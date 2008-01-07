「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ
2008年01月29日(火)
ソニー、VAIOシリーズの「ダビング10」対応予定機種を発表
PC本体 01/29 17:37
2008年01月25日(金)
日本HP、新デザインのノートPCをはじめ春モデル全11機種を発表
PC本体 01/25 23:19
米Gateway、14.1型液晶搭載コンパクトノートなど日本向け新製品
PC本体 01/25 02:36
2008年01月16日(水)
2008年01月14日(月)
富士通、FMVシリーズの「ダビング10」対応予定機種を公開
PC本体 01/14 17:43
ソニー、カラバリ & 機能を強化の液晶一体型デスクトップVAIO type L
PC本体 01/14 04:17
2008年01月10日(木)
NEC、7万円台からの法人向け幅66mmデスクトップ「Mate J」
PC本体 01/10 20:24
2008年01月08日(火)
NEC、「LaVie」「VALUESTAR」2008年春モデル5タイプ24モデルを発表
PC本体 01/08 16:37
NEC、高性能指向を反映したWeb直販モデル「LaVie G」「VALUESTAR G」
PC本体 01/08 14:38
NEC、スペック強化とデジタル長時間モード搭載の「VALUESTAR W」シリーズ
PC本体 01/08 11:56
17型ワイドモデルにも地デジチューナーを搭載! NEC「VALUESTAR N」
PC本体 01/08 11:21
C2D搭載で値頃になった「VALUESTAR L スタンダードタイプ/スリムタイプ」
PC本体 01/08 11:06
2008年01月07日(月)
米Lenovo、コンシューマー向け新PCブランド「IdeaPad」「IdeaCentre」を発表
PC本体 01/07 23:36
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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル
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