「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2009年01月22日(木)
日本HP、個人向けデスクトップPCの量販店モデル3シリーズ4モデルを発売
PC本体 01/22 11:00
ダブル地デジTVチューナー搭載の25.5型ワイドフルHD液晶一体型ボードPC
PC本体 01/22 11:00
2009年01月13日(火)
NEC、C2Q 8200＋G45採用で性能大向上のマイクロタワーPC「VALUESTAR M」
PC本体 01/13 11:00
NEC、BDドライブ/3波対応Wチューナー標準搭載の22型ワイド液晶一体型水冷PC
PC本体 01/13 11:00
3波対応ダブルTVチューナー搭載のC2Qデスクトップ「VALUESTAR L VL770/SG」
PC本体 01/13 11:00
NEC、22型ワイド/19型ワイド液晶付きLui PCリモーター搭載スリムタワーPC
PC本体 01/13 11:00
2009年01月11日(日)
G-Tune、AMD Phenom II X4搭載の「Dragon」対応ゲーマー向けデスクトップ
PC本体 01/11 03:00
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PCゲーミング 06/21 17:33
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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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