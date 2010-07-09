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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2010年07月28日(水)

Top

G-Tune、Core i7とGeForce GTX 470搭載の「タワー オブ アイオン」推奨PC

PC本体 07/28 15:00

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富士通がらくらくホンと連携する新「らくらくパソコン」を発表

PC本体 07/28 09:30

2010年07月27日(火)

Top

富士通、シニア/初心者向け「らくらくパソコン」新モデル2機種

PC本体 07/27 15:42

2010年07月23日(金)

Top

ドスパラ、Core i7搭載モデルなど「エルソード」推奨デスクトップPC3機種

パソコン 07/23 15:39

Top

ツクモ、Core i5-760搭載の「Blade Chronicle」推奨デスクトップPC

PC本体 07/23 12:32

Top

デル、Core i7-960&Blu-ray搭載の「ファイナルファンタジー XIV」推奨PC

PC本体 07/23 12:07

2010年07月22日(木)

Top

日本HP、21.5型液晶一体型デスクトップPCを法人向けに発売

SOHO/SMB 07/22 12:26

Top

日本HP、初の法人向け液晶ディスプレイ一体型デスクトップPCを発売

PC本体 07/22 12:24

2010年07月21日(水)

Top

マウス、 各種最適化により高速起動を実現したデスクトップ2機種

PC本体 07/21 15:00

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レノボ、「IdeaCentre B305」に同社初のテレビチューナー内蔵モデルを追加

PC本体 07/21 13:33

2010年07月20日(火)

Top

日本HP、「ファイナルファンタジーXIV」動作推奨認定デスクトップPC

PC本体 07/20 15:08

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ツクモ、 Core i7-870搭載の「FINAL FANTASY XIV」の推奨認定モデル

PC本体 07/20 13:30

Top

G-Tune、Core i7-970搭載のハイスペックゲームデスクトップPC3機種

PC本体 07/20 12:27

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ドスパラ、Core i7搭載の「FINAL FANTASY XIV」推奨認定デスクトップPC

パソコン 07/20 12:07

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G-Tune、Core i7-870搭載の「FINAL FANTASY XIV」の推奨認定PCを発売

PC本体 07/20 12:03

Top

マウス、 Core i5-760/Core i7-970搭載のパフォーマンスデスクトップ3機種

PC本体 07/20 11:27

2010年07月16日(金)

Top

ドスパラ、「エターナルシティ2」推奨デスクトップ2機種と15.6型ノート

パソコン 07/16 19:00

Top

ドスパラ、「Dragon Nest」推奨デスクトップを期間限定4万円台で販売

パソコン 07/16 19:00

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ツクモ、Core i3＋GeForce GT 240搭載の「エターナルシティ2」推奨PC

PC本体 07/16 17:17

Top

G-Tune、Core 2 DuoやCore i7搭載の「エターナルシティ2」推奨デスクトップ

PC本体 07/16 16:00

2010年07月12日(月)

Top

ドスパラ、GeForce GTX 460搭載のデスクトップ3モデル

パソコン 07/12 14:39

Top

マウス、GeForce GTX 460搭載のハイパフォーマンスデスクトップPC2機種

PC本体 07/12 13:35

Top

G-Tune、Core i7モデルなどGeForce GTX 460搭載デスクトップPC2製品

PC本体 07/12 13:00

2010年07月09日(金)

Top

ヨドバシ、地デジ搭載液晶セットなどマウス製デスクトップ2機種を販売

PC本体 07/09 18:40

Top

マウスコンピューター、6コアCPU搭載で6万円台からのデスクトップPC3機種

PC本体 07/09 17:45

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ドスパラ、ノートを含むCore i7/i3搭載の「Angelic Crest」推奨PC

パソコン 07/09 13:53

2010年07月07日(水)

Top

レノボ、超薄型のオールインワンデスクトップPC「IdeaCentre A310」

PC本体 07/07 14:49

2010年07月02日(金)

Top

三菱電機、企業向けデスクトップ「apricot」新製品 - Core i7/i5/i3搭載

PC本体 07/02 19:20

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三菱電機、Intel Core i7/i5/i3を搭載した企業向けデスクトップを発売

SOHO/SMB 07/02 18:50

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

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