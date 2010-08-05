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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2010年08月27日(金)

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ドスパラ、GeForce GTX 460搭載の「モンスターハンター」 推奨PC

パソコン 08/27 18:36

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ドスパラ、NVIDIA Quadro 4000搭載のPCワークステーション

パソコン 08/27 17:13

2010年08月24日(火)

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マウス、GeForce GTX 460およびCore i7-980搭載のデスクトップPC

PC本体 08/24 15:00

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エプソンダイレクト、拡張性とコストパフォーマンスに優れたデスクトップPC

SOHO/SMB 08/24 13:00

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エプソンダイレクト、既存の周辺機器を有効活用できる低価格デスクトップPC

PC本体 08/24 12:13

2010年08月20日(金)

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ドスパラ、『クロスファイア』などアラリオ運営4タイトルの推奨PC9モデル

パソコン 08/20 20:06

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マウスと上新電機、「モンスターハンター フロンティア オンライン」推奨PC

PC本体 08/20 15:00

2010年08月19日(木)

Top

6コアCPU&16GBメモリなどハイスペックで遊べる - デル「Studio XPS 7100」

PC本体 08/19 09:00

2010年08月18日(水)

Top

G-Tune、フラグシップ「MASTERPIECE」にGPU水冷ユニット採用の3モデル

PC本体 08/18 15:00

2010年08月13日(金)

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ドスパラ、Core i7-870搭載「Another Day」推奨デスクトップ2機種

パソコン 08/13 12:52

2010年08月10日(火)

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レノボ、タワー型/スモールフォームファクタ型の企業向けデスクトップPC

SOHO/SMB 08/10 17:09

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レノボ、タワー型/スモールフォームファクタ型の「ThinkCentere A70」2機種

PC本体 08/10 14:11

2010年08月09日(月)

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ドスパラ、GeForce GTX 460搭載の「FINAL FANTASY XIV」推奨認定パソコン

パソコン 08/09 17:37

2010年08月05日(木)

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日本エイサー、多彩な端子を備えたCore i5搭載デスクトップ

SOHO/SMB 08/05 19:55

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日本エイサー、6コアCPU搭載でEasySwap対応のデスクトップ

SOHO/SMB 08/05 19:49

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日本エイサー、Phenom II X6・Radeon HD 5450搭載のデスクトップPC

PC本体 08/05 19:14

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日本エイサー、Core i5搭載デスクトップのコストパフォーマンスモデル

PC本体 08/05 18:24

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日本HP、POS端末に最適化したPC2機種を発売 - POSソリューションも提供開始

PC本体 08/05 12:40

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日本HP、POS向けデスクトップPC2機種を発売し、ソリューションの協業を発表

SOHO/SMB 08/05 08:30

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/18 16:15

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【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得

06/18 16:00

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G-GEAR、『エースコンバット7』動作確認済デスクトップPC

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マウス、「夏休みこども自由研究 in 沖縄」でPC組み立て受付中

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