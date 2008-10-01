「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2008年10月31日(金)
富士通WEB MART、5,000円OFF/メモリ・送料無料のアウトレット商品週末キャンペーン
PC本体 10/31 23:22
2008年10月28日(火)
デル、企業向けデスクトップ「OptiPlex」を一新 - 省電力、小型化を推進
PC本体 10/28 21:57
2008年10月24日(金)
富士通、5,000円OFF+6つの特典付きアウトレット商品週末キャンペーン
PC本体 10/24 22:22
九十九電機、ラグナロク6周年を記念したACアダプタ採用小型デスクトップ
PC本体 10/24 13:30
2008年10月10日(金)
富士通、モバイルノートが1万円OFF・送料無料になる週末キャンペーン
PC本体 10/10 19:25
富士通、アウトレット商品が5,000円OFF・送料無料になる週末キャンペーン
PC本体 10/10 19:10
eX.computer、4コアCPU対応省スペースデスクトップ- SSDも搭載可能
PC本体 10/10 00:30
2008年10月01日(水)
NTT東、Atom搭載小型デスクトップ「NTT Eee Box B202」
パソコン 10/01 18:22
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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC
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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」
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