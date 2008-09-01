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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2008年09月25日(木)

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デル、Core 2 Quad搭載ミニタワー「Studio desktop/Studio Slim desktop」

PC本体 09/25 20:14

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ツクモ、C2D E8600(3.3GHz)搭載の「クライシス ウォーヘッド」対応モデルPC

PC本体 09/25 19:23

2008年09月18日(木)

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オンキヨー、iPod用Dock搭載の21.6型ワイド液晶一体型PC - 価格9万9,800円から

PC本体 09/18 18:59

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オンキヨー、BDドライブが選択可能なAMD製CPU搭載のスリムデスクトップ

PC本体 09/18 17:57

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エプソンダイレクト、Turbolinux Client 2008搭載のミニタワーデスクトップ

PC本体 09/18 10:00

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エプソンダイレクト、C2Q、RAIDも可能な幅98mmの小型PC「Endeavor MR3500」

PC本体 09/18 09:30

2008年09月08日(月)

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C2D搭載"モンハン" / C2Q搭載"リネII"推奨デスクトップが11日発売

PC本体 09/08 17:24

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ベイシア電器、約5万円のXP搭載スリムPC「B-VALUE AG-X」

PC本体 09/08 17:03

2008年09月04日(木)

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日本エイサー、Labelflash対応ドライブ搭載デスクトップ「Aspire ASM5201」シリーズ

PC本体 09/04 23:29

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日本エイサー、CPUとHDD容量を強化した小型静音デスクトップ「Aspire ASL5100」シリーズ

PC本体 09/04 22:32

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日本エイサー、22型ワイド液晶がセットになった小型PC「ASL3600-A17F」

PC本体 09/04 21:49

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NEC、個人向けPC秋冬モデル22機種をプレス向け公開

PC本体 09/04 07:27

2008年09月02日(火)

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NEC、Luiのサーバ機能対応のマイクロタワー「VALUESTAR R Luiモデル」

PC本体 09/02 22:54

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NEC、拡張性に優れたマイクロタワーデスクトップ「VALUESTAR M」

PC本体 09/02 22:26

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CPUとメモリが強化されたスリムデスクトップ「VALUESTAR L」秋冬モデル

PC本体 09/02 21:36

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3波対応Wチューナー搭載の22/19型ワイド液晶一体型水冷PC「VALUESTAR W」

PC本体 09/02 20:24

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19型ワイド/16型ワイド液晶搭載の地デジ搭載一体型PC「VALUESTAR N」

PC本体 09/02 17:55

2008年09月01日(月)

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上新電機、XP/Vistaから選べるゲーマー向けミニタワーデスクトップ

PC本体 09/01 18:46

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/18 16:15

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【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得

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G-GEAR、『エースコンバット7』動作確認済デスクトップPC

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マウス、「夏休みこども自由研究 in 沖縄」でPC組み立て受付中

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「ROG ZEPYRUS S GX701GXR」特濃レビュー、至高のASUS製ゲーミングノートPC

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