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「デザイン」のニュースまとめ

グラフィックデザインやインダストリアルデザイン、 デザインサイエンスなど、マイナビニュースにおけるさまざまな角度から見た「デザイン」の話題をまとめました。

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2020年02月12日(水)

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モノのデザイン 第69回 「部屋中どこにでも置ける」空気清浄機をつくりだしたエレクトロラックス

スマホとデジタル家電 2020/02/12 09:01

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