「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2010年08月27日(金)
ドスパラ、GeForce GTX 460搭載の「モンスターハンター」 推奨PC
パソコン 08/27 18:36
ドスパラ、NVIDIA Quadro 4000搭載のPCワークステーション
パソコン 08/27 17:13
2010年08月24日(火)
マウス、GeForce GTX 460およびCore i7-980搭載のデスクトップPC
PC本体 08/24 15:00
エプソンダイレクト、拡張性とコストパフォーマンスに優れたデスクトップPC
SOHO/SMB 08/24 13:00
エプソンダイレクト、既存の周辺機器を有効活用できる低価格デスクトップPC
PC本体 08/24 12:13
2010年08月20日(金)
ドスパラ、『クロスファイア』などアラリオ運営4タイトルの推奨PC9モデル
パソコン 08/20 20:06
マウスと上新電機、「モンスターハンター フロンティア オンライン」推奨PC
PC本体 08/20 15:00
2010年08月19日(木)
6コアCPU&16GBメモリなどハイスペックで遊べる - デル「Studio XPS 7100」
PC本体 08/19 09:00
2010年08月18日(水)
G-Tune、フラグシップ「MASTERPIECE」にGPU水冷ユニット採用の3モデル
PC本体 08/18 15:00
2010年08月13日(金)
ドスパラ、Core i7-870搭載「Another Day」推奨デスクトップ2機種
パソコン 08/13 12:52
2010年08月10日(火)
レノボ、タワー型/スモールフォームファクタ型の企業向けデスクトップPC
SOHO/SMB 08/10 17:09
レノボ、タワー型/スモールフォームファクタ型の「ThinkCentere A70」2機種
PC本体 08/10 14:11
2010年08月09日(月)
2010年08月05日(木)
日本エイサー、多彩な端子を備えたCore i5搭載デスクトップ
SOHO/SMB 08/05 19:55
日本エイサー、6コアCPU搭載でEasySwap対応のデスクトップ
SOHO/SMB 08/05 19:49
日本エイサー、Phenom II X6・Radeon HD 5450搭載のデスクトップPC
PC本体 08/05 19:14
日本エイサー、Core i5搭載デスクトップのコストパフォーマンスモデル
PC本体 08/05 18:24
日本HP、POS端末に最適化したPC2機種を発売 - POSソリューションも提供開始
PC本体 08/05 12:40
日本HP、POS向けデスクトップPC2機種を発売し、ソリューションの協業を発表
SOHO/SMB 08/05 08:30
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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC
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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC
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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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マウス、「夏休みこども自由研究 in 沖縄」でPC組み立て受付中
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