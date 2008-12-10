「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2008年12月26日(金)
日本HP、25.5型ワイド/22型ワイドタッチパネル液晶一体型PC
PC本体 12/26 20:10
日本HP、B5用紙比80%サイズのコンパクトデスクトップ - 約4万円から
PC本体 12/26 19:39
日本HP、19型ワイド液晶 & W地デジチューナー搭載デスクトップ- 価格約7万円
PC本体 12/26 18:22
日本HP、79,800円のCore 2 Quad搭載ミニタワーPC
PC本体 12/26 17:27
2008年12月19日(金)
2008年12月17日(水)
2008年12月16日(火)
富士通、19型ワイドWXGA+液晶搭載省スペース一体型PC「FMV-DESKPOWER EK」
PC本体 12/16 05:30
富士通、22型ワイドSXGA＋の液晶一体型AVデスクトップ「FMV-DESKPOWER LX」
PC本体 12/16 05:30
富士通、AVCRECとDTCP-IP対応のリビングPC「FMV-TEO」シリーズ
PC本体 12/16 05:30
富士通、地デジ/11n無線LAN標準搭載の液晶一体型PC「FMV-DESKPOWER F」
PC本体 12/16 04:51
2008年12月10日(水)
G-Tune、Core i7搭載デスクトップを価格改訂 & XP搭載モデル追加
PC本体 12/10 21:58
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PC本体 06/19 18:34
日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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