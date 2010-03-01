「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2010年03月25日(木)
デル、ゲーミングデスクトップ「Alienware」にCore i5/7搭載の低価格モデル
PC本体 03/25 12:30
2010年03月23日(火)
G-Tune、特典付「Blade Chronicle」推奨デスクトップ2機種
PC本体 03/23 15:00
2010年03月19日(金)
マウス、Quadro FX搭載デスクトップ購入でPhotoshop CS4などをプレゼント
PC本体 03/19 15:00
デル・オンラインストア -目的別買い方指南-
PC本体 PR 03/19 09:00
2010年03月18日(木)
日本HP、高性能デスクトップ「HPE190jp/CT」でCore i7-980Xが選択可能に
PC本体 03/18 12:46
2010年03月17日(水)
ドスパラ、Core i7- 980X EE搭載デスクトップ3機種を発売
パソコン 03/17 16:00
エプソンダイレクト、「Endeavor Pro7000」のBTOにCore i7-980Xを追加
PC本体 03/17 14:52
G-Tune、Core i7-980X搭載でSSD RAID構成のハイエンドデスクトップ3機種
PC本体 03/17 12:00
マウスコンピューター、Core i7-980X搭載のハイエンドデスクトップ2機種
PC本体 03/17 11:00
2010年03月12日(金)
デル、リモート管理が可能な企業向けデスクトップ「Dell OptiPlex 980」
SOHO/SMB 03/12 17:30
デル、エネルギー効率が優れた企業向けデスクトップ「Dell OptiPlex 980」
PC本体 03/12 16:27
デル・オンラインストアの歩き方 - パソコン購入ガイド -
PC本体 PR 03/12 09:00
2010年03月11日(木)
超小型ボディにエンタテインメント機能を凝縮 - デル「Inspiron Zino HD」
PC本体 03/11 07:00
2010年03月08日(月)
日本HP、パソコン本体が最大34%割引になる2つのキャンペーンを開始
PC本体 03/08 15:01
2010年03月01日(月)
マウス、8万円台から買えるCore i7-930搭載デスクトップ3機種
PC本体 03/01 15:00
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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC
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