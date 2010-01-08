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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2010年01月27日(水)

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ソフマップ、オリジナルPC「メガバーガーパソコン」など春モデル10機種

PC本体 01/27 23:00

2010年01月25日(月)

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日本HP、東京生産3周年記念の"HP×アイドリング!!! 「メイド in TOKYO」キャンペーン"

PC本体 01/25 19:06

2010年01月21日(木)

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オンキヨー、21.5型/23型ワイド液晶付きCore i3デスクトップ「S7」シリーズ

PC本体 01/21 20:30

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オンキヨー、NVIDIA ION採用の21.5型液晶一体型デスクトップ「E4」

PC本体 01/21 20:30

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富士通、Core iシリーズ搭載の企業向けパソコン21機種を発表

SOHO/SMB 01/21 19:00

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富士通、企業向けパソコンにCore iシリーズ搭載の新機種

PC本体 01/21 18:17

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日本HP、Core i7-900番台専用ミニタワー新シリーズ「HPE 190」

PC本体 01/21 11:00

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日本HP、Core i5/i7 ＆ Phenom II X4採用ミニタワー「e9000」春モデル

PC本体 01/21 11:00

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日本HP、低価格デスクトップ「p6000」シリーズの2010年春モデル

PC本体 01/21 11:00

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日本HP、価格39,930円からのスリムタワー「s5000」シリーズ

PC本体 01/21 11:00

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日本HP、Core i3/i7採用23型液晶ボードPC「HP TouchSmart 600PC」

PC本体 01/21 11:00

2010年01月18日(月)

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富士通、Core i3/i5採用のタッチ液晶ボードPC「FMV-DESKPOWER F」

PC本体 01/18 11:00

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富士通、22型/24型液晶付属デスクトップ「FMV-DESKPOWER CE」

PC本体 01/18 11:00

2010年01月13日(水)

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エプソンダイレクト、Clarkdaleおよび新チップセット対応のスリムデスクトップ

PC本体 01/13 12:00

2010年01月12日(火)

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NEC、難燃性バイオプラスチック採用のビジネス向けPC新製品

PC本体 01/12 21:35

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NEC、消費電力最大30%削減のビジネス向けPC新モデル

SOHO/SMB 01/12 20:30

2010年01月09日(土)

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デル、Core i5/i7搭載デスクトップ「Studio XPS 8100」

PC本体 01/09 03:27

2010年01月08日(金)

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TSUKUMO、Core i3/i5搭載デスクトップ - 59,980円から

PC本体 01/08 11:30

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ソフマップ、Core i3/i5採用デスクトップ「スペシャルバーガーパソコン」

PC本体 01/08 11:00

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ドスパラ、手のひらサイズの小型PC「raytrek NUC」シリーズ3モデル

PC本体 06/25 15:11

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/18 16:15

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【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得

06/18 16:00

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G-GEAR、『エースコンバット7』動作確認済デスクトップPC

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