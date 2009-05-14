「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2009年05月26日(火)
ドスパラ、「ラグナロクオンライン」推奨のC2D E8400デスクトップ - 価格79,980円
パソコン 05/26 21:25
2009年05月23日(土)
マウスとノジマ、GeForce GTX 260やBDドライブ搭載のリネII推奨PC
PC本体 05/23 09:00
2009年05月21日(木)
2009年05月19日(火)
2009年05月15日(金)
2009年05月14日(木)
2009年05月01日(金)
マウスとコジマ、21.5型フルHD液晶付きC2Dデスクトップ - 価格99,800円
PC本体 05/01 15:00
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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
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PCゲーミング 06/20 20:44
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PC本体 06/19 18:34
日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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G-GEAR、『エースコンバット7』動作確認済デスクトップPC
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マウス、「夏休みこども自由研究 in 沖縄」でPC組み立て受付中
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