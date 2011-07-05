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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2011年07月25日(月)

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日本HP、「h8」でGeForce GTX 580を選択可能に - 「TERA」認定モデルも発売

PC本体 07/25 13:43

2011年07月22日(金)

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ASUS、20型ワイドのタッチパネル液晶を採用した一体型デスクトップPC

PC本体 07/22 17:33

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ハンファ、Atom D525とNVIDIA ION 2の小型ホームシアターPCキット

自作 / テクノロジ 07/22 16:55

2011年07月21日(木)

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日本エイサー、eMachinesブランドの20型ワイド液晶一体型デスクトップPC

PC本体 07/21 15:17

2011年07月20日(水)

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「Mac Mini」刷新 - 光学ドライブ非搭載、Sandy Bridge採用で52,800円より

アップル 07/20 23:37

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省エネ性に優れたスリムなオールインワンPC - NEC「VALUESTAR N VN770/ES」

PC本体 07/20 17:12

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ユニットコム、直販で3万円台からのデスクトップPCを2モデル

PC本体 07/20 16:29

2011年07月12日(火)

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エプソンダイレクト、「Endeavor Sシリーズ」にミニタワー型の「TY5000S」

PC本体 07/12 11:13

2011年07月11日(月)

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日本HP、個人向けデスクトップPCに地デジモデル追加&限定値下げキャンペーン

PC本体 07/11 14:07

2011年07月05日(火)

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東芝、Web限定でブルーレイ搭載コンパクトノートPCなど2機種を7月下旬発売

PC本体 07/05 15:08

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デル、MMORPG"TERA"の推奨認定PC3機種を「Alienware」より発売

PC本体 07/05 14:07

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15.6型ノートが税込み5万円台から - パソコン工房「夏のボーナスセール」

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/18 16:15

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【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得

06/18 16:00

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