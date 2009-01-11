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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2009年01月22日(木)

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日本HP、価格36,750円の直販限定ミニタワーPC「HP Pavilion Desktop PC a6720」

PC本体 01/22 11:00

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日本HP、個人向けデスクトップPCの量販店モデル3シリーズ4モデルを発売

PC本体 01/22 11:00

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ダブル地デジTVチューナー搭載の25.5型ワイドフルHD液晶一体型ボードPC

PC本体 01/22 11:00

2009年01月13日(火)

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NEC、C2Q 8200＋G45採用で性能大向上のマイクロタワーPC「VALUESTAR M」

PC本体 01/13 11:00

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NEC、BDドライブ/3波対応Wチューナー標準搭載の22型ワイド液晶一体型水冷PC

PC本体 01/13 11:00

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Vista Ultimate & 2TB HDDでサーバ機能強化の「VALUESTAR R Luiモデル マイクロタワータイプ」

PC本体 01/13 11:00

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3波対応ダブルTVチューナー搭載のC2Qデスクトップ「VALUESTAR L VL770/SG」

PC本体 01/13 11:00

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NEC、長時間録画とAVCREC対応の19型ワイド液晶一体型デスクトップ「VALUESTAR N」

PC本体 01/13 11:00

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NEC、22型ワイド/19型ワイド液晶付きLui PCリモーター搭載スリムタワーPC

PC本体 01/13 11:00

2009年01月11日(日)

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G-Tune、GeForce GTX 285/295採用のCore i7搭載デスクトップPC4モデル

PC本体 01/11 03:00

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G-Tune、AMD Phenom II X4搭載の「Dragon」対応ゲーマー向けデスクトップ

PC本体 01/11 03:00

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/18 16:15

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【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得

06/18 16:00

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G-GEAR、『エースコンバット7』動作確認済デスクトップPC

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マウス、「夏休みこども自由研究 in 沖縄」でPC組み立て受付中

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「ROG ZEPYRUS S GX701GXR」特濃レビュー、至高のASUS製ゲーミングノートPC

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