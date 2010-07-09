「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2010年07月28日(水)
富士通がらくらくホンと連携する新「らくらくパソコン」を発表
PC本体 07/28 09:30
2010年07月27日(火)
富士通、シニア/初心者向け「らくらくパソコン」新モデル2機種
PC本体 07/27 15:42
2010年07月23日(金)
ドスパラ、Core i7搭載モデルなど「エルソード」推奨デスクトップPC3機種
パソコン 07/23 15:39
ツクモ、Core i5-760搭載の「Blade Chronicle」推奨デスクトップPC
PC本体 07/23 12:32
デル、Core i7-960&Blu-ray搭載の「ファイナルファンタジー XIV」推奨PC
PC本体 07/23 12:07
2010年07月22日(木)
日本HP、21.5型液晶一体型デスクトップPCを法人向けに発売
SOHO/SMB 07/22 12:26
日本HP、初の法人向け液晶ディスプレイ一体型デスクトップPCを発売
PC本体 07/22 12:24
2010年07月21日(水)
マウス、 各種最適化により高速起動を実現したデスクトップ2機種
PC本体 07/21 15:00
レノボ、「IdeaCentre B305」に同社初のテレビチューナー内蔵モデルを追加
PC本体 07/21 13:33
2010年07月20日(火)
日本HP、「ファイナルファンタジーXIV」動作推奨認定デスクトップPC
PC本体 07/20 15:08
ツクモ、 Core i7-870搭載の「FINAL FANTASY XIV」の推奨認定モデル
PC本体 07/20 13:30
G-Tune、Core i7-970搭載のハイスペックゲームデスクトップPC3機種
PC本体 07/20 12:27
ドスパラ、Core i7搭載の「FINAL FANTASY XIV」推奨認定デスクトップPC
パソコン 07/20 12:07
マウス、 Core i5-760/Core i7-970搭載のパフォーマンスデスクトップ3機種
PC本体 07/20 11:27
2010年07月16日(金)
ドスパラ、「エターナルシティ2」推奨デスクトップ2機種と15.6型ノート
パソコン 07/16 19:00
ドスパラ、「Dragon Nest」推奨デスクトップを期間限定4万円台で販売
パソコン 07/16 19:00
ツクモ、Core i3＋GeForce GT 240搭載の「エターナルシティ2」推奨PC
PC本体 07/16 17:17
G-Tune、Core 2 DuoやCore i7搭載の「エターナルシティ2」推奨デスクトップ
PC本体 07/16 16:00
2010年07月12日(月)
ドスパラ、GeForce GTX 460搭載のデスクトップ3モデル
パソコン 07/12 14:39
マウス、GeForce GTX 460搭載のハイパフォーマンスデスクトップPC2機種
PC本体 07/12 13:35
G-Tune、Core i7モデルなどGeForce GTX 460搭載デスクトップPC2製品
PC本体 07/12 13:00
2010年07月09日(金)
ヨドバシ、地デジ搭載液晶セットなどマウス製デスクトップ2機種を販売
PC本体 07/09 18:40
マウスコンピューター、6コアCPU搭載で6万円台からのデスクトップPC3機種
PC本体 07/09 17:45
ドスパラ、ノートを含むCore i7/i3搭載の「Angelic Crest」推奨PC
パソコン 07/09 13:53
2010年07月07日(水)
レノボ、超薄型のオールインワンデスクトップPC「IdeaCentre A310」
PC本体 07/07 14:49
2010年07月02日(金)
三菱電機、企業向けデスクトップ「apricot」新製品 - Core i7/i5/i3搭載
PC本体 07/02 19:20
三菱電機、Intel Core i7/i5/i3を搭載した企業向けデスクトップを発売
SOHO/SMB 07/02 18:50
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
「デスクトップPC」の検索結果
ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル
PC本体 06/25 15:11
ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC
PCゲーミング 06/21 17:33
ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
PC本体 06/21 13:10
G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 06/20 20:44
ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC
PC本体 06/19 18:34
日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
PC本体 06/18 18:45
XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」
キャンペーン / イベント 06/18 16:15
【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得
06/18 16:00
G-GEAR、『エースコンバット7』動作確認済デスクトップPC
PCゲーミング 06/17 18:37
マウス、「夏休みこども自由研究 in 沖縄」でPC組み立て受付中
キャンペーン / イベント 06/16 19:18