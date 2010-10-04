「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2010年10月28日(木)
オンキヨー、Core i7搭載の「ファイナルファンタジーXIV」推奨デスクトップ
PC本体 10/28 15:23
2010年10月26日(火)
オンキヨー、一体型デスクトップPCのラインナップを一新 - 3シリーズ5機種
PC本体 10/26 18:28
エプソンダイレクト、BTOに対応した小型で低消費電力のデスクトップPC
SOHO/SMB 10/26 13:38
エプソンダイレクト、体積約2.7リットルのBTO対応コンパクトデスクトップPC
PC本体 10/26 11:48
2010年10月22日(金)
オンキヨー、えいすう総研との協業による小中学生向け「educationPC」
SOHO/SMB 10/22 21:00
オンキヨー、eラーニング「eドリル」に対応した小中学生向け学習用PC
PC本体 10/22 19:50
オンキヨー、『タワー オブ アイオン』推奨のマイクロタワーデスクトップPC
PC本体 10/22 19:48
ドスパラ、AMD Radeon HD 6870を搭載したゲーミングデスクトップPC
パソコン 10/22 16:57
ドスパラ、『メダル・オブ・オナー』推奨デスクトップPCを2モデル
パソコン 10/22 16:52
2010年10月21日(木)
サイコム、Core i3搭載で3万円台からの低価格ミニタワーデスクトップPC
PC本体 10/21 17:14
2010年10月20日(水)
NEC、国内最小クラスのワークステーション「Express5800/51Mb」
SOHO/SMB 10/20 13:00
NEC、コンパクトサイズのワークステーション「Express5800/51Mb」
PC本体 10/20 12:13
2010年10月19日(火)
サイコム、標準でハイスペック構成のBTO対応ゲーミングデスクトップPC
PC本体 10/19 19:07
2010年10月18日(月)
日本エイサー、eMachinesブランドで実売4万円前後からのデスクトップPC
PC本体 10/18 15:35
2010年10月14日(木)
マウスとエディオン、共同企画PC「E-GG+」シリーズの"モンハン"推奨モデル
PC本体 10/14 15:57
G-Tune、「ロスト プラネット 2」推奨PCを3機種 - 3D標準対応モデルも用意
PC本体 10/14 15:13
ドスパラ、Core i7-870搭載の「ロスト プラネット 2」推奨デスクトップPC
パソコン 10/14 12:02
2010年10月13日(水)
富士通、省電力性を追求した企業向けPCの新モデル31機種を発表
SOHO/SMB 10/13 17:00
富士通、企業向けPC「ESPRIMO」「LIFEBOOK」のラインナップを一新
PC本体 10/13 16:00
レノボ、20型ワイド液晶ディスプレイ付属で6万円前後の「Lenovo H310」
PC本体 10/13 13:44
レノボ、新マルチタッチ技術を採用したオールインワンデスクトップPC
PC本体 10/13 13:44
2010年10月12日(火)
ドスパラ、NVIDIA GeForce GT 430を搭載したデスクトップPCを2機種
パソコン 10/12 17:37
2010年10月06日(水)
デル、量販店向け冬モデルとして15.6型ノート4機種とデスクトップ3機種
PC本体 10/06 11:57
2010年10月05日(火)
東芝、液晶一体型のAVPC「dynabook Qosmio D710」シリーズ
PC本体 10/05 21:08
2010年10月04日(月)
NEC、離席センサー搭載PCなど新型「Mate」「VersaPro」12タイプ32モデル
SOHO/SMB 10/04 15:00
NEC、ビジネスPCのラインナップを一新 - 離席センサー搭載PCなどを投入
PC本体 10/04 14:12
2010年10月01日(金)
オンキヨー、よりよい音楽環境を楽しめる直販専用秋冬モデル3機種を発売
PC本体 10/01 18:08
日本HP、同社初のユーザー交流イベントを開催
PC本体 10/01 01:41
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