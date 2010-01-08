「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2010年01月27日(水)
ソフマップ、オリジナルPC「メガバーガーパソコン」など春モデル10機種
PC本体 01/27 23:00
2010年01月25日(月)
2010年01月21日(木)
オンキヨー、21.5型/23型ワイド液晶付きCore i3デスクトップ「S7」シリーズ
PC本体 01/21 20:30
オンキヨー、NVIDIA ION採用の21.5型液晶一体型デスクトップ「E4」
PC本体 01/21 20:30
富士通、Core iシリーズ搭載の企業向けパソコン21機種を発表
SOHO/SMB 01/21 19:00
富士通、企業向けパソコンにCore iシリーズ搭載の新機種
PC本体 01/21 18:17
日本HP、Core i7-900番台専用ミニタワー新シリーズ「HPE 190」
PC本体 01/21 11:00
日本HP、Core i5/i7 ＆ Phenom II X4採用ミニタワー「e9000」春モデル
PC本体 01/21 11:00
日本HP、低価格デスクトップ「p6000」シリーズの2010年春モデル
PC本体 01/21 11:00
日本HP、価格39,930円からのスリムタワー「s5000」シリーズ
PC本体 01/21 11:00
日本HP、Core i3/i7採用23型液晶ボードPC「HP TouchSmart 600PC」
PC本体 01/21 11:00
2010年01月18日(月)
富士通、Core i3/i5採用のタッチ液晶ボードPC「FMV-DESKPOWER F」
PC本体 01/18 11:00
富士通、22型/24型液晶付属デスクトップ「FMV-DESKPOWER CE」
PC本体 01/18 11:00
2010年01月13日(水)
エプソンダイレクト、Clarkdaleおよび新チップセット対応のスリムデスクトップ
PC本体 01/13 12:00
2010年01月12日(火)
NEC、難燃性バイオプラスチック採用のビジネス向けPC新製品
PC本体 01/12 21:35
NEC、消費電力最大30%削減のビジネス向けPC新モデル
SOHO/SMB 01/12 20:30
2010年01月09日(土)
デル、Core i5/i7搭載デスクトップ「Studio XPS 8100」
PC本体 01/09 03:27
2010年01月08日(金)
TSUKUMO、Core i3/i5搭載デスクトップ - 59,980円から
PC本体 01/08 11:30
ソフマップ、Core i3/i5採用デスクトップ「スペシャルバーガーパソコン」
PC本体 01/08 11:00
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