「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2011年07月25日(月)
日本HP、「h8」でGeForce GTX 580を選択可能に - 「TERA」認定モデルも発売
PC本体 07/25 13:43
2011年07月22日(金)
ASUS、20型ワイドのタッチパネル液晶を採用した一体型デスクトップPC
PC本体 07/22 17:33
ハンファ、Atom D525とNVIDIA ION 2の小型ホームシアターPCキット
自作 / テクノロジ 07/22 16:55
2011年07月21日(木)
日本エイサー、eMachinesブランドの20型ワイド液晶一体型デスクトップPC
PC本体 07/21 15:17
2011年07月20日(水)
ユニットコム、直販で3万円台からのデスクトップPCを2モデル
PC本体 07/20 16:29
2011年07月12日(火)
エプソンダイレクト、「Endeavor Sシリーズ」にミニタワー型の「TY5000S」
PC本体 07/12 11:13
2011年07月11日(月)
日本HP、個人向けデスクトップPCに地デジモデル追加&限定値下げキャンペーン
PC本体 07/11 14:07
2011年07月05日(火)
東芝、Web限定でブルーレイ搭載コンパクトノートPCなど2機種を7月下旬発売
PC本体 07/05 15:08
デル、MMORPG"TERA"の推奨認定PC3機種を「Alienware」より発売
PC本体 07/05 14:07
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