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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2010年10月28日(木)

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マウス、GeForce GTX 460/470搭載の「FINAL FANTASY XIV」推奨認定PC

PC本体 10/28 16:05

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オンキヨー、Core i7搭載の「ファイナルファンタジーXIV」推奨デスクトップ

PC本体 10/28 15:23

2010年10月26日(火)

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オンキヨー、一体型デスクトップPCのラインナップを一新 - 3シリーズ5機種

PC本体 10/26 18:28

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エプソンダイレクト、BTOに対応した小型で低消費電力のデスクトップPC

SOHO/SMB 10/26 13:38

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エプソンダイレクト、体積約2.7リットルのBTO対応コンパクトデスクトップPC

PC本体 10/26 11:48

2010年10月22日(金)

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オンキヨー、えいすう総研との協業による小中学生向け「educationPC」

SOHO/SMB 10/22 21:00

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オンキヨー、eラーニング「eドリル」に対応した小中学生向け学習用PC

PC本体 10/22 19:50

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オンキヨー、『タワー オブ アイオン』推奨のマイクロタワーデスクトップPC

PC本体 10/22 19:48

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ドスパラ、AMD Radeon HD 6870を搭載したゲーミングデスクトップPC

パソコン 10/22 16:57

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ドスパラ、『メダル・オブ・オナー』推奨デスクトップPCを2モデル

パソコン 10/22 16:52

2010年10月21日(木)

Top

サイコム、Core i3搭載で3万円台からの低価格ミニタワーデスクトップPC

PC本体 10/21 17:14

2010年10月20日(水)

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NEC、国内最小クラスのワークステーション「Express5800/51Mb」

SOHO/SMB 10/20 13:00

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NEC、コンパクトサイズのワークステーション「Express5800/51Mb」

PC本体 10/20 12:13

2010年10月19日(火)

Top

サイコム、標準でハイスペック構成のBTO対応ゲーミングデスクトップPC

PC本体 10/19 19:07

2010年10月18日(月)

Top

日本エイサー、eMachinesブランドで実売4万円前後からのデスクトップPC

PC本体 10/18 15:35

2010年10月14日(木)

Top

マウスとエディオン、共同企画PC「E-GG+」シリーズの"モンハン"推奨モデル

PC本体 10/14 15:57

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G-Tune、「ロスト プラネット 2」推奨PCを3機種 - 3D標準対応モデルも用意

PC本体 10/14 15:13

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ドスパラ、Core i7-870搭載の「ロスト プラネット 2」推奨デスクトップPC

パソコン 10/14 12:02

2010年10月13日(水)

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富士通、省電力性を追求した企業向けPCの新モデル31機種を発表

SOHO/SMB 10/13 17:00

Top

富士通、企業向けPC「ESPRIMO」「LIFEBOOK」のラインナップを一新

PC本体 10/13 16:00

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レノボ、20型ワイド液晶ディスプレイ付属で6万円前後の「Lenovo H310」

PC本体 10/13 13:44

Top

レノボ、新マルチタッチ技術を採用したオールインワンデスクトップPC

PC本体 10/13 13:44

2010年10月12日(火)

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ドスパラ、NVIDIA GeForce GT 430を搭載したデスクトップPCを2機種

パソコン 10/12 17:37

2010年10月06日(水)

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デル、量販店向け冬モデルとして15.6型ノート4機種とデスクトップ3機種

PC本体 10/06 11:57

2010年10月05日(火)

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東芝、液晶一体型のAVPC「dynabook Qosmio D710」シリーズ

PC本体 10/05 21:08

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デル、地デジ内蔵21.5/23型一体型デスクトップ「Inspiron One 2205/2310」

PC本体 10/05 13:11

2010年10月04日(月)

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NEC、離席センサー搭載PCなど新型「Mate」「VersaPro」12タイプ32モデル

SOHO/SMB 10/04 15:00

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NEC、ビジネスPCのラインナップを一新 - 離席センサー搭載PCなどを投入

PC本体 10/04 14:12

2010年10月01日(金)

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オンキヨー、よりよい音楽環境を楽しめる直販専用秋冬モデル3機種を発売

PC本体 10/01 18:08

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日本HP、同社初のユーザー交流イベントを開催

PC本体 10/01 01:41

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「デスクトップPC」の検索結果

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/18 16:15

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【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得

06/18 16:00

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G-GEAR、『エースコンバット7』動作確認済デスクトップPC

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