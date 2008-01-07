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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2008年01月29日(火)

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ソニー、VAIOシリーズの「ダビング10」対応予定機種を発表

PC本体 01/29 17:37

2008年01月25日(金)

Top

日本HP、新デザインのノートPCをはじめ春モデル全11機種を発表

PC本体 01/25 23:19

Top

米Gateway、14.1型液晶搭載コンパクトノートなど日本向け新製品

PC本体 01/25 02:36

2008年01月16日(水)

Top

富士通、法人向けノート / 一体型PC「FMV-LIFEBOOK」「FMV-ESPRIMO」新モデル

PC本体 01/16 19:48

2008年01月14日(月)

No image

富士通、FMVシリーズの「ダビング10」対応予定機種を公開

PC本体 01/14 17:43

Top

ソニー、カラバリ & 機能を強化の液晶一体型デスクトップVAIO type L

PC本体 01/14 04:17

2008年01月10日(木)

Top

NEC、7万円台からの法人向け幅66mmデスクトップ「Mate J」

PC本体 01/10 20:24

2008年01月08日(火)

Top

NEC、「LaVie」「VALUESTAR」2008年春モデル5タイプ24モデルを発表

PC本体 01/08 16:37

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NEC、高性能指向を反映したWeb直販モデル「LaVie G」「VALUESTAR G」

PC本体 01/08 14:38

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NEC、スペック強化とデジタル長時間モード搭載の「VALUESTAR W」シリーズ

PC本体 01/08 11:56

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17型ワイドモデルにも地デジチューナーを搭載! NEC「VALUESTAR N」

PC本体 01/08 11:21

Top

C2D搭載で値頃になった「VALUESTAR L スタンダードタイプ/スリムタイプ」

PC本体 01/08 11:06

2008年01月07日(月)

Top

米Lenovo、コンシューマー向け新PCブランド「IdeaPad」「IdeaCentre」を発表

PC本体 01/07 23:36

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/18 16:15

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【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得

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