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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2011年02月25日(金)

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デル、「Intel 6シリーズ」チップセット搭載製品の販売を再開

PC本体 02/25 19:55

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HP、アジア地域向けに新たな個人向けPCと超薄型ディスプレイ

PC本体 02/25 15:49

2011年02月23日(水)

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富士通、最新FMVのカスタムメイドモデルが15%オフになるキャンペーン

PC本体 02/23 21:18

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東芝、第2世代Core iシリーズ搭載の液晶一体型「dynabook Qosmio」シリーズ

PC本体 02/23 13:00

2011年02月22日(火)

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レノボ・ジャパン、Fusion APU搭載のオールインワンPC「Lenovo C205」

PC本体 02/22 12:51

2011年02月20日(日)

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富士通、FMV春モデルのCore i5-2520M/i3-2310M搭載機種を2月26日提供開始

PC本体 02/20 09:07

2011年02月18日(金)

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日本エイサー、eMachinesブランドの薄型デスクトップPC2機種

PC本体 02/18 14:07

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ツクモ、最新のCore i7-990X EE搭載のデスクトップPC2機種

PC本体 02/18 10:00

2011年02月15日(火)

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エプソン、会計事務所向けPC「インターKX」2機種

SOHO/SMB 02/15 17:33

2011年02月14日(月)

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23インチ液晶の一体型PCをお手頃価格で! - デル「Inspiron One 2310」

PC本体 02/14 16:56

2011年02月10日(木)

Top

ドスパラ、6コアのCore i7-970を搭載したゲーミングPC2機種を発売

パソコン 02/10 23:00

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富士通WEB MARTにてアウトレットPCが5,000円オフの週末限定キャンペーン

PC本体 02/10 22:13

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デル、「Intel 6シリーズ」チップセットの不具合への対応策を発表

PC本体 02/10 20:15

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G-Tune、NVIDIA GeForce GTX 560 Tiを搭載したゲーミングデスクトップPC

PC本体 02/10 16:32

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マウス、Core i7-950とGeForce GTX 560Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 02/10 15:49

2011年02月03日(木)

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日本エイサー、ブルーレイ内蔵の23インチ液晶一体型テレビパソコン

PC本体 02/03 20:22

2011年02月02日(水)

Top

富士通WEB MARTに、2011年春モデルの「わけあり品」が登場

PC本体 02/02 21:01

2011年02月01日(火)

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NEC、PC春モデル発表会を開催 - レノボとの合弁についての質問が相次ぐ

PC本体 02/01 17:55

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NEC、第2世代Intel Core搭載でAV機能もさらに強化した新型「VALUESTAR W」

PC本体 02/01 11:30

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NEC、液晶一体型「VALUESTAR N」を第2世代Intel Core搭載などリニューアル

PC本体 02/01 11:30

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NEC、スリムタワー「VALUESTAR L」春モデルに第2世代Intel Coreを搭載

PC本体 02/01 11:30

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/18 16:15

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【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得

06/18 16:00

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G-GEAR、『エースコンバット7』動作確認済デスクトップPC

PCゲーミング 06/17 18:37

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マウス、「夏休みこども自由研究 in 沖縄」でPC組み立て受付中

キャンペーン / イベント 06/16 19:18

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