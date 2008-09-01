「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2008年09月25日(木)
ツクモ、C2D E8600(3.3GHz)搭載の「クライシス ウォーヘッド」対応モデルPC
PC本体 09/25 19:23
2008年09月18日(木)
オンキヨー、iPod用Dock搭載の21.6型ワイド液晶一体型PC - 価格9万9,800円から
PC本体 09/18 18:59
オンキヨー、BDドライブが選択可能なAMD製CPU搭載のスリムデスクトップ
PC本体 09/18 17:57
エプソンダイレクト、Turbolinux Client 2008搭載のミニタワーデスクトップ
PC本体 09/18 10:00
2008年09月08日(月)
C2D搭載"モンハン" / C2Q搭載"リネII"推奨デスクトップが11日発売
PC本体 09/08 17:24
ベイシア電器、約5万円のXP搭載スリムPC「B-VALUE AG-X」
PC本体 09/08 17:03
2008年09月04日(木)
日本エイサー、22型ワイド液晶がセットになった小型PC「ASL3600-A17F」
PC本体 09/04 21:49
NEC、個人向けPC秋冬モデル22機種をプレス向け公開
PC本体 09/04 07:27
2008年09月02日(火)
NEC、Luiのサーバ機能対応のマイクロタワー「VALUESTAR R Luiモデル」
PC本体 09/02 22:54
NEC、拡張性に優れたマイクロタワーデスクトップ「VALUESTAR M」
PC本体 09/02 22:26
CPUとメモリが強化されたスリムデスクトップ「VALUESTAR L」秋冬モデル
PC本体 09/02 21:36
3波対応Wチューナー搭載の22/19型ワイド液晶一体型水冷PC「VALUESTAR W」
PC本体 09/02 20:24
19型ワイド/16型ワイド液晶搭載の地デジ搭載一体型PC「VALUESTAR N」
PC本体 09/02 17:55
2008年09月01日(月)
上新電機、XP/Vistaから選べるゲーマー向けミニタワーデスクトップ
PC本体 09/01 18:46
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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC
PCゲーミング 06/21 17:33
ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC
PC本体 06/21 13:10
G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC
PCゲーミング 06/20 20:44
ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC
PC本体 06/19 18:34
日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
PC本体 06/18 18:45
XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」
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