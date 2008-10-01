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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2008年10月31日(金)

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富士通WEB MART、5,000円OFF/メモリ・送料無料のアウトレット商品週末キャンペーン

PC本体 10/31 23:22

2008年10月28日(火)

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デル、企業向けデスクトップ「OptiPlex」を一新 - 省電力、小型化を推進

PC本体 10/28 21:57

2008年10月24日(金)

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富士通、5,000円OFF+6つの特典付きアウトレット商品週末キャンペーン

PC本体 10/24 22:22

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デュアルコアAtom 330搭載のデスクトップ「Radiant Tiny330」- 価格34,800円

PC本体 10/24 21:03

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九十九電機、ラグナロク6周年を記念したACアダプタ採用小型デスクトップ

PC本体 10/24 13:30

2008年10月10日(金)

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富士通、モバイルノートが1万円OFF・送料無料になる週末キャンペーン

PC本体 10/10 19:25

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富士通、アウトレット商品が5,000円OFF・送料無料になる週末キャンペーン

PC本体 10/10 19:10

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eX.computer、4コアCPU対応省スペースデスクトップ- SSDも搭載可能

PC本体 10/10 00:30

2008年10月01日(水)

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NTT東、Atom搭載小型デスクトップ「NTT Eee Box B202」

パソコン 10/01 18:22

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/18 16:15

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【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得

06/18 16:00

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G-GEAR、『エースコンバット7』動作確認済デスクトップPC

PCゲーミング 06/17 18:37

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マウス、「夏休みこども自由研究 in 沖縄」でPC組み立て受付中

キャンペーン / イベント 06/16 19:18

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「ROG ZEPYRUS S GX701GXR」特濃レビュー、至高のASUS製ゲーミングノートPC

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