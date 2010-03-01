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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2010年03月25日(木)

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デル、ゲーミングデスクトップ「Alienware」にCore i5/7搭載の低価格モデル

PC本体 03/25 12:30

2010年03月23日(火)

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G-Tune、特典付「Blade Chronicle」推奨デスクトップ2機種

PC本体 03/23 15:00

2010年03月19日(金)

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マウス、Quadro FX搭載デスクトップ購入でPhotoshop CS4などをプレゼント

PC本体 03/19 15:00

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デル・オンラインストア -目的別買い方指南-

PC本体 PR 03/19 09:00

2010年03月18日(木)

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日本HP、高性能デスクトップ「HPE190jp/CT」でCore i7-980Xが選択可能に

PC本体 03/18 12:46

2010年03月17日(水)

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ドスパラ、Core i7- 980X EE搭載デスクトップ3機種を発売

パソコン 03/17 16:00

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エプソンダイレクト、「Endeavor Pro7000」のBTOにCore i7-980Xを追加

PC本体 03/17 14:52

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G-Tune、Core i7-980X搭載でSSD RAID構成のハイエンドデスクトップ3機種

PC本体 03/17 12:00

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マウスコンピューター、Core i7-980X搭載のハイエンドデスクトップ2機種

PC本体 03/17 11:00

2010年03月12日(金)

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デル、リモート管理が可能な企業向けデスクトップ「Dell OptiPlex 980」

SOHO/SMB 03/12 17:30

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デル、エネルギー効率が優れた企業向けデスクトップ「Dell OptiPlex 980」

PC本体 03/12 16:27

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デル・オンラインストアの歩き方 - パソコン購入ガイド -

PC本体 PR 03/12 09:00

2010年03月11日(木)

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超小型ボディにエンタテインメント機能を凝縮 - デル「Inspiron Zino HD」

PC本体 03/11 07:00

2010年03月08日(月)

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日本HP、パソコン本体が最大34%割引になる2つのキャンペーンを開始

PC本体 03/08 15:01

2010年03月01日(月)

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G-Tune、Intel X25 SSD RAID＋1TB HDDのCore i7デスクトップ4機種 - 13万円台から

PC本体 03/01 19:00

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マウス、8万円台から買えるCore i7-930搭載デスクトップ3機種

PC本体 03/01 15:00

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/18 16:15

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【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得

06/18 16:00

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G-GEAR、『エースコンバット7』動作確認済デスクトップPC

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マウス、「夏休みこども自由研究 in 沖縄」でPC組み立て受付中

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