっくりと眺める

PC本体 05/17 20:23

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富士通、テレビPC「ESPRIMO EH」を本日より販売 - APUにAMD E2-1800を採用

PC本体 05/17 15:03

2012年05月16日(水)

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日本エイサー、液晶セットモデルなど省スペースデスクトップPCを3機種

PC本体 05/16 22:01

2012年05月15日(火)

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エプソンダイレクト、第3世代Intel Core搭載可能なミニタワー2モデル

PC本体 05/15 14:38

2012年05月09日(水)

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NEC、2012年PC夏モデル発表会 - 2012年度は「テレビの再定義」と「驚きを与える商品を」

PC本体 05/09 22:42

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日本HP、第3世代Intel CoreとSSDが選択可能な液晶一体型PCの2012年夏モデル

PC本体 05/09 22:04

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日本HP、セパレート型デスクトップPCの2012年夏モデルにラインナップを追加

PC本体 05/09 22:01

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富士通、低価格テレビPC「ESPRIMO EH」に高速起動・携帯連動対応の夏モデル

PC本体 05/09 16:24

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富士通、液晶一体型AVPC「ESPRIMO FH」に新モデル - テレビ機能を強化

PC本体 05/09 11:00

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富士通、セパレート型「ESPRIMO DH」に第3世代Intel Core搭載モデル

PC本体 05/09 11:00

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富士通、個人向けPCの夏モデルを発表 - 「FMV」初となるUltrabookが発売

PC本体 05/09 11:00

2012年05月08日(火)

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NEC Direct、「新商品フェア」開催。カスタマイズPCをお得にアップグレード

PC本体 05/08 19:02

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NEC、個人向けPCに2012年夏モデルを発表 - AV機能強化、Ivy Bridge搭載など

PC本体 05/08 18:52

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デル、省スペースゲームPC「ALIENWARE X51」に第3世代Intel Core搭載モデル

PC本体 05/08 16:49

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NEC、液晶一体型AVPC「VALUESTAR W」シリーズに新モデル - AV機能などを強化

PC本体 05/08 11:00

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NEC、全機種「SmartVision」搭載の「VALUESTAR N」シリーズの2012年夏モデル

PC本体 05/08 11:00

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NEC、「VALUESTAR L」に第3世代Intel Core搭載モデルなど2機種

PC本体 05/08 11:00

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NEC、Web直販モデル「G」シリーズに2012年夏モデル - SSD+HDDなども選択可能

PC本体 05/08 11:00

2012年05月02日(水)

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第3世代Intel Core搭載ハイスペック機の実力を試す - 日本HP「HP Pavilion Desktop h8-1290jp/CT」

PC本体 05/02 17:59

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