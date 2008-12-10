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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2008年12月26日(金)

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日本HP、25.5型ワイド/22型ワイドタッチパネル液晶一体型PC

PC本体 12/26 20:10

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日本HP、B5用紙比80%サイズのコンパクトデスクトップ - 約4万円から

PC本体 12/26 19:39

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日本HP、19型ワイド液晶 & W地デジチューナー搭載デスクトップ- 価格約7万円

PC本体 12/26 18:22

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日本HP、79,800円のCore 2 Quad搭載ミニタワーPC

PC本体 12/26 17:27

2008年12月19日(金)

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地デジチューナー搭載の16型ワイドボードPC - 富士通「FMV-DESKPOWER F/C50T」を試す

PC本体 12/19 11:00

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HP、5万円台のピアノブラックミニタワーPC「HP Pavilion Desktop PC a6700」

PC本体 12/19 00:25

2008年12月17日(水)

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メンテナンス性とパフォーマンスの高いマイクロタワーPC - エプソンダイレクト「Endeavor MR6000」

PC本体 12/17 23:00

2008年12月16日(火)

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富士通、Eaglelake採用で性能を強化した液晶付きデスクトップ「FMV-DESKPOWER CE」

PC本体 12/16 05:30

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富士通、19型ワイドWXGA+液晶搭載省スペース一体型PC「FMV-DESKPOWER EK」

PC本体 12/16 05:30

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富士通、22型ワイドSXGA＋の液晶一体型AVデスクトップ「FMV-DESKPOWER LX」

PC本体 12/16 05:30

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富士通、AVCRECとDTCP-IP対応のリビングPC「FMV-TEO」シリーズ

PC本体 12/16 05:30

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富士通、地デジ/11n無線LAN標準搭載の液晶一体型PC「FMV-DESKPOWER F」

PC本体 12/16 04:51

2008年12月10日(水)

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G-Tune、Core i7搭載デスクトップを価格改訂 & XP搭載モデル追加

PC本体 12/10 21:58

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