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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2009年06月20日(土)

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ユニットコム、ブラック塗装新ケース採用のゲーム向けデスクトップ

PC本体 06/20 08:00

2009年06月19日(金)

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シンプルさが心地よいハイスペック機 - 富士通「FMV-DESKPOWER CE/D50N」

PC本体 06/19 17:48

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マルチメディア機能を高次元で融合! 富士通「FMV-DESKPOWER LX/D90N」

PC本体 06/19 17:46

2009年06月18日(木)

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液晶一体型デスクトップ「FMV-DESKPOWER F/D70D」組み立て教室開催

PC本体 06/18 17:27

2009年06月05日(金)

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ユニットコム、Phenom II X2 550 Black Edition搭載ゲーム向けデスクトップ

PC本体 06/05 20:00

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ユニットコム、Core i7-920とGeForce GTX 260(SLI)搭載ゲーム向けデスクトップ

PC本体 06/05 20:00

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ユニットコム、Core i7-950とGeForce GTX 285(SLI)搭載のゲーム向けミドルタワー

PC本体 06/05 20:00

2009年06月04日(木)

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ドスパラ、「Prime Galleria ザ・シムズ 3 推奨モデル」2機種発売

パソコン 06/04 20:08

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Core i7-975 Extreme搭載デスクトップ「Prime Galleria ZX2」-価格279,980円

パソコン 06/04 19:14

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Core i7-950搭載デスクトップ「Prime Galleria ZX 950」-価格169,980円

パソコン 06/04 18:56

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ドスパラ、Phenom II X2 550搭載デスクトップ「Prime A Lightning PM」-価格45,980円

パソコン 06/04 17:04

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ドスパラ、Phenom II X4 945搭載デスクトップ「Prime A Galleria PFR」

パソコン 06/04 16:39

2009年06月03日(水)

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NEC、最薄部27.5mmの新Netbook「LaVie Light」メディア向け説明会

PC本体 06/03 12:48

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Core i7-950とGeForce GTX 285搭載デスクトップ「VIP i7950X58P/GTX285BK」

PC本体 06/03 08:00

2009年06月02日(火)

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ユニットコム、NVIDIA GeForce 9300チップセット搭載Mini-ITXデスクトップ

PC本体 06/02 10:09

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

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