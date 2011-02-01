「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2011年02月25日(金)
デル、「Intel 6シリーズ」チップセット搭載製品の販売を再開
PC本体 02/25 19:55
HP、アジア地域向けに新たな個人向けPCと超薄型ディスプレイ
PC本体 02/25 15:49
2011年02月23日(水)
富士通、最新FMVのカスタムメイドモデルが15%オフになるキャンペーン
PC本体 02/23 21:18
東芝、第2世代Core iシリーズ搭載の液晶一体型「dynabook Qosmio」シリーズ
PC本体 02/23 13:00
2011年02月22日(火)
レノボ・ジャパン、Fusion APU搭載のオールインワンPC「Lenovo C205」
PC本体 02/22 12:51
2011年02月20日(日)
富士通、FMV春モデルのCore i5-2520M/i3-2310M搭載機種を2月26日提供開始
PC本体 02/20 09:07
2011年02月18日(金)
日本エイサー、eMachinesブランドの薄型デスクトップPC2機種
PC本体 02/18 14:07
ツクモ、最新のCore i7-990X EE搭載のデスクトップPC2機種
PC本体 02/18 10:00
2011年02月15日(火)
エプソン、会計事務所向けPC「インターKX」2機種
SOHO/SMB 02/15 17:33
2011年02月14日(月)
23インチ液晶の一体型PCをお手頃価格で! - デル「Inspiron One 2310」
PC本体 02/14 16:56
2011年02月10日(木)
ドスパラ、6コアのCore i7-970を搭載したゲーミングPC2機種を発売
パソコン 02/10 23:00
富士通WEB MARTにてアウトレットPCが5,000円オフの週末限定キャンペーン
PC本体 02/10 22:13
デル、「Intel 6シリーズ」チップセットの不具合への対応策を発表
PC本体 02/10 20:15
マウス、Core i7-950とGeForce GTX 560Tiを搭載したデスクトップPC
PC本体 02/10 15:49
2011年02月03日(木)
日本エイサー、ブルーレイ内蔵の23インチ液晶一体型テレビパソコン
PC本体 02/03 20:22
2011年02月02日(水)
富士通WEB MARTに、2011年春モデルの「わけあり品」が登場
PC本体 02/02 21:01
2011年02月01日(火)
NEC、PC春モデル発表会を開催 - レノボとの合弁についての質問が相次ぐ
PC本体 02/01 17:55
NEC、第2世代Intel Core搭載でAV機能もさらに強化した新型「VALUESTAR W」
PC本体 02/01 11:30
NEC、液晶一体型「VALUESTAR N」を第2世代Intel Core搭載などリニューアル
PC本体 02/01 11:30
NEC、スリムタワー「VALUESTAR L」春モデルに第2世代Intel Coreを搭載
PC本体 02/01 11:30
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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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